Czas na nowego iPhone’a!

Nowy iPhone 14 jest już w sprzedaży! Możesz zamówić podstawową edycję, a także modele Plus i Pro. Przyjrzyjmy się sprzętowi nieco bliżej, a być może przekonasz się do zakupu? Jedno jest pewne – telefony znów zachwycają! Zapraszamy do lektury!

iPhone 14 i iPhone 14 Plus – pełno szczęścia!

Do sprzedaży trafiły modele iPhone 14 i iPhone 14 Plus. Obydwie konfiguracje wyposażono w ten sam czip A15 Bionic, który użyty został w poprzednim modelu. Czip ten napędza wszystkie funkcje smartfona i sprawia, że gry i aplikacje działają z wysoką płynnością. Cała ta zabawa potrwa długo dzięki zwiększonej wydajności termicznej wewnętrznej konstrukcji. Podstawowy model dysponuje wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala. Rozdzielczość ekranu to aż 253 x 1170 pikseli. Nie mogło oczywiście zabraknąć doskonałego aparatu, z którego znane są wszystkie telefony Apple. iPhone 14 posiada tylny, podwójny aparat o rozdzielczości 12 megapikseli. Przedni dysponuje taką samą ilością pikseli. Sprzęt naturalnie jest kompatybilny z siecią w formacie 5G. Dysponuje funkcją wzywania pomocy, a także opcją rozpoznawania wypadków. Bateria telefonu zapewnia energię przez nawet 20 godzin pracy! Model dostępny jest w sześciu wersjach kolorystycznych. Telefon możesz kupić również formie ratalnej. Zerowe oprocentowanie pozwala na komfortowe rozłożenie płatności. Dostępne są także trzy warianty pamięci wbudowanej: 128, 256 i 512 gigabajtów.

iPhone 14 zamówisz: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Nowy iPhone 14 jest już w sprzedaży

Za to iPhone 14 Plus jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Jest więc sporo większy! W tym wypadku smartfon również pracuje na systemie iOS 16. Dostępne są także trzy wersje pamięci magazynowej. To 128, 256 i 512 gigabajtów wolnej przestrzeni. Sprzęt może pracować na jednym ładowaniu baterii przez aż 26 godzin! Nie mogło także zabraknąć kilku wersji kolorystycznych. Jest ich dokładnie pięć. Warto wspomnieć szerzej o opcji Crash Detection. Urządzenie jest w stanie rozpoznać przeciążenia nawet 256 G! Ponadto, sprzęt wykrywa ponadnormatywny hałas i gwałtowne zmiany ciśnienia. Pozwala to wykryć wypadek nad przykład podczas jazdy samochodem. Telefon w takim wypadku zadzwoni automatycznie na numer 112 i powiadomi kontakty alarmowe o Twoich problemach. To rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala szybko reagować na niebezpieczne zdarzenia.

iPhone 14 Plus zamówisz: << TUTAJ! >>

iPhone 14 Pro – poza skalą

Najbardziej zaawansowana wersja iPhone 14 robi ogromne wrażenie. Telefon wyposażono w wyświetlacz OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Smartfon dysponuje procesorem Apple A16 Bionic, który posiada sześć rdzeni. Sprzęt pracuje na najnowszej wersji systemu operacyjnego iOS. Tylny aparat wyposażono w trzy obiektywy: 48, a także 2 x 12 megapikseli. Przednia soczewka ma rozdzielczość 12 megapikseli. Smartfon robi naprawdę genialne zdjęcia, do czego przyzwyczaił nas już iPhone. Bez względu na warunki, fotografie i rejestrowane filmy robią ogromne wrażenie. Dostępne są aż cztery warianty pamięci. Telefon może pomieścić 128, 256, 512 lub nawet 1000 gigabajtów danych. Nie mogło także zabraknąć kilku wersji kolorystycznych. W tym wypadku są cztery. To Gwiezdna Czerń, Głęboka Purpura, Srebro i Złoto. Wbudowany akumulator litowo-jonowy w iPhone 14 Pro zapewnia odtwarzanie wideo do 23 godzin, a dźwięku nawet do 75 godzin. Dodatkowo po zakupieniu ładowarki MagSafe energia zostanie uzupełniona jeszcze szybciej. Jest to dedykowane akcesorium magnetyczne, które idealnie pasuje do Twojego smartfona. Możesz dodać piękne etui magnetyczne lub portfel na kartę kredytową. Ponadto, smartfon jest także wyjątkowo trwały. To zasługa rozwiązania Ceramic Shield. Łączy ono szkło z nanoceramicznymi kryształami, dzięki czemu otrzymano naprawdę wysoką odporność na upadki. iPhone 14 jest dostępny w ofercie Media Expert. Możesz go kupić także w ofercie ratalnej, korzystając z zerowego oprocentowania.

iPhone 14 Pro: << KUP TERAZ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera iPhone 14 Pro