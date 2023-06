Drony i kamery na wakacje! TOP 5 modeli

Kompaktowy i wszechstronny dron DJI

Dron DJI Mini 3 Pro RC to prawdziwy cud techniki, który zapewni Ci niesamowite ujęcia z powietrza podczas Twoich letnich przygód. Ten kompaktowy dron waży zaledwie 249 gramów, co czyni go lekkim i łatwym do noszenia. Mimo swojej niewielkiej wagi, DJI Mini 3 Pro RC jest pełen zaawansowanych funkcji, takich jak tryb śledzenia, automatyczne starty i lądowania, a nawet możliwość tworzenia filmów w jakości 4K. Dodatkowo, bateria o dużej pojemności pozwala na 31 minut lotu przy jednym ładowaniu, co zapewnia Ci wystarczająco dużo czasu na uchwycenie tych niesamowitych ujęć. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym pilotem drona, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, DJI Mini 3 Pro RC jest łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnej aplikacji DJI Fly, która zapewnia pełną kontrolę i łatwość użytkowania.

Doskonały zestaw DJI – komplet dla wymagających użytkowników

DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo to kolejny dron, który zasługuje na Twoją uwagę. Ten model, podobnie jak DJI Mini 3 Pro RC, jest lekki i kompaktowy, ale oferuje jeszcze więcej zaawansowanych funkcji. Mavic Mini 2 Fly More Combo posiada nie tylko możliwość nagrywania filmów w jakości 4K, ale również technologię OcuSync 2.0, która zapewnia stabilne połączenie na odległość do 10 km. Ponadto, ten model jest wyposażony w potężną baterię, która umożliwia do 31 minut lotu, a zestaw Fly More Combo zawiera dodatkowe akcesoria, takie jak dodatkowe baterie, ładowarka do baterii, a nawet torba na drona. Bez względu na to, gdzie Twoje wakacje Cię zaprowadzą, DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo jest gotowy na przygodę.

Znakomita kamera sportowa od GoPro – rewelacyjna Hero 11 Black!

Kamera sportowa GoPro Hero 11 Black to najnowszy model z popularnej linii kamer GoPro. Hero 11 Black jest wyjątkowo wytrzymała i wodoodporna, dzięki czemu jest idealna do uchwycenia wszystkich Twoich ekscytujących wakacyjnych aktywności. Ta zaawansowana kamera oferuje nagrywanie w jakości 4K, 5K i nawet 8K, co zapewnia niezrównaną jakość obrazu. Co więcej, dzięki funkcji HyperSmooth 4.0, GoPro Hero 11 Black jest w stanie dostarczyć niezwykle płynne i stabilne nagrania, nawet w najtrudniejszych warunkach. Bez względu na to, czy planujesz nurkowanie, wspinaczkę, czy po prostu relaks na plaży, GoPro Hero11 Black jest gotowa na każdą przygodę.

Starszy brat – GoPro Hero 9 Black

GoPro Hero 9 Black to kolejna kamera sportowa, która zasługuje na Twoją uwagę. Ta kompaktowa, ale potężna kamera jest idealna do rejestrowania wszelkiego rodzaju aktywności, od surfingu po wspinaczkę. Hero9 Black oferuje nagrywanie w jakości 5K, co zapewnia niesamowicie szczegółowe i realistyczne obrazy. Wbudowany ekran dotykowy ułatwia ramowanie ujęć, podczas gdy nowy system stabilizacji obrazu HyperSmooth 3.0 zapewnia niezwykle płynne i stabilne nagrania. Ponadto, GoPro Hero9 Black jest wodoodporna do 10 metrów bez obudowy, co czyni ją idealnym towarzyszem na plaży lub podczas nurkowania. Bez względu na to, jak intensywnie planujesz spędzać swoje wakacje, GoPro Hero9 Black jest gotowa do akcji.

A może jednak polatasz?

Na koniec, DJI Mini 2 SE Fly More Combo jest doskonałym wyborem dla tych, którzy poszukują drona o dużej mocy, ale w niewielkim rozmiarze. Ten model, podobnie jak jego poprzednicy, oferuje nagrywanie w jakości 4K, stabilizację obrazu 3-osiowego gimbala i funkcję śledzenia GPS. Jednak to, co wyróżnia DJI Mini 2 SE, to wyjątkowa wytrzymałość na wiatr i moc 4 km zasięgu transmisji HD, co pozwala na tworzenie spektakularnych ujęć z odległości, które były nieosiągalne dla innych modeli. Fly More Combo zawiera dodatkowe baterie i ładowarkę, które zapewnią ci do 31 minut lotu na jednym ładowaniu, a także torbę na drona, która ułatwia transport.

