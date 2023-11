Ekran, system, pamięć… Szukając "tego" modelu, rozkładamy smartfony na czynniki pierwsze

Bez smartfona trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie. To nie tylko podstawowe narzędzie komunikacji, ale też karta płatnicza, źródło informacji i rozrywki oraz centrum zarządzania osobistymi finansami. W smartfonie robimy dziś zakupy i załatwiamy urzędowe sprawy. To także świadek najważniejszych chwil w życiu, uwiecznianych na zdjęciach i filmikach.

Ta wielozadaniowość znajduje swoje odzwierciedlenie w stale rosnącej liczbie użytkowników. Jak szacuje Krajowy Instytut Mediów, ze smartfonów korzysta już 75,8 proc. Polaków. Co więcej, jak czytamy w raporcie Digital 2022, każdego dnia korzystamy z urządzania średnio przez 4 godziny i 48 minut. Co naturalne, wartość ta rośnie z roku na rok.

Decydując się na zakup nowego smartfona i biorąc pod uwagę powyższe liczby, a więc de facto to, jak ważny jest to dla nas sprzęt, warto wyboru dokonać świadomie.

Biorąc pod uwagę, jak wiele modeli oferuje rynek, wybór nowego smartfona to wyzwanie. Na jakie cechy zwrócić uwagę, by mieć pewność, że staniemy się posiadaczami urządzenia, które najbardziej będzie odpowiadało naszym potrzebom?

Bardzo ważnym punktem specyfikacji jest pamięć RAM. Im więcej pamięci operacyjnej, tym płynniejsza praca systemu, co z pewnością docenią gracze. Minimalna ilość dla smartfonów z Androidem to 3 GB RAM, przy czym najmocniejsze urządzenia oferują 6–12 GB RAM.

Gdy mówimy o pojemności pamięci wewnętrznej, to przyjmuje się, że absolutne minimum to 32 GB, a standardem jest 64 GB. W najlepszych modelach mamy 128 GB, 256 GB i więcej.

Istotna jest także bateria – standardowa pojemność to minimum 4500 mAh. Wygodnym rozwiązaniem są modele oferujące ładowanie indukcyjne.

W nieco wyższym przedziale cenowym znajdziemy smartfon Xiaomi Redmi Note 12, czyli jeden z flagowych modeli tej marki. Mamy tutaj wszystko, co dziś nowoczesny telefon mieć powinien, m.in. 8-rdzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM, ekran o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To smartfon, który sprawdzi się zarówno w codziennej pracy, jak i podczas oglądania filmów czy grania w gry. W ofercie na Black Weeks jest dostępny za 646,81 zł (cena regularna to 777 zł).