Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne telewizory + 2 lg oledgaming Maciej Sierpień Dzisiaj, 01-09-2021 12:42 Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Do sportu, filmu czy gier? Znajdź swój wymarzony telewizor Zakup telewizora to tylko z pozoru prosta sprawa. Szczególnie, gdy na co dzień nie za bardzo interesujmy się technologicznymi nowinkami. W takim przypadku warto zdać się na wiedzę eksperta. Na co zwrócić uwagę wybierając nowy sprzęt do domu? Share Telewizor z rodziny LG OLED to satysfakcja dla fanów gier Źródło: Unsplash.com , fot: Fábio Silva Mnogość oferowanych przez producentów technologii sprawia, że dziś przeciętnemu Kowalskiemu, trudno zrozumieć coraz bardziej zawiłą terminologię. Z drugiej strony dość mocno zakorzenione w nas przekonanie, że w sklepie sprzedawca może "wcisnąć" nam taki sprzęt, który jest bardziej opłacalny z jego perspektywy, sprawia, że często nieufnie podchodzimy do pomocy ekspertów. Jak złe jest to myślenie można się przekonać w salonach Media Expert. Tu możemy liczyć na wsparcie profesjonalistów, którzy przeprowadzą nas przez meandry świata telewizorów. – Podstawą wyboru jest zaprezentowanie klientowi, że dana funkcja czy opcja ma dla niego wymierną korzyść – mówią przedstawiciele lidera na rynku RTV i AGD. Jaki zatem powinien być nasz nowy odbiornik? Bezkonkurencyjna jakość ekranu Jednym z najistotniejszych pytań, z jakim będziemy musieli się zmierzyć jest rodzaj ekranu. Na rynku są dwie wiodące technologie OLED oraz LCD. Ta pierwsza to specjalność telewizorów produkowanych przez LG. Kluczowa różnica jest taka, że telewizory OLED nie potrzebują dodatkowego podświetlenia. Światło jest w nich emitowane przez pojedynczy piksel. Po włączeniu urządzenia nasz ekran rozświetlają miliony samoświecących pikseli, co sprawia, że obraz ma nieskończony kontrast, pełną gamę żywych kolorów oraz głęboką czerń. Zastosowana technologia przekłada się też na niezwykle smukłą konstrukcję urządzenia. – Dziś nasz telewizor może wyglądać niemal jak obraz. Przykładem jest LG OLED z serii G1 Gallery, który idealnie przylega do ściany. Zapewnia to m.in. specjalnie wbudowany uchwyt. Warto również podkreślić niewidoczną ramę ekranu. Dzięki niej telewizor idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Zwłaszcza, gdy skorzystamy z trybu Galeria i wyświetlimy na ekranie zdjęcia z wakacji czy cyfrowe dzieła sztuki – podpowiadają specjaliści Media Expert. Duża rozdzielczość? Czemu nie! Dylematem, przed którym często stają klienci jest także właściwy dobór rozmiaru ekranu. Czy w naszym pokoju mamy wystarczająco dużą odległość między telewizorem a kanapą? – Dla każdej rozdzielczości możemy zastosować prosty przelicznik, dzięki któremu łatwo określimy optymalną przekątną ekranu. W przypadku telewizorów 4K (ULTRA HD) każdy cal przekątnej to 2,1 cm odległości od urządzenia – zaznaczają fachowcy Media Expert. A zatem, kupując najbardziej popularny wśród polskich konsumentów 55-calowy model, powinniśmy siedzieć od niego w odległości 1,15 metra. Prawda, że to niewiele? Dlatego nie powinniśmy się obawiać dużych ekranów w naszym mieszkaniu. Telewizory LG OLED dostępne są m.in. w przekątnych 88, 83 i 77 cali. Wybierając 83-calowy model z serii C1, możemy go zamontować w odległości mniejszej niż dwa metry od kanapy, a do komfortowego oglądania wystarczy nam już około 170 cm dystansu. Poczuj się jak na stadionie Na duże ekrany często decydują się kibice. Odpowiednia rozdzielczość to jednak niejedyny warunek, który musi spełniać sprzęt stworzony do przeżywania sportowych emocji. W wielu dyscyplinach o zdobyciu punktów często decydują milimetry, a kolejne akcje rozgrywane są niezwykle szybko, dlatego ważne, aby nasz telewizor nie zacinał się i nie powodował efektu tzw. smużenia. – Ekrany LG OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz są stworzone właśnie do takich wyzwań. Dodatkowo szybki procesor LG α9 i α7 rozpozna sportowe treści i sam dobierze najlepsze parametry obrazu i dźwięku – podkreślają eksperci. I dodają, że ważna jest także współpraca z technologią HDR, czyli rozwiązaniem zwiększającym zakres rozpiętości pomiędzy ciemnymi i jasnymi tonami. Znakomicie sprawdzi się również funkcja OLED Motion Pro, w którą wyposażone są nowe telewizory LG. To narzędzie, które zmniejsza rozmycie obrazu nawet podczas najbardziej dynamicznych scen. Przydatny może się okazać także szeroki kąt widzenia - zwłaszcza, gdy lubimy kibicować w większym gronie - dzięki któremu znakomity obraz mamy nie tylko siedząc na wprost telewizora. Domowa sala kinowa Czas pandemii sprawił, że Polacy pokochali oglądanie filmów w domowym zaciszu. Oferujące najlepsze krajowe i światowe produkcje serwisy streamingowe biją dziś rekordy popularności. Szukając telewizora, który pozwoli nam w pełni delektować się grą aktorską, warto wykorzystywać dobrodziejstwa najnowszych technologii. Wybierając modele z serii LG OLED zyskujemy pewność, że obraz na naszym ekranie będzie dokładnie taki, jaki powstał w zamyśle reżysera, łącznie ze wszystkimi zaplanowanymi "niedoskonałościami". – Zadba o to funkcja Filmmaker Mode, która ma za zadanie wyłączyć wygładzanie obrazu w ruchu, jego wyostrzanie i przetwarzanie oraz zachować oryginalne proporcje, kolor scen i częstotliwość zmiany klatek. Mówiąc wprost, w swoim domu obejrzymy film w wersji kinowej – podpowiadają pracownicy Media Expert. Kolejnymi technologiami w modelach LG OLED, które pozwolą nam zamienić nasz pokój w profesjonalną salę kinową są systemy obrazu Dolby Vision IQ oraz dźwięku Dolby Atmos. Jak zaznaczają eksperci, ten pierwszy wykorzystuje metadane i wbudowane w telewizor czujniki światła do optymalizacji jakości obrazu na podstawie rodzaju treści i warunków otoczenia. Dolby Atmos zapewnia natomiast wielowymiarowy, wciągający dźwięk. To wszystko w połączeniu z obsługą rozdzielczości 4K oraz 8K daje maksymalny realizm podczas oglądania filmu i pozwala uzyskać jeszcze bardziej szczegółowy obraz zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach. Realizm świata gier Wybierając telewizor z rodziny LG OLED usatysfakcjonowani będą także fani gier na konsoli. Z myślą właśnie o nich południowokoreański producent zaprezentował pierwszy telewizor z certyfikatem NVIDIA G-SYNC oraz AMD Radeon FreeSync. – Obie technologie wykorzystywane są w profesjonalnych monitorach przeznaczonych do gamingu, synchronizują częstotliwość odświeżania ekranu z liczbą klatek na sekundę karty graficznej, co sprawia, że obraz odtwarzany jest płynnie nawet w najwyższej rozdzielczości – opisują przedstawiciele lidera branży RTV i AGD. Dodatkowo funkcja HGiG (odpowiednik HDR dla gier) pozwala dojrzeć wszystkie szczegóły w jasnych oraz ciemnych scenach. Kolejną istotną zaletą telewizorów LG OLED jest niski input lag, czyli opóźnienie wyświetlanego obrazu. W modelach z serii G1 Gallery i C1 wynosi on zaledwie 10 ms. Oznacza to, że każdy ruch gracza jest błyskawicznie odzwierciedlany na ekranie, co może stanowić sporą przewagę nad przeciwnikami. Fani gamingu na pewno docenią również cztery porty HDMI 2.1 oraz Optymalizator Gier. To funkcja ułatwiająca dobór odpowiednich parametrów dostosowujących się do rodzaju gry. Telewizory LG OLED można znaleźć w sieci salonów Media Expert oraz online na https://www.mediaexpert.pl. Materiał powstał przy współpracy z Media Expert