Światłowód to technologia, dzięki której możesz cieszyć się ultraszybkim i stabilnym łączem internetowym w Twoim domu. Sprawdzi się zarówno w centrum dużego miasta, jak i na wsi. Wszystko dzięki temu, że kabel światłowodowy cechuje się odpornością na zakłócenia, dużym zasięgiem i przepustowością. Z naszego artykułu dowiesz się, co to jest światłowód i co płynie w światłowodzie.