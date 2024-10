Czy da się połączyć sportową funkcjonalność i klasyczną elegancję w smartwatchu? Oczywiście!

Koperta o średnicy 46mm stworzyła przestrzeń dla sporego wyświetlacza AMOLED – dzięki tej technologii wszystko, co pojawia się na ekranie, widoczne jest nawet w pełnym słońcu. Całość zabezpieczono szafirowym szkłem. Chroni to nasz zegarek przed przypadkowymi uderzeniami, o które przecież nietrudno.

To oczywiście nie wszystko. Jako że to zegarek, który w zamyśle ma towarzyszyć swojemu właścicielowi w zasadzie wszędzie, wyposażono go w pojemną baterię – jedno ładowanie wystarczy, by cieszyć się wszystkimi funkcjami nawet przez 14 dni.