Gazowanie wody – lepsze nawodnienie organizmu

Z każdej strony słychać nawoływanie do picia wody. To ona powinna stanowić podstawowe źródło naszego nawodnienia. W końcu jest budulcem naszego organizmu, od niej zależy prawidłowe działanie układu krążenia, trawienia, pracy nerek, serca, poziom koncentracji, a nawet wygląd skóry… Musimy dbać o jej odpowiedni poziom, by należycie funkcjonować, tym bardziej że nawodnienie organizmu ulega ciągłym zmianom w wyniku pocenia się, pracy układu moczowego, a nawet oddychania.

Instytut Żywności i Żywienia podaje konkretne wyliczenia, ile wody należy wypijać w ciągu dnia w zależności od wieku i płci. I tak minimum dla dorosłych kobiet wynosi 2 l, a dla mężczyzn 2,5 l. Nie dla każdego jest to cel łatwy do osiągnięcia, nie każdy bowiem lubi smak wody. I tu z pomocą przychodzi ekspres do wody gazowanej, dzięki któremu można przygotować orzeźwiającą bąbelkową wodę idealną do picia solo, jak i do przyrządzenia gazowanych napojów i lemoniad znacznie zdrowszych (i bardziej ekologicznych) od tych dostępnych na sklepowych półkach. Bąbelki lepiej gaszą pragnienie, a także ułatwiają wchłanianie wapnia i magnezu, wspomagają pracę jelit i działają moczopędnie. Poza tym mają orzeźwiający smak, co przemawia za tym, by częściej po nie sięgać.

Zalet płynących z gazowania wody w domu jest znacznie więcej. Co ważne, nie są one jedynie subiektywne, ale poparte konkretnymi liczbami. Wniosek z naszych testów jest jeden – posiadanie saturatora w domu przynosi korzyści dla naszego zdrowia, portfela i planety.

woda gazowana z SodaStream © materiały partnera

Gazowanie wody w domu to oszczędność pieniędzy

Czy wiesz, ile pieniędzy wydajesz na butelkowaną wodę? Bardzo łatwo to policzyć. Zakładając, że wypijasz minimum 2 litry dziennie, wydajesz na ten cel ok. 2 zł każdego dnia, czyli 730 zł rocznie.

Tymczasem jeden cylinder saturatora kosztuje ok. 49 zł i pozwala na przygotowanie ok. 60 l wody. To odpowiednik aż 40 1,5-litrowych butelek PET, których łączny koszt wynosi w granicach 80 zł. Według prostej kalkulacji po 12 miesiącach gazowania wody w domu, zostaje w portfelu ponad 350 zł. Oszczędność jest jeszcze większa w przypadku osób, które równie często jak po wodę sięgają po napoje gazowane.

Żywotność cylindra zależy od tego, jaki stopień nasycenia bąbelkami będziesz wybierać na co dzień. System wymiany nabojów został pomyślany tak, by był jak najkorzystniejszy dla środowiska i kieszeni. Wymiany można dokonać stacjonarnie w jednym z 1500 punktów w całym kraju lub za pośrednictwem kuriera, który zabierze pusty nabój i zostawi nowy. Warto mieć w zapasie przynajmniej jeden dodatkowy cylinder, by móc nieprzerwanie korzystać z urządzenia. Dla zachowania bezpieczeństwa bardzo ważne jest, by używać wyłącznie oryginalnych cylindrów, które przechodzą restrykcyjne testy jakości producenta i są napełniane gazem przeznaczonym do spożycia.

gazowanie wody w SodaStream © materiały partnera

Saturatory SodaStream – oszczędność plastiku

Rocznie na świecie produkuje się 2,7 mln ton plastikowych butelek. Statystyczna polska trzyosobowa rodzina potrafi w ciągu roku zużyć od 400 do nawet 1000 jednorazowych butelek PET. Dlatego też każdy mały krok w stronę ograniczenia plastiku jest na wagę złota! O ile osoby sięgające po wodę niegazowaną miały eko-alternatywę dla wody butelkowanej w postaci butelek z filtrem, o tyle zwolennicy bąbelków nie mieli wyboru aż do pojawienia się saturatorów. Korzystając z urządzenia do przygotowywania wody gazowanej SodaStream, przy czteroletnim cyklu życia urządzenia, można zaoszczędzić prawie 1800 plastikowych butelek. Nie tylko planeta ci za to podziękuje, ale też twój kręgosłup, który nie będzie musiał dźwigać uciążliwych kilogramów.

Gazowanie wody w domu – jak to robić?

Urządzenie do przygotowywania wody gazowanej jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy wlać chłodną wodę do butelki, umieścić ją w kolbie i za pomocą dźwigni dobrać pożądany stopień "nabąbelkowania": lekki, średni lub mocny gaz. Po chwili woda jest gotowa. Dzięki temu, że butelka wykonana jest z odpornego tritanu, można zabrać ją na trening lub do pracy bez obaw o uszkodzenia. Z jednej butelki można korzystać cztery lata bez obaw o jej jakość i o swoje zdrowie – butelka jest wolna od BPA.

Nagazowana w ten sposób woda może stać się bazą do przygotowania domowej wersji popularnych słodzonych napojów dostępnych w sklepach (wystarczy dolać do niej odpowiedni syrop SodaStream) lub lemoniady, wrzucając do niej plasterki cytrusów, listki mięty – cokolwiek, co lubisz. Na bazie gazowanej wody można także przyrządzić drinki. Zasada jest jedna – wszystkie dodatki powinny zostać dolane do uprzednio nagazowanej wody, nie wolno natomiast nagazowywać w saturatorze czegoś innego niż czysta woda.

Żeby cały proces przygotowywania domowej wody gazowanej był jak najbardziej eko, warto używać do tego celu wody z kranu. Z korzyścią dla portfela i środowiska!

Materiał sponsorowany przez SodaStream