Domowa rozrywka w 2023 roku. Wszystko, co warto wiedzieć

Targi CES to jedna z największych imprez technologicznych na świecie. Co roku wydarzenie ściąga do Las Vegas światowych gigantów oraz setki zwiedzających. Na gorąco wybraliśmy kilka ciekawych nowości, które sprawią, że w tym roku domowa rozrywka dostarczy nowy poziom emocji.

Jeśli domowa rozrywka to w pewnością duże i nowoczesne ekrany. W tej kategorii wiele nowości podczas tegorocznej edycji targów CES zaproponował Samsung. Firma pokazała m.in. 77-calowy telewizor OLED z technologią QD OLED, który stanowi kolejny ważny krok w rozwoju tej kategorii produktów. Przypomnijmy, że koreański producent wprowadził tę linię produktów w 2022 roku i została ona znakomicie przyjęta przez rynek. Dlaczego te telewizory są takie wyjątkowe? Łączą opracowaną z myślą o telewizorach Samsung Neo QLED technologię Quantum Dot z superwydajnymi Neuronowymi Procesorami przy zachowaniu głównych zalet technologii OLED – m.in. doskonałą czerń - jednocześnie usuwając jej ograniczenia w jasności i odwzorowaniu kolorów. Właśnie dlatego te ekrany przez wielu uznawane są obecnie za najlepszą dostępną technologię wyświetlania.

Domowa rozrywka i duże ekrany przywodzą na myśl także projektory. Również w tym segmencie Samsung pokazał się z dobrej strony. W tym roku ofertę uzupełni laserowy projektor The Premiere 8K. To ekscytujący dodatek do gamy projektorów o Ultra Krótkim Rzucie – daje użytkownikom obraz o maksymalnym rozmiarze do 150 cali, w wyjątkowej rozdzielczości. Producent przygotował także więcej możliwości dla fanów mobilnego kina. W tym roku przenośny projektor The Freestyle zyskał nową funkcję inteligentnego łączenia krawędzi (Smart EDGE Blending), a to przekłada się na jeszcze więcej rozrywki. Można będzie korzystać z dwóch urządzeń i oglądać treści w konfiguracji 21:9 bez konieczności ręcznego ustawiania lub korygowania obrazu. Wyobraźmy sobie obraz wyświetlany na elewacji budynku podczas letnich wieczorów. Nas ta wizja przekonuje.

Ogromnym zaskoczeniem było zaprezentowanie przez Samsunga pełnego portfolio telewizorów MICRO LED. Swoją jakością te ekrany wyprzedzają dziś dostępne technologie wyświetlania. Do tej pory ekrany MICRO LED oferowane były w dużych rozmiarach. Co ciekawe, pod koniec 2022 Samsung sprzedał pierwszy 110 calowy telewizor MICRO LED w Polsce za cenę 675 tys. złotych. Na CES 2023 firma pokazała ekrany od 50 do 140 cali, co stanowi kolejny przełom w rozwoju tej technologii. Ceny nie zostały jeszcze podane. Wiadomo natomiast, że w Polsce na specjalne zamówienie za pośrednictwem firmy Audio Color oferowane będą modele od 70 cali wzwyż.

Wisienki na torcie

Oprócz nowych produktów w ujęciu hardware’owym Samsung pokazał kilka ciekawych funkcji, które poprawiają i wzbogacają doznania. Super dodatkiem będzie aplikacja Philips Hue Sync TV. To nowy sposób synchronizacji treści z ekranów z oświetleniem Philips Hue. Jest to pierwsze rozwiązanie umożliwiające synchronizację oświetlenia i treści w telewizorach Samsung bez użycia dodatkowego sprzętu – po prostu z poziomu aplikacji.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest tryb Relumino, który pojawi się w 2023 r. w wybranych telewizorach Samsung Neo QLED 8K i 4K, aby umożliwić oglądanie treści osobom z wadami wzroku. Tryb Relumino podświetla kontury i poprawia kontrast i kolory, dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy i łatwiejszy w odbiorze. Dodatkowo producent zaprezentował nowe okulary Relumino, a także aplikację mobilną, która ma sprawić, że wrażenia wizualne będą przyjemniejsze i bardziej spersonalizowane na każdym ekranie. W tym miejscu warto wspomnieć, że wybrane telewizory Samsung z serii na 2023 uzyskały certyfikat "Urządzeń przyjaznych dla rytmu okołodobowego" przyznany przez Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) - wiodący niemiecki instytut certyfikacji technologicznej. Potwierdza on korzystny wpływ Trybu Komfort dla Oczu na rytm okołodobowy użytkowników.

Kolejną wisienką na torcie jest to, co Samsung wraz z partnerami robi, aby udostępnić gry jeszcze większej grupie odbiorców. W zeszłym roku na telewizory Samsung Smart TV z 2022 i 2021 roku trafiła dedykowana aplikacja Xbox, która pozwala grać na dużym ekranie bez konsoli – wystarczy subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate i kompatybilny kontroler. W tym roku producent potwierdził, że można spodziewać się nowych aplikacji. W praktyce do wyboru będzie jeszcze więcej gier. Wśród partnerów NVIDIA GeForce NOW i Utomik. Producent zapowiedział także szereg dodatkowych funkcji, które przekładają się na wrażenia z gry, w tym Panel Gracza 3.0 z udostępnianiem minimap (MiniMap Sharing) i wirtualnym punktem celowania (Virtual Aim Point), co wzbogaci wrażenia niezależnie od gry.