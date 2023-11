Czy robot Kärcher RCV 5 to twój nowy najlepszy przyjaciel? Sprawdzamy to!

Czas pracy do 120 min, system laserowych czujników LiDAR, kamera 3D, czujniki identyfikacji dywanu – to tylko niektóre z cech robota Kärcher RCV 5. Laserowa nawigacja służy do planowania optymalnej trasy i unikania przeszkód. Robot może pracować na sucho, na mokro lub w trybie łączonym. W życiu bywa oczywiście tak, że specyfikacja to jedno, a rzeczywiste działanie to zupełnie inna bajka. Jak jest w przypadku robota sprzątającego RCV 5? Sprawdzamy!