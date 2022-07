Dzieła sztuki dla każdego, czyli pomysł na wnętrza z duchem czasu

Ewolucja w myśleniu o trendach przejawia się również w tym, że nieco inaczej patrzymy na dekoracyjne aspekty wnętrz. Zamiast detali o wyłącznie ozdobnej roli wolimy rzeczy, które jednocześnie są bardzo praktyczne. Takie są meble o ciekawych dekorach, ale też sprzęty, np. kuchenne. Efektowne lodówki, piekarniki czy zjawiskowe okapy na dobre zadomowiły się we wnętrzach, spójnie wpisując się w wystrój, a przy tym ułatwiając codzienne funkcjonowanie. Podobnie zresztą myślimy o domowym centrum rozrywki, którego podstawowy element stanowi nowoczesny element. Czy taki wielozadaniowy dziś produkt może być jednocześnie dziełem sztuki, i to zmieniającym się wedle potrzeb? Jak najbardziej! Doskonale pokazuje to telewizor The Frame firmy Samsung. Można go umieścić w jednym szeregu z dziełami sztuki i grafiki, które z ochotą wieszamy na ścianach, by podkreślić swój gust czy zainteresowania. Tyle, że The Frame zapewnia znacznie więcej możliwości niż tradycyjne dekoracje salonowe.