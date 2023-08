Co robiliśmy po godzinach podczas Tech Summer Challenge? Graliśmy w obłędnie zabawną party game - Eksplodujące Kotki

Eksplodujące Kotki to najchętniej wspierana gra karciana w historii Kickstartera, która zebrała ponad 9 milionów dolarów w społecznościowej zbiórce. Ponad 200 tysięcy internautów z całego świata chciało, by ta gra powstała, a jak już powstała… Sprzedała się w ponad 10 milionach egzemplarzy. Tak, ponad 10 000 000! Te dane, te wartości robią piorunujące wrażenie!

Trafiłem na oporną materię, bo po dniach pełnych przygód i wyzwań raz Michał, raz Kostek nieszczególnie mieli siły i chęć, by zasiąść razem przy stole i pograć. Próbowałem raz, próbowałem drugi, by za trzecim razem (Kostek obiecał!) w końcu rozegrać partię. Jedną, a potem drugą, a potem dziesiątą. Gra daje mnóstwo radości, jest prosta - można się jej uczyć w trakcie gry - ma w sobie nutkę rywalizacji, a przy tym wszystkim, jest arcyzabawna. Prześmieszna i trafiająca tak do dorosłych ludzi, jak i do młodzieży. Producent zaznacza, że to gra dla graczy w wieku ponad 12 lat i to zrozumiałe, bo humor rozpisany na poszczególnych kartach wymaga już pewnego popkulturowego obeznania ze światem.