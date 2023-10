Eleganckie i funkcjonalne telewizory. Co wybrać do nowoczesnego salonu?

Nowoczesne telewizory stanowią element wykończenia wnętrz

Współczesne telewizory stanowią domowe centrum rozrywki. Rozbudowane funkcje Smart TV, systemy poprawiające jakość obrazu i dźwięku oraz funkcje stworzone z myślą o posiadaczach konsol do gier są tu na porządku dziennym. Wraz z rozwojem kolejnych technologii matryc i upowszechnieniem rozdzielczości 4K standardem stały się duże przekątne ekranów. Podczas gdy kiedyś w zupełności wystarczało 40 cali, to teraz niezbędnym minimum jest 55 cali. To wszystko wzięliśmy pod uwagę w naszym przeglądzie, ale do kryteriów dodaliśmy jeszcze element designu.

Doceniony za innowacje

Pierwszym typem na naszej liście jest telewizor SONY 4K XR65X90KAEP, który w 2022 r. zdobył nagrodę Best of Innovation podczas prestiżowych targów Consumer Electronics Show. Ekran ma przekątną 65 cali, a maksymalna rozdzielczość obrazu to oczywiście 4K. Pełne podświetlenie LED umieszczone za ekranem pozwala precyzyjnie kontrolować obszary matrycy. Światło jest odpowiednio przyciemniane i rozjaśniane dla poszczególnych stref. Przekłada się to na idealne odwzorowanie czerni i kolorów oraz realistyczny kontrast.

Technologia XR Triluminos Pro wykrywa kolor na podstawie nasycenia, odcienia i jasności, a następnie odtwarza go, biorąc pod uwagę naturalne różnice odcieni. Telewizor wykrywa obiekty na ekranie, analizuje ich kolory i w czasie rzeczywistym zmienia parametry wyświetlania. Technologia XR Motion Clarity zapewnia płynność podczas oglądania filmów akcji lub programów sportowych. Dźwięk w technologii Acoustic Multi-Audio ze skalowaniem do dźwięku przestrzennego 3D sprawia, że już wbudowane głośniki zapewniają niesamowite wrażenia z odsłuchu. Funkcja Voice Zoom 2 poprawia głośność dialogów. Po włączeniu konsoli do gier telewizor przełącza się w tryb Auto Low Latency Mode, co redukuje input lag, który jest istotny przy grach sieciowych. Gry mogą być wyświetlane z prędkością do 120 klatek na sekundę.

Po wyłączeniu telewizor zamienia się w gustowny element wystroju wnętrza. Funkcja Living Decor pozwala na wyświetlenie artystycznej grafiki, własnych zdjęć, wygaszacza ekranu lub zegara. Minimalistyczne wzornictwo sprawia, że możesz się skupić na tym, co jest naprawdę ważne.

Miliard perfekcyjnych kolorów

Takim hasłem jest reklamowana technologia Quantum Dot, która zapewnia czysty i żywy obraz. Wyposażono w nią telewizor Samsung QLED 4K QE65Q80B z ekranem o przekątnej 65 cali i matrycą QLED. Wzmocnienie Głębi Obrazu to oparta na sieciach neuronowych technologia, która zwiększa kontrast pierwszego planu, co zwiększa wyrazistość szczegółów. Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ zapewnia płynny obraz z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Zaawansowane Funkcje Dla Graczy+ i Automatyczny Tryb Gry zapewniają płynność rozgrywki.

Wraz z idealnym obrazem idzie doskonały dźwięk. Funkcja Q-Symphony synchronizuje brzmienie głośników z soundbarem, co zwiększa możliwości obu urządzeń. Dźwięk jest optymalizowany w zależności od rodzaju i rozmiaru pomieszczenia. Technologia SmartThings pozwala na zarządzanie innymi urządzeniami inteligentnymi za pomocą pilota. Jest też funkcja wideorozmów po połączeniu telewizora z aplikacją Google Duo.

Pozory mogą mylić

Telewizor LG 4k 50HZ 55UQ75003LF to najtańsza pozycja w naszym przeglądzie, ale wcale nie oznacza, że ustępuje jakością droższej konkurencji. To budżetowa propozycja dla tych, którzy oczekują wysokiej jakości dźwięku i obrazu. Technologia HDR10 Pro umożliwia ustawienia jasności w taki sposób, by jakość obrazu nie ulegała zmianie. Obraz jest wyświetlany w maksymalnej rozdzielczości 4K. Filmy mogą być wyświetlane w Filmmaker Mode, a więc zgodnie z zamierzeniami twórców.

Inteligentny procesor α5 Gen5 AI Processor 4K wykorzystuje algorytmy uczenia głębokiego do optymalizacji obrazu i dźwięku oraz usuwania szumów w czasie rzeczywistym. Treści w niższej rozdzielczości są automatycznie skalowane do 4K. Funkcja ThinkQ AI umożliwia sterowanie głosem i personalizację treści. Dzięki Sport Alert nie przegapisz żadnego meczu swojej ulubionej drużyny. Technologia AMD FreeSync Premium sprawia, że obraz w trakcie gry jest płynny i ostry.

