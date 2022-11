Google Marketing Platform (GMP), czyli googlowska platforma służąca centralizacji jak największej ilości elementów digital marketingu w jednym miejscu, umożliwia lepsze zrozumienie i pogłębione rozpoznanie preferencji odbiorców komunikacji. To z kolei zwiększa szanse, że marka w komunikacji z klientem trafi do niego z tym, czego naprawdę potrzebują: spersonalizowanym komunikatem, interesującym produktem czy poszukiwaną w sieci usługą. Ma to bezpośredni wpływ na postrzeganie marki, a także koszty sprzedaży.

Agencja martech i e-commerce SalesTube dwa lata temu stworzyła pierwsze na świecie opracowanie na ten temat skierowane do marketerów. Bezpłatny materiał doczekał się swojej drugiej edycji.

Ebook GMP 2.0 to ponad 100 stron wiedzy o jednej z największych platform do zakupu mediów i analizy danych, uwzględniającej zmiany w produktach GMP, takie jak GA4, najnowsze case studies, a także artykuły i wypowiedzi ekspertów, specjalistów produktowych, certyfikowanych trenerów GMP oraz przedstawicieli Google.

GMP - odpowiedź na wyzwania cyfrowego marketingu

Google Marketing Platform to narzędzie do reklamy i analityki online, które pomaga połączyć każdy etap podróży użytkownika, tworzy jeden ekosystem do zarządzania zakupem mediów, analizą danych i pomiarem jakości kampanii. Platforma rozwiązuje przy tym współczesne wyzwania marketingu cyfrowego - automatyzacji działań marketingowych, pozyskiwania danych ze wszystkich kanałów sprzedaży przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności użytkownika, ich segmentacji i analityki. Platforma ta pomaga lepiej zrozumieć ścieżki zakupowe użytkowników, ilość i jakość interakcji z marką, produktami czy usługami.

"Google Marketing Platform pozwala na zintegrowane planowanie, zakup, pomiar oraz optymalizację kampanii z wykorzystaniem algorytmów nauczania maszynowego, zwracając przy tym szczególną uwagę na poszanowanie prywatności użytkowników. Szerokie spektrum możliwości dostępne w narzędziach daje możliwość łączenia oraz aktywacji danych 1P (first party) ze źródeł takich jak CRM, stany magazynowe, czy aplikacje. Dzięki temu kampanie prowadzone z wykorzystaniem Google Marketing Platform pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników oraz efektywne i precyzyjnie dopasowanie działań marketingowych do odbiorców" - Damian Huba, Head of GMP Partnerships, CEE.

Całość oparta jest na systemie one cookie - przy pełnej integracji narzędzi dostępnych na platformie i prowadzeniu działań za jej pośrednictwem można rozpoznać tego samego użytkownika na różnych urządzeniach i w różnych kanałach. Szerokie spektrum możliwości dostępne w narzędziach pozwala na integrację oraz aktywację danych 1P (first party) takich jak CRM, stany magazynowe, czy aplikacje. Do tego Google oferuje płatne i bezpłatne opcje, w zależności od skali prowadzonych działań, wielkości organizacji i oczywiście budżetu.

Zakup mediów w jednym miejscu

GMP to także system, który pozwala na zakup powierzchni reklamowych u większości wydawców na całym świecie w modelu Programmatic i jednoczesnym prowadzenie w jednym miejscu kampanii display, video, audio, search, czy nawet smartTV. Co więcej, jeśli prowadzimy kampanie na innych platformach, np. Facebook, Instagram, czy Criteo, możemy mierzyć te kanały bezpośrednio w narzędziach tej platformy. W ten sposób centralizujemy wszystkie aktywności prowadzone w ramach digital marketingu, zbieramy dane o efektywności kanałów reklamowych w jednym miejscu i możemy w łatwy sposób je ze sobą porównać. Wspomniane badanie efektywności kanałów oznacza zbieranie nie tylko podstawowych danych o wyświetleniach i kliknięciach z różnych źródeł, ale także danych o liczbie konwersji, do których dany kanał bezpośrednio prowadził czy konwersji, które wspomagały klienta na ścieżce zakupowej. W ten sposób w GMP możliwe jest analizowacnie danych tylko o zdeduplikowanych użytkownikach i mierzenie unikalnego zasięgu kanałów. Dzięki temu znany jest realny zasięg wszystkich kampanii bez względu na system, przez który były prowadzone.

"Czas pandemii, wojna, dwucyfrowa inflacja i prognozowana recesja to test za testem dla rynku. Sprawne prowadzenie, mierzenie i optymalizacja działań w digitalu, a przede wszystkim precyzyjne oszacowanie inwestycji nigdy nie były jednak tak ważne. Przy tak dużej konkurencji w e-commerce, szansę na przebicie się ze swoją ofertą mają te biznesy, które precyzyjnie dopasowują ją do użytkowników. Ekosystem Google Marketing Platform daje im taką możliwość, jednak wiele polskich firm z różnych powodów odsuwa decyzję o inwestycji w narzędzia martech. Praca z technologią i danymi to inwestycja z opóźnionym zwrotem, ale to jedyna słuszna droga by skalować biznes przy tak dużej podaży w świecie online i móc planować jego rozwój w perspektywie lat" - Joanna Czekaj, Managing Director SalesTube

Rozwój na drodze do dojrzałości cyfrowej Ebook GMP 2.0 rozbudowany został o wiedzę w obszarze digital maturity, czyli dojrzałości cyfrowej, która przedstawia, w jakim stopniu w firmach i w ramach ich działalności wykorzystywane są dostępne rozwiązania cyfrowe. To także wiedza o tym, jak w przedsiębiorstwach są wdrażane i rozwijane dostępne technologie, innowacje, czy kompetencje pracowników, i w końcu, jak postępujący proces cyfryzacji jest takiej firmie realizowany. Materiał przybliża nie tylko etapy dojrzałości cyfrowej, ale i metody ich rozpoznania w firmie oraz sposoby na zaplanowanie wzrostu w tym aspekcie.

Autor ebooka, agencja SalesTube, to jeden z pięciu na świecie zdobywców pełnej certyfikacji Google Marketing Platform, jeden z największych Sales Partnerów GMP z największą liczbą certyfikatów na świecie i największą liczbą certyfikowanych trenerów GMP w Europie.

Patronat nad Ebookiem objęli: Izba Gospodarki Elektronicznej, magazyn "Media Marketing Polska" oraz Wirtualna Polska Media. Ebook jest dostępny nieodpłatnie pod linkiem: https://bit.ly/GMPebook