Dzieci sprawdzą szachowego arcymistrza

Dzień Dziecka z Lenovo i Janem Krzysztofem-Dudą

Czy arcymistrza szachowego można pokonać? 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, sprawdzi to dwadzieścioro dzieci, które rzuciły rękawicę, a może lepiej powiedzieć – podsunęły szachownicę Janowi-Krzysztofowi Dudzie. To najlepszy polski szachista, zwycięzca Pucharu Świata FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa) w 2021 r. I to właśnie z nim zmierzą się młodzi miłośnicy "królewskiej gry" w trakcie wydarzenia, którego partnerem jest Lenovo. Grę z naszym Arcymistrzem będzie można śledzić w serwisie chess24.pl – u organizatora spotkania. Transmisję live obejrzymy również na łamach serwisu SportoweFakty.pl. Start o godzinie 15:00, a wszystko potrwa 2,5 godz. Początkujący szachiści sprawdzą się z naszym Arcymistrzem w rozgrywce symultanicznej, czyli w tym przypadku na 20 szachownicach. Wielbicieli szachów zachęcamy do zapisania sobie daty 01.06 w kalendarzach!

Dyscyplina, która rozwija

Przygotowujący się do Turnieju Kandydatów w Hiszpanii Duda znalazł czas dla dzieci, by dalej popularyzować szachy w Polsce. Zainteresowanie dyscypliną wzrosło nie tylko z powodu głośnego serialu "Gambit Królowej". Do świadomości większej grupy ludzi przebija się, że szachy oprócz tego, że są rozrywką, to niosą za sobą wiele korzyści. Szczególnie u najmłodszych rozwijają kreatywność, uczą, jak radzić sobie z problemami czy wpływają na podniesie ilorazu inteligencji.

1 czerwca na łamach serwisów chess24.com i SportoweFakty.pl liczyć się będzie przede wszystkim dobra zabawa w towarzystwie Arcymistrza szachowego Jana-Krzysztofa Dudy. O tym, co będzie się działo na wirtualnej szachownicy, będzie opowiadał profesjonalny komentator, który przy okazji przedstawi widzom wiele mniej znanych historii i anegdot związanych z tą dyscypliną. Natomiast dla aktywnych uczestników przewidziano nagrody.

Pół miliona w puli nagród

Dla Dudy Szachowy Dzień Dziecka będzie rozgrzewką przed Turniejem Kandydatów, którego stawką jest wyłonienie pretendenta do miana mistrza świata w szachach klasycznych. Od 2013 r. pozostaje nim genialny Norweg Magnus Carlsen. 31-latek z Tønsberg tytułu broni w meczach rozgrywanych co dwa lata. Poprzednio odparł atak na szachowy tron w 2021 r., pokonując w Dubaju Rosjanina Jana Niepomniaszczego. Z kim zmierzy się za rok? To okaże się po Turnieju Kandydatów, który odbędzie się w Madrycie w dniach 16.06–05.07. Weźmie w nim udział ośmiu szachistów: Niepomniaszczij (jako wicemistrz świata; wystąpi pod flagą FIDE), Uzbek Teymor Rəcəbov (wskazany przez FIDE), Francuz Alireza Firuzdża (zwycięzca FIDE Grand Swiss w 2021), Amerykanie Fabiano Caruana (drugi w FIDE Grand Swiss) i Hikaru Nakamura (zwycięzca FIDE Grand Prix 2022), Węgier, który właśnie zmienił federacją na rumuńską, Richard Rapport (drugi w FIDE Grand Prix 2022), Chińczyk Ding Liren (szachista najwyżej sklasyfikowany w rankingu; zastąpi zdyskwalifikowanego Rosjanina Siergiej Kariakina) oraz oczywiście Duda jako zwycięzca ubiegłorocznego Pucharu Świata. Pula nagród wynosi pół miliona euro, a dla wygranego przewidziano 48 tys. euro.

Treningi z Lenovo

Dla 24-letniego szachisty urodzonego w Wieliczce to będzie najważniejsza impreza w dotychczasowej karierze. Dlatego to jej podporządkowane są wszystkie ostatnie przygotowania. Polegają one i na startach jak choćby w warszawskim turnieju cyklu Grand Chess Tour, który zakończył się wygraną arcymistrza Dudy, i na żmudnym treningu, w którym niezastąpiony jest wydajny sprzęt komputerowy. Stąd pomysł na współpracę z marką Lenovo. W treningu, który – jak mówi sam Duda – trwa nawet do 6–7 godzin, wspiera go ThinkPad P1 3. generacji. – Ćwiczę przed turniejami, będąc w podróży, a w trakcie zawodów w pokojach hotelowych. Dlatego mój komputer musi być zawsze dostępny na wyciągnięcie ręki oraz gwarantować bezawaryjność – tłumaczył aktualnie 16. szachista światowego rankingu FIDE. Taki sam sprzęt posiadają także jego sekundanci – arcymistrzowie Kamil Mitoń i Grzegorz Gajewski.