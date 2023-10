Chcesz mieć szybszy komputer? Postaw na CCleaner Pro. Teraz w promocji za 1 zł!

Czasem wydaje się, że jedynym sposobem na przyspieszenie działania komputera jest przywrócenie go do "stanu fabrycznego", co wiąże się jednak z koniecznością ponownej instalacji wszystkich programów i przeniesienia ważnych danych. Zanim podejmiesz tak drastyczną decyzję – daj szansę programowi, który powstał po to, by przyspieszyć działanie każdego komputera. Tym bardziej że wersja Professional kosztuje dziś tylko… złotówkę.

Dwie dekady istnienia na rynku to dla programu komputerowego niemal wieczność – i jednocześnie dowód na to, że jest potrzebny i chętnie kupowany. Nikt przecież nie wznawia narzędzia, na które nie ma chętnych. Przykładem takiego rynkowego sukcesu jest CCleaner, który powstał w 2004 r. Dla przypomnienia – na rynku królował wtedy Windows XP, wiele komputerów korzystało jeszcze z Windows 98, a na "siódemkę" trzeba było poczekać jeszcze 5 lat!

CCleaner miał od początku jedno główne zadanie – przyspieszyć i zoptymalizować system. To się w ciągu tych dwóch dekad nie zmieniło. Nadal program ten wybierają ludzie, którzy zauważają, że ich komputer zwalnia, wiesza się lub ma przepełniony dysk. Oczywiście w ciągu 20 lat CCleaner ciągle się rozwijał, dlatego dzisiaj to bardzo rozbudowane narzędzie dla każdego, kto chce zrobić – i utrzymać – porządek na swoim PC.

Ten program jest często ostatnią deską ratunku dla tych, którzy są o krok od formatu całego systemu. Co potrafi i dlaczego warto korzystać z niego stale, utrzymując porządek i konserwując system na bieżąco?

Pro czy free?

Wszyscy kochamy wersje darmowe, jednak kiedy przychodzi do poważniejszych zadań, trzeba podjąć decyzję – kupić czy nie? W przypadku CCleaner zdecydowanie warto zapłacić i cieszyć się pełną wersją. Tym bardziej że teraz w promocji można go kupić już za 1 zł na 12 tygodni (pod tym linkiem)! To z pewnością wystarczający czas, by w pełni sprawdzić jego możliwości.

A nawet jeśli się nam nie spodoba – nie ma obowiązku przedłużania subskrypcji. W najgorszym razie będziemy mieli uporządkowany komputer. Jednak – co bardziej prawdopodobne – zostaniemy z CCleanerem Professional na dłużej, bo to "must have" dla wszystkich, którzy potrzebują sprawnego i szybkiego działania komputera.

Dzisiaj przyglądamy się właśnie wersji programu na urządzenia PC, ale tu warto dodać, że CCleaner jest też dostępny w wersji na MacOS.

Jasno i klarownie

Główny interfejs programu jest tak skonstruowany, żeby nie było wątpliwości, gdzie kliknąć. Zaraz na początku jest opcja sprawdzenia "zdrowia" naszego systemu (Health Check). CCleaner przeskanuje komputer i wyświetli rekomendacje, w tym pokaże, jakie śmieci warto usunąć, które aplikacje wyłączyć, co zaktualizować i jakie pliki śledzą nasze poczynania w internecie.

To na początek wystarczy, chociaż warto przeklikać też kolejne pozycje w menu, co niniejszym zrobimy, wyjaśniając przy tym, co "potrafi" CCleaner Professional i dlaczego warto dziś zapłacić tę symboliczną złotówkę za możliwość skorzystania z tych umiejętności.

Niestandardowo, czyli tak, jak zechcesz

Czyszczenie niestandardowe to zakładka, która pozwala na dokładne wyklinanie opcji, które nas interesują. A będą to przede wszystkim miejsca, w których zalegają niepotrzebne pliki.

Załóżmy, że jesteś grafikiem i często używasz programów, które generują dużo plików tymczasowych, przyspieszających bieżącą pracę. Z czasem te pliki mogą zająć znaczną ilość miejsca na dysku. Używając CCleaner Professional, możesz łatwo je usunąć i odzyskać cenne miejsce. Tutaj możesz wybrać, które pliki chcesz zostawić, bo należą do projektu, nad którym obecnie pracujesz, a które wyrzucić, bo już nie są potrzebne

Program pozwala usunąć nie tylko tymczasowe pliki, ale też inne zbędne elementy, aby zwolnić miejsce na dysku twardym. Oraz inne dane, które nie są potrzebne – jak na przykład historia wyszukiwania.







[1/4] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Wydajność zoptymalizowana

Kolejna zakładka to opatentowana nowość tej wersji CCleanera – Optymalizator Wydajności. Pomaga on kontrolować programy działające w tle i pozwala je zamrozić, aby nie obciążały zasobów, a następnie je "budzi", gdy są potrzebne. Oznacza to, że nie tylko komputer działa szybciej, ponieważ cała jego moc jest skoncentrowana na bieżących zadaniach, ale także żywotność baterii może znacznie się poprawić.

CCleaner wylicza, że można uzyskać średni wzrost wydajności o 34 proc. oraz nawet 30 proc. dłuższą żywotność baterii. Ponadto czas uruchamiania aplikacji jest skrócony o 72 proc.

Aktualnie znaczy wydajnie

Driver update – tu sprawdzimy, czy mamy jakieś sterowniki do zaktualizowania. Aktualizacja driverów nie jest czynnością, którą wykonujemy codziennie, zwykle nikt się tym nie przejmuje, dopóki wszystko działa. Karty graficzne czasem przypominają o tym odpowiednimi komunikatami, ale zwykle na tym się kończy. Kiedy ostatnio aktualizowałeś sterownik swojej karty sieciowej? No właśnie…

CCleaner Professional wyszuka odpowiednie sterowniki w internecie i je zainstaluje. A to bardzo ważne – nie tylko dla wydajności, ale również zachowania niezawodności i bezpieczeństwa.







[1/4] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Naprawa Rejestru

Tak naprawdę to tutaj kryje się największa "moc" tego narzędzia. Pliki tymczasowe czy inne można usunąć ręcznie, ale "grzebanie" w rejestrze to już nie jest zajęcie dla zwykłego użytkownika.

A to właśnie błędy w rejestrze systemowym potrafią mocno spowolnić komputer. Systemy operacyjne ciągle dokonują modyfikacji i aktualizacji w rejestrze. Gdy dołączamy nowe urządzenie, instalujemy lub odinstalowujemy oprogramowanie, odpowiednie wpisy w rejestrze muszą zostać zaktualizowane. W trakcie tych zmian mogą wystąpić błędy, które z upływem czasu mogą zacząć generować komunikaty o błędach lub spowalniać działanie komputera.

Dzięki funkcji naprawy rejestru w CCleaner Professional łatwo jest zidentyfikować i naprawić te błędy, co przyspieszy działanie urządzenia. Możesz je przejrzeć jeden po drugim lub po prostu naprawić wszystkie jednym kliknięciem.

Skrzynka z narzędziami

Kolejny element menu programu to Narzędzia. Tutaj mamy "wszystko inne", co nie zmieściło się w głównym pasku dostępu, co nie znaczy, że jest nieistotne.

Kryje się tutaj na przykład opcja zarządzania autostartem. Jeśli twój Windows był instalowany już dawno temu, to zapewne zainstalowałeś od tego czasu wiele programów. Część z nich uruchamia się automatycznie przy włączaniu komputera, chociaż przecież wielu z nich nie używasz na co dzień. Korzystając z funkcji zarządzania autostartem w CCleaner Professional, możesz wyłączyć niepotrzebne programy, co znacząco przyspieszy czas uruchamiania komputera.

Skoro o nieużywanych programach mowa – też tak masz, że instalujesz, korzystasz, a potem zapominasz? Tymczasem wychodzą nowe wersje, które nie tylko dodają nowe opcje, ale też łatają dziury bezpieczeństwa tych aplikacji. Nieaktualizowanie ich sprawia więc, że twój komputer jest narażony na ataki. W tym przypadku też przyda się CCleaner Professional. Skanuje i aktualizuje zainstalowane na komputerze programy. Jeden klik i po sprawie – można spać spokojnie.

W jednym miejscu zobaczysz też wszystkie programy, których w ogóle nie używasz i – jeśli zechcesz – sprawnie je usuniesz.

Kombajn do czyszczenia

CCleaner Professional umożliwia utrzymanie komputera w porządku. Nawet jeśli nie masz czasu na przeklinanie wszystkich opcji programu – możesz ustawić go tak, by automatycznie sprawdzał stan systemu i informował na bieżąco o znalezionych problemach. Może też sam usuwać niepotrzebne pliki dzięki funkcji inteligentnego czyszczenia.

To wszystko sprawia, że pomysł z formatowaniem komputera można odłożyć na później, kiedy już nie da się zrobić nic, by system działał szybciej. Z reguły to, co potrafi CCleaner, pomaga – komputer znacznie przyspiesza i można uzyskać dodatkowe miejsce na przepełnionym wcześniej dysku twardym.

I tylko – lub aż – o to chodzi. Warto więc dać szansę swojemu systemowi z CCleaner Professional. Tym bardziej że teraz jest dostępny tylko za złotówkę – przez 3 miesiące (promocja kończy się 31.10.2023 r.). A więc – kliknij tutaj i ciesz się szybszym komputerem.

Cena regularna za rok dostępu do CCleaner Professional wynosi 79 zł.

Płatna współpraca z marką CCleaner