Ekspercki prezent – co najlepiej kupić facetowi w Cyber Monday

Co roku bowiem stajemy przed tym samym dylematem i wyzwaniem, które polega na odgadnięciu pragnień osoby, której chcemy sprawić prezent. Chodzi przecież o to, by autentycznie się ucieszyła z tego, co jej dajemy, a nie tylko udawała, że podarek jej się podoba. Nawet jeśli kogoś bardzo dobrze znamy i wiemy, co lubi, a czego nie, to możemy chybić z doborem prezentu. A zapytać przecież nie możemy, bo to by zepsuło całą magię niespodzianki. Jak sobie poradzić z tym problemem? Najlepiej oczywiście postawić na pewniaka.