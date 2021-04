Co trzeci Polak korzysta z aplikacji mobilnych. 69 procent z nas kupuje za pomocą smartfona - pisze Interaktywnie.com

Cały ebook z poradami, jak wykorzystać technologię do sprzedaży internetowej można za darmo w pdf pobrać tutaj:

Popularność smartfonów sprawia, że użytkownicy coraz częściej korzystają z aplikacji mobilnych. W marcu 2021 roku w Polsce 29,2 mln korzystało z sieci, z czego co najmniej jedna trzecia z aplikacji mobilnych. Niekwestionowanym liderem w tym zakresie jest aplikacja Allegro, której co najmniej jednokrotnie użyło 9,961 mln internautów. Na drugim miejscu uplasowała się aplikacja OLX z wynikiem 5,646 mln internautów i zasięgiem prawie 20 procent w polskim internecie - czytamy w ebooku. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano aplikacje służące do streamingu wideo, takie jak Ipla, czy Player.