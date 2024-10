City Coders Hackathon Płock 2024: Innowacje w służbie miastu i społeczeństwu

W dniach 12-13 października 2024 roku w Płocku odbędzie się VII edycja City Coders Hackathon Płock, jeden z najważniejszych eventów technologicznych w regionie, który coraz częściej przyciąga uwagę ekspertów i entuzjastów programowania z całej Polski. Wydarzenie, które początkowo miało charakter lokalny, dziś staje się platformą dla ogólnopolskich innowatorów, gotowych zmierzyć się z wyzwaniami współczesnych miast.

Co, gdzie, kiedy?

Hackathon odbędzie się w sercu Płocka (Centrum Edukacji Grupa ORLEN), miasta które stawia na rozwój i nowoczesne technologie. Przez dwa dni uczestnicy będą pracować nad projektami, które mogą zrewolucjonizować codzienne życie mieszkańców.

Celem jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które będą odpowiadać na realne potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie mogą stać się wzorem do naśladowania na skalę ogólnopolską.

© materiały partnera

"Zaprogramuj Płock z AI"

W dobie dynamicznych zmian technologicznych, wydarzenia takie jak City Coders Hackathon mają kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju technologii, ale także dla budowania lepszych, bardziej zrównoważonych i przyjaznych do życia miast.

Tegoroczny City Coders Hackathon Płock odbywa się pod hasłem "HACK THE CITY WITH AI", które doskonale oddaje aktualne wyzwania miejskie. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykorzystać sztuczną inteligencję do rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem miasta. Wykorzystanie AI ma potencjał radykalnie zmienić sposób planowania urbanistycznego, oferując zintegrowane systemy i spersonalizowane usługi publiczne. W tegorocznej edycji szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjne pomysły, które nie tylko rozwiązują rzeczywiste problemy, ale także mają potencjał rozwoju dzięki zaawansowanym technologiom. Hackathon promuje kreatywne podejście do urbanistyki, które z pomocą AI może proaktywnie przewidywać i zapobiegać problemom, zanim się pojawią.

Wydarzenie w Płocku nie jest jedynie spotkaniem programistów – to miejsce, gdzie innowacyjne pomysły spotykają się z potrzebami społeczeństwa. W trakcie Hackathonu uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z wsparcia doświadczonych mentorów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz rozwiązywania problemów miejskich. Dodatkowo zaplanowane są specjalistyczne warsztaty, które dostarczą uczestnikom niezbędnych narzędzi i wiedzy do realizacji ich projektów.

Nie zabraknie również strefy relaksu, która tradycyjnie oferuje bogaty wybór udogodnień, pozwalających uczestnikom na chwilę odpoczynku i regeneracji. To doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany pomysłów oraz czerpania inspiracji od innych uczestników.

Lokalna inicjatywa, ogólnopolskie znaczenie

City Coders Hackathon Płock to inicjatywa, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Choć wydarzenie ma charakter lokalny, jego wpływ i znaczenie wykraczają daleko poza granice Płocka. Projekty tworzone podczas hackathonu mogą stać się inspiracją dla innych miast i gmin w Polsce, a także zdobyć uznanie na arenie ogólnopolskiej. Tegoroczna edycja to okazja do pokazania, że małe społeczności mogą być siłą napędową dla wielkich zmian.

Zapraszamy do udziału i relacjonowania!

Zachęcamy Państwa do śledzenia wydarzeń związanych z tegoroczną edycją City Coders Hackathon Płock. To nie tylko okazja do zaprezentowania inspirujących historii o lokalnych innowatorach, ale także do pokazania, jak takie inicjatywy mogą zmieniać nasze miasta na lepsze.

Dla mediów, które chciałyby bliżej przyjrzeć się temu wydarzeniu, przewidujemy możliwość spotkań z organizatorami, uczestnikami oraz przedstawicielami partnerów, którzy z chęcią opowiedzą o znaczeniu hackathonu i o tym, jak wspólnie pracujemy na rzecz lepszej przyszłości.

Organizator projektu:

Urząd Miasta Płocka

CIFAL Płock, UNITAR

Partnerzy projektu:

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (Grupa ORLEN)

Rolmar (Markowski Group)

Modular System

SoftHard SA

Społem PSS "Zgoda" w Płocku

Centrum Edukacji Sp. z o.o. (Grupa ORLEN)

NoveKino Przedwiośnie

Patroni medialni projektu:

- WP tech

- Nasze Miasto

- Technowinki.pl

- Tygodnik Płocki

- Dziennik Płocki

- PetroNews

- TV Mazowsze

- InfoPłock TV

Patronat honorowy:

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Materiał sponsorowany przez Urząd Miasta Płocka