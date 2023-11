Ciche parzenie ulubionych kaw

Najnowsze ekspresy do kawy marki Philips wprowadzają na rynek innowacyjną technologię SilentBrew, która znacznie redukuje poziom hałasu tradycyjnie generowany przez tego typu urządzenia w czasie przyrządzania napojów. Jak to działa i w jakich modelach można znaleźć tę innowację?

W bardzo wielu telewizyjnych reklamach mogliśmy zobaczyć, jak ktoś z uśmiechem budzi się ze snu, czując zapach świeżo zaparzonej kawy. Ten często wykorzystywany motyw jest jednak nie do końca prawdziwy, o czym doskonale wiedzą wszyscy użytkownicy ekspresów. To nie wspaniały aromat świeżo zaparzonej kawy potrafi wybudzić domowników, a dźwięk głośno mielonych ziaren i wody przepuszczanej pod ciśnieniem przez cały system rurek. Dzięki Philips i opracowanej przez holenderskich inżynierów technologii SilentBrew idylliczne poranki mogą jednak naprawdę zaistnieć.

Kawa bez decybeli

Jak działa SilentBrew? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – działa bardzo cicho. Ta innowacyjna technologia to połączenie nowoczesnego systemu mielenia kawy z zaawansowanymi materiałami izolacji akustycznej. Tłumią one przede wszystkim hałas samego młynka, ale także dźwięki towarzyszące ciśnieniowemu obiegowi wody. Jedyne odgłosy, które pozostały niezmienione, to spienianie mleka oraz finalny i najbardziej przyjemny dźwięk, który towarzyszy strumykowi kawy lejącej się do filiżanki lub kubka.

Czy jednak kawa naprawdę musi być parzona ciszej? Do tej pory żyliśmy przecież z głośnymi ekspresami i pozostałymi sprzętami AGD. Te wszystkie skumulowane, dźwięki współczesności doprowadziły do sytuacji, w której zanieczyszczenie hałasem zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia WHO za drugie największe zagrożenie środowiskowe po zanieczyszczeniu powietrza. Hałas szkodzi nam zarówno na poziomie psychologicznym, jak i fizjologicznym. Zwiększa poziom stresu, podnosi ciśnienie, zaburza sen. Jeśli można się go pozbyć, choćby w trakcie parzenia kawy, to zdecydowanie powinniśmy to zrobić. Dla naszego własnego spokoju i zdrowia.

Dwie serie od Philips

Technologia SilentBrew została zastosowana jak na razie w dwóch seriach ekspresów do kawy marki Philips. Co ciekawe, wcale nie są to najdroższe urządzenia tego typu z oferty holenderskiego koncernu. SilentBrew wykorzystują tańsze ekspresy Philips 2300 LatteGo, jak i nieco droższy sprzęt ze średniej półki, Philips 3300 LatteGo. Zwykle tego typu innowacje na początku zarezerwowane są wyłącznie dla urządzeń z najwyższej półki. Nie w tym przypadku jednak. Zwłaszcza zaś w świetle tego, że ekspresy z tych serii są właśnie dostępne w promocyjnych cenach w sklepie RTV Euro AGD!

To właśnie w nim można nabyć elegancki, jednolicie czarny model Philips EP2331/10 LatteGo w naprawdę niskiej cenie oraz tylko odrobinę droższy, biały, chromowany Philips EP2333/40 LatteGo. Te dwa ekspresy, choć pochodzą z linii podstawowej, wyposażone są nie tylko w technologię SilentBrew, ale także wszystkie pozostałe najnowocześniejsze rozwiązania od tego producenta. Znajdziemy w nich czytelny panel sterowania z kolorowymi przyciskami, świetny ceramiczny młynek z 12 stopniami mielenia oraz inteligentny system parzenia Aroma Extract, który dba o idealną ekstrakcję zapachu dla świeżo zrobionej kawy. Obydwa modele mają również innowyacyjny system spieniania mleka LatteGo, który nie tylko gwarantuje perfekcyjnie gładką i gęstą piankę, ale też niesamowicie ułatwia czyszczenie pojemników dzięki swojej bardzo prostej konstrukcji. Ten dwuczęściowy pojemnik z wieczkiem naprawdę bardzo łatwo umyć, choćby i w zmywarce. Nie ma tu żadnych rurek i zakamarków trudnych do wyczyszczenia.

Modele z serii Philips 2300 LatteGo potrafią przygotować pyszną kawę czarną, espresso oraz cappuccino, oczywiście dokładnie według wskazań i upodobań użytkownika. Jeśli jednak ktoś jest fanem również latte macchiato oraz kawy mrożonej, powinien zwrócić uwagę na nieco droższe ekspresy z serii Philips 3300 LatteGo. One również są dostępne w promocyjnych cenach w RTV Euro AGD. Do wyboru model czarny z chromowanymi wykończeniami Philips EP3347/90 LatteGo oraz biały Philips EP3343/90 LatteGo. Ich większe możliwości świetnie komponują się z aplikacją Philips Coffee+, która ułatwia korzystanie z urządzenia, a do tego podpowiada nowe przepisy i pomysły na napoje kawowe. Oczywiście aplikacja współpracuje też z modelami z serii Philips 2300 LatteGo.

Rzadki certyfikat

Najważniejszą cechą wyróżniającą te ekspresy ciśnieniowe, jest oczywiście wyciszający je system SilentBrew. To dzięki tej najnowszej technologii wspomniane wyżej ekspresy Philips uzyskały specjalny certyfikat Quiet Mark. Przyznawany jest on wyłącznie urządzeniom, które zaliczą najbardziej rygorystyczne testy w dziedzinie minimalnej emisji hałasu. Jeśli chodzi o ekspresy do kawy, to grono posiadaczy certyfikatu Quiet Mark jest tak wąskie i elitarne, że bazujące na technologii SilentBrew najnowsze urządzenia Philips, takie jak opisane powyżej, stanowią jego większość. Jeśli więc powiemy, że naprawdę trudno jest znaleźć cichsze ekspresy do kawy, to nie będzie to chwytliwe hasło reklamowe, tylko najprawdziwsza prawda.

