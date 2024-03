Czym kierować się, wybierając statyw? Przegląd statywów studyjnych - od 100 zł do 1400 zł

Posiada szeroką poprzeczkę, na której łatwo zamontować kilka urządzeń oświetleniowych. Jak wszystkie statywy można wyregulować jego wysokość, a także złożyć go do kompaktowych rozmiarów.

Pozwala regulować wysokość statywu za pomocą korbki. Obecnie często zastępuje się ją po prostu zatrzaskami, które pozwalają wsunąć lub wysunąć konstrukcję. Ten rodzaj statywu można zaliczyć do najbardziej podstawowych. Idealnie nada się do kompaktowych lamp studyjnych, paneli led, głowic błyskowych itp.

Statyw oświetleniowy z hamulcem powietrznym Air A-360 firmy GlareOne to tradycyjny model z zaciskami, który wyróżnia się świetną stabilnością i płynną regulacją. Nada się zarówno do pracy w studiu, jak i w plenerze. Zamontujesz na nim na przykład lampy błyskowe, oprawki oświetlenia ciągłego, a nawet systemy zawieszenia teł. Dostępny tutaj: https://www.fotojoker.pl/produkt/GlareOne-Statyw-oswietleniowy-z-hamulcem-powietrznym-Air-A-360

To statyw do zadań specjalnych, bo pozwala umieścić lampę bardzo blisko podłoża. Może więc oświetlać tło lub spód stołu bezcieniowego. Niezastąpiony zwłaszcza przy sesjach portretowych. Dostępny tutaj: https://www.fotojoker.pl/produkt/statyw-oswietleniowy-glareone-mini-glide-niski

Statyw o klasycznej konstrukcji, który szczególnie polecany jest do pracy w plenerze i na sesjach wyjazdowych ze względu na swoją wagę - zaledwie 1,43 kg. Wykonany jest z aluminium, które zaprojektowano specjalnie z myślą o lampach reporterskich. Mimo swoich niewielkich gabarytów i dużej lekkości, nadal pozostaje bardzo stabilny. To świetna, budżetowa opcja. Dostępny tutaj: https://www.fotojoker.pl/produkt/quadralite-verso-190al

Wyposażono go w cztero-sekcyjną kolumnę centralną oraz hamulec powietrzny, który daje dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Udźwignie maksymalnie dziesięć kilogramów, a jego waga to zaledwie 2,6 kg! Osiąga maksymalną wysokość 360 cm.

To świetny model do montażu lampy studyjnej z softboxem. Statyw może osiągnąć maksymalnie 3 metry wysokości, ramię wysuwa się na 220 cm. Udźwig statywu to 7 kg.

Statyw posiada kółka wraz z wbudowanym hamulcem. Niemal w całości wykonany jest z metalu, a więc będzie służył wiernie! Jego udźwig wynosi 6 kg.

Statyw GlareOne Fatboy T typu c-stand z odpinaną podstawą 790 zł

Ten statyw ma udźwig aż do 20 kg i w całości wykonany jest ze stali chromowanej nierdzewnej. To model, który na pewno przyda się w każdym studiu. Cechuje go wyjątkowa stabilność, bo środek ciężkości jest nisko położony. Możesz więc zamontować lampę z softboxem i mieć pewność, że konstrukcja wszystko utrzyma. Jego maksymalna wysokość to 320 cm. To nieco droższa opcja, ale warta swojej ceny. Dostępny tutaj: https://www.fotojoker.pl/produkt/statyw-glareone-fatboy-t-typu-c-stand-z-odpinana-podstawa

Statyw oświetleniowy GlareOne boom Heavy – 1390 zł

To ciężki statyw typu żuraw o sile udźwigu do 30 kg! W całości wykonany ze stali nierdzewnej chromowanej. Jedną z nóg można regulować pod względem długości, dzięki czemu statyw można ustawić różnych miejscach. Śmiało można określić go statywem studyjnym do zadań specjalnych, bo osiąga aż 5 metrów wysokości. Dostępny tutaj: https://www.fotojoker.pl/produkt/statyw-oswietleniowy-glareone-boom-heavy