Czy Polacy oszczędzają?

Dla konsumentów w Polsce coraz większą wartość mają urządzenia, które zapewniają oszczędność zasobów – wody, energii, ale też jedzenia. Rozwiązania marki Bosch, takie jak i-DOS w pralkach, Zeolith w zmywarkach, szuflada VitaFresh w chłodziarkach czy dążenie do osiągnięcia najwyższej efektywności energetycznej we wszystkich kategoriach produktowych, to odpowiedź na wymagania rynku – mówi Krzysztof Nagodziński, Członek Zarządu BSH w Polsce.