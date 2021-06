Chmura mobilna stworzona przez now.gg przybliży ludziom mobilny gaming i pomoże producentom gier

Przy 1,3 miliona nowych użytkowników, dołączających do mediów społecznościowych każdego dnia, twórcy gier mogą dotrzeć do kolejnego miliarda mobilnych graczy, którzy otrzymują i udostępniają swoje ulubione gry poprzez kanały społecznościowe. Twórcy gier mogą zarabiać na swoich nowych użytkownikach dzięki mobilnej chmurze, nie polegając na kartach kredytowych. 45 procent wszystkich zakupów online dokonywanych jest za pośrednictwem portfeli cyfrowych, a oczekuje się, że do 2024 roku liczba ta wzrośnie do 51 procent. Firma now.gg daje graczom swobodę płacenia za pomocą cyfrowych kanałów płatności, które już posiadają, takich jak portfele cyfrowe, kryptowaluty lub doładowania gier. Dzięki temu twórcy gier będą mogli przyciągnąć znacznie więcej nowych użytkowników, a także zwiększyć swoje marże.