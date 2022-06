"Nadszedł czas, by powrócić do spotkań na żywo, zobaczyć znajomych, spotkać innych specjalistów i współpracować z nimi" - podsumował Ido Naor , światowej sławy researcher, założyciel Security Joes i członek Rady Programowej. Wielu uczestników opuściło konferencję z zalążkami nowych projektów lub wartościowymi szansami rekrutacyjnymi.

i bezpośredniej wymiany doświadczeń to nieoceniona wartość tej konferencji.

Tak najprościej można podsumować bogaty program konferencji. W ramach wykładów i warsztatów uczestnicy mieli szansę zdobyć praktyczne umiejętności, przeanalizować głośne przypadki ataków z całego świata i poznać od podszewki metody działania cyberprzestępców. Na scenie wystąpili eksperci o międzynarodowej renomie, w tym znani hakerzy, przedstawiciele instytucji finansowych i organizacji rządowych. Co ważne, prelegenci występujący na CONFidence są otwarci na dyskusje, dlatego sesje pytań niejednokrotnie okazywały się równie emocjonujące jak sama prezentacja.

Obok technicznych wykładów, konferencja CONFidence jest znana w branży z niepowtarzalnego klimatu. "Niesamowita atmosfera i ogrom specjalistów zebranych w jednym miejscu" - tak tegoroczną edycję konferencji podsumował Dominik Rozdziałowski , nadkomisarz Policji i Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością w KWP Kielce.

"Największą mocą tej konferencji są ludzie i znajomi z branży, chyba każdy, kto robi w bezpieczeństwie, tutaj jest. Jeśli komuś zależy na nawiązaniu kontaktów, poznaniu ludzi z odpowiednich miejsc, to jest to miejsce, w którym warto być" - mówi Piotr Konieczny, specjalista IT security, pentester i założyciel serwisu Niebezpiecznik.pl.