Czy design, technologia i sztuka się przenikają? HONOR dowodzi, że te światy są magicznie połączone

"Ostatnie 2 lata to była rewolucja sztucznej inteligencji generatywnej, która pozwala nam coś wytwarzać - robić zdjęcia, nagrywać wideo, pisać teksty. Jest to interesujące przede wszystkim w smartfonach, jak również innych obiektach użytkowych, ponieważ nowa, sztuczna inteligencja to portal do świata informacji. Dzisiaj promptuje się duży model językowy, który daje odpowiedź użytkownikom na zadane pytanie, ale za chwilę promptowanie stanie się kluczem otwierającym świat tworzenia aplikacji. Jest to ewidentnie nowy standard, który tworzy się na naszych oczach" - powiedziała dr hab. Aleksandra Przegalińska, profesorka Akademii Leona Kozmińskiego, specjalistka w zakresie AI.