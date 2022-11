Najważniejsza w kawie jest oczywiście kawa. Poszukiwanie satysfakcjonującego smaku to często długa i ciekawa podróż, która zaprowadzi was w różne zakątki świata i umożliwi poznanie niesamowitych smaków. Należy jedynie pamiętać, że ziarna poza naturalnymi olejami nie powinny mieć żadnych dodatków, ponieważ te mogłyby zapchać młynek. Najważniejszy wybór to ten pomiędzy arabiką i robustą. Pierwsza ma rozległy i bogaty smak, a druga będzie gorzka i mocna. Palarnie często przygotowują różne mieszanki. Druga istotna rzecz to odpowiedni ekspres. Jak wybrać ten właściwy?

Towarzysz na lata

Wśród podstawowych wymagań często stawiamy na trwałość i łatwą obsługę. Żeby został spełniony pierwszy warunek, ekspres powinien mieć młynek ceramiczny, taki jak np. młynek ceramDrive w ekspresach Siemens serii EQ. Żarna ceramiczne mają większą odporność na zużycie, dzięki czemu można cieszyć się ekspresem przez długie lata. Choć wydawałoby się, że to tylko kolejny przedmiot, to jednak wielu właścicieli przywiązuje się do swoich urządzeń i przyzwyczaja do smaku kawy, który może być zapewniony tylko przez ten jeden ulubiony ekspres.

Drugi element przepisu na długowieczność to oczywiście odpowiednia higiena ekspresu. W przypadku urządzeń marki Siemens z serii EQ możecie liczyć nie tylko na programy automatycznego odkamieniania i czyszczenia, ale także łatwy dostęp do kluczowych elementów. Dzięki temu możecie usunąć np. resztki kawy. Pojemniki na skropliny i pozostałości kawy oraz końcówka do spieniania mleka mogą być myte nawet w zmywarce. Niektóre modele umożliwiają wyciągnięcie jednostki zaparzania i umycie jej pod bieżącą wodą. Dbanie o ekspres ma znaczenie nie tylko dla jego żywotności, ale również wpływa na smak kawy.

Zostań baristą w swoim domu

Od ekspresu automatycznego oczekujemy przede wszystkim prostej obsługi, ale to nie wyklucza możliwości zrobienia doskonałego espresso czy cappuccino. Jeżeli lubicie prostotę i konkrety, to Siemens EQ.300 jest właściwym adresem. Dzięki funkcji oneTouch tylko jeden przycisk dzieli cię od dobrej kawy, a jej styl wybierzesz za pomocą intuicyjnego panelu coffeeDirect.

W modelach serii EQ.500 i wyższych każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ kolorowy wyświetlacz coffeeSelect pozwala na wybór spośród wielu rodzajów kaw. Jeżeli lubisz mieć wszystko pod kontrolą, to nie pozostaje nic innego jak wybrać wyżej wyspecyfikowane modele z serii EQ700 lub EQ900, które oferują zaawansowany tryb baristaMode. Dzięki niemu można kontrolować temperaturę, moc i tempo zaparzania, a także rozmiar kawy oraz proporcje naparu i mleka.

Warto wiedzieć, że według Włoskiego Narodowego Instytutu Espresso idealne espresso powinno być parzone w temperaturze od 88 do 92 st. Celsjusza. Do jego przyrządzenia potrzeba 7 g kawy i 25 ml wody, a ciśnienie powinno wynosić 12 do 15 bar dla ekspresu domowego. Czas parzenia to 25 sek. Jeżeli chcesz spróbować swoich sił w zmierzeniu się z tym przepisem, to właśnie Siemens EQ900 będzie doskonałym wyborem.

Seria EQ.9 idzie krok dalej i ma dwa pojemniki na ziarna, dzięki czemu możesz skomponować własną mieszankę arabiki i robusty lub łączyć aromaty w obrębie jednego rodzaju kawy. Tylko pamiętaj, że według włoskich wytycznych espresso należy podawać w filiżance o pojemności od 50 do 70 ml, o eliptycznym kształcie i białym wypełnieniu, żeby nic nie zakłóciło idealnego wyglądu matki wszystkich kaw.

Ciesz się smakiem i odbierz premię

