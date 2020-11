Elektronika w dobrej cenie. Kup prezenty świąteczne wcześniej i taniej

WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Idą święta, więc tradycyjnie szukamy prezentów dla bliskich. Tymczasem myśliwi szykują się na wielkie polowanie, które ruszy wraz z promocjami na Black Friday. Najbardziej wytrawni łowcy wiedzą jednak, że zwierzyna w najlepszych cenach czeka na Allegro. Przez cały Black Week. Listopad to prawdziwa okazja dla fanów nowoczesnych technologii (Pexels) Zbliżają się wielkie łowy Tradycja wielkich wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku na dobre już zadomowiła się w naszym kraju. Wielu z nas czeka właśnie na ten jeden dzień w nadziei, że uda się upolować prezent pod choinkę w najbardziej atrakcyjnej cenie. Co w takiej sytuacji powinna zrobić największa w Polsce platforma sprzedażowa, która ma w swojej ofercie dosłownie wszystko? Czy można sprzedać wszystko w jeden dzień? Oczywiście, że nie! I dlatego Allegro organizuje już po raz kolejny cały tydzień niewiarygodnych promocji. Black Week w Allegro trwa od 23 do 30 listopada i jest naszpikowany 500 tys. atrakcyjnych promocji i przecen nawet do 70 proc. Na dedykowanej stronie pojawiają się fantastyczne okazje zakupowe. Warto na nią zaglądać codziennie, bo kilka razy dziennie będą pojawiać się superoferty, których żaden doświadczony łowca promocji nie może przeoczyć. I wszystko to oczywiście z opcją darmowej dostawy z Allegro Smart. Jaki prezent kupić? Dobry łowca okazji rusza na polowanie odpowiednio przygotowany. W tym przypadku z gotowym już pomysłem na prezenty. Podpowiadamy, jaki gadżet można podarować najbliższym. Smartfon Nawet jeśli ktoś już ma telefon, to chętnie wymieni go na lepszy. Dlatego smartfon to zawsze dobry pomysł na prezent, a Black Week na Allegro będzie świetną okazją, by dokonać takiego zakupu. Zwłaszcza zaś markowych urządzeń od Apple, takich jak iPhone XR 64GB, iPhone 11 64 GB i iPhone SE w wersji z 2020 roku. Każde urządzenie tego wiodącego na świecie producenta to gwarancja najwyższej jakości designu i najlepszych podzespołów. W czasie Czarnego Tygodnia można będzie również upolować w atrakcyjnych cenach sprzęt od najbardziej popularnego w Polsce Xiaomi – warto wypatrywać ofert na Redmi Note 9 Pro 128 GB i Mi Note 10 Lite 64 GB. Jeśli nie chcemy kupować w prezencie samego smartfona, nie znaczy to wcale, że nie możemy nabyć o wiele taniej czegoś, co przyda się jego użytkownikowi. Na przykład wygodnych dokanałowych słuchawek bezprzewodowych Xiaomi AirDots S czy wielofunkcyjnych, inteligentnych opasek takich jak Xiaomi Mi Band 5 czy Huawei Band 4 Pro. Z tego ostatniego podarku najbardziej ucieszą sportowcy, którym smartband pomoże monitorować osiągi i kondycję organizmu. Shutterstock Entuzjaści nowoczesnych technologii powinni mieć sporo powodów do zadowolenia (Shutterstock) Zegarek Inteligentne opaski to świetne gadżety, ale powiedzmy sobie szczerze – zegarka nie zastąpi nic. Również jako prezentu. Przecież dajemy i otrzymujemy je w podarunku od kiedy tylko te urządzenia pojawiły na świecie. Dlaczego nie kontynuować takiej pięknej tradycji? Zwłaszcza, że w czasie Czarnego Tygodnia z pewnością można będzie nabyć jakiś markowy sprzęt w świetnej cenie. Na przykład tradycyjny, kwarcowy Casio EFR-556DB czy też nowoczesny, inteligentny i współpracujący z innymi urządzeniami sportowy Huawei Watch GT 2 Sport. Kamera pokładowa Jest spora szansa, że osoba, którą pragniemy obdarować ma samochód. I równie duża, że nie ma w nim jeszcze czegoś, co każdy kierowca mieć powinien ze względów bezpieczeństwa -wideorejestratora. Ten przydatny gadżet doskonale nadaje się na prezent, zwłaszcza jeśli uda nam się go upolować w dobrej cenie w czasie wielkiego tygodnia szalonych promocji na Allegro. Uważnie wypatrywać warto na przykład sprzętu firmy Mio, takiego jak MiVue C560 oraz MiVue 733 Wi-Fi. Obydwa urządzenia posiadają zaawansowane wspomaganie nagrywania w warunkach złego oświetlenia, a drugie ma dodatkowo moduł GPS rejestrujący trasę i opcję łączności przez wi-fi. Dobrym wyborem będzie również 70mai Smart Dash Cam Pro z łącznością wi-fi i modułem przeciwwstrząsowym. Warto pomyśleć o takich prezentach, bo każdemu przyda się trochę więcej pewności, spokoju i bezpieczeństwa na drodze. Filmy i seriale Na pewno chcielibyśmy także podzielić się z bliskimi tym, co sami kochamy. Jak jednak udostępnić im naszego Netfliksa czy HBO GO jeśli nie mają inteligentnego telewizora z obsługą sieci? Nowy telewizor raczej nie wchodzi w grę jako prezent, ponieważ dość trudno po kryjomu umieścić go pod choinką. Na szczęście jest inne rozwiązanie – odtwarzacz multimedialny. Taki jak na przykład mały, zgrabny i niedrogiXiaomi MiBOX S. Podłączony do telewizora zmieni go w urządzenie inteligentne z obsługą Wi-Fi, Bluetooth i systemu Android TV. MiBOX S pozwala zainstalować mnóstwo przydatnych aplikacji, nie tylko tych, które umożliwiają dostęp do popularnych serwisów streamingowych, ale także YouTube czy przeglądarki internetowej. I można go obsługiwać głosowo bez dotykania pilota! Czy to nie jest świetny pomysł na prezent? I gry, oczywiście Takim prezentem nie da się chybić, zwłaszcza jeśli chcemy sprawić radość młodszej części rodziny. Black Week na Allegro pełen będzie świetnych ofert na najlepsze tytuły przeznaczone zarówno na komputer osobiste jak i na konsole. Szczególnie warto się zasadzić i cierpliwie czekać na promocje na najnowsze hity. FIFA 21 zauroczy każdego fana piłki nożnej. Call of Duty Black Ops: Cold War, najnowsza część bestsellerowej serii, to z kolei propozycja dla fanów strzelanek. Mafia Edycja Ostateczna na pewno ucieszy miłośników gier akcji, zwłaszcza tych, którzy miło wspominają kultowy oryginał. Dla tych, którzy lubią się bać i walczyć o przetrwanie świetnym prezentem będzie emocjonujące Days Gone, a tym, którzy chcą palić, rabować i obudzić swojego wewnętrznego wikinga polecić można świetny Assassin's Creed: Valhalla. Doskonałym pomysłem na prezent jest również przenośna wersja przebojowej konsoli do gier firmy Nintendo, czyli mała, ekscytująca konsolka Nintendo Switch Lite. Ten sprzęt oferuje nie tylko świetne gry, ale też potężną dawkę nostalgii i sentymentu wszystkim graczom wychowanym na GameBoy'ach i innych mobilnych konsolkach. Będą zachwyceni takim prezentem! 