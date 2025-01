Dreame X50 Ultra – zrywa z ograniczeniami

Dotychczas roboty sprzątające nie były w stanie pokonywać większych wzniesień. To oznaczało spore ograniczenie, gdy robotowi przychodziło sprzątać pomieszczenie, w którym występowały różnice w wysokości podłogi. Z Dreame X50 Ultra to już przeszłość, wszystko dzięki systemowi ProLeap™. Jest to pierwszy na świecie system automatycznie wysuwanych nóg, co zostało potwierdzone certyfikatem Frost & Sullivan. Zaawansowany i nowatorski mechanizm umożliwia pokonywanie przeszkód o wysokości do 6 cm, co stanowi prawdziwy przełom. Dodatkowo zintegrowany system amortyzacji zapobiega wstrząsom, ale także znacząco redukuje głośność, co potwierdza certyfikat TÜV dla trybu cichej pracy.