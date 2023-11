Budżetowy smartfon na prezent? Zdobędziesz go w promocji Black Weeks

Zaledwie kilka procent Polaków nie korzysta z telefonii komórkowej. A znakomita większość tych, którzy jej używają, stosuje do tego celu nowoczesne smartfony. Te małe cuda techniki można już zobaczyć nie tylko w rękach młodzieży i dorosłych, ale także dzieci i seniorów. A jeśli nie można, to zdecydowanie powinniśmy to naprawić, prezentując bliskiej osobie smartfona pod choinkę.

Smartfon to idealny prezent dla każdego, bo prawie każdy ze smartfona korzysta. Zwykle jakiegoś starego, wysłużonego modelu, który powinien zostać wymieniony na nowy, lepszy i bardziej dostosowany do nowoczesnych metod komunikacji. Z drugiej strony jednak smartfon wcale nie jest taką doskonałą propozycją, jeśli dysponujemy ograniczonymi funduszami. Te urządzenia niestety swoje kosztują, a prezentowy budżet może być bardzo napięty.

Na szczęście tutaj na ratunek przychodzi nam sklep RTV Euro AGD, który ma w swojej ofercie niedrogie, a jednocześnie bardzo dobre smartfony. Które właśnie teraz, z okazji wielkich promocji Black Weeks, są dostępne w jeszcze niższych i bardziej atrakcyjnych cenach. I mimo tego, że można je nabyć teraz tak tanio, nie ma tu mowy o żadnych kompromisach względem jakości.

Niedrogo, ale z klasą

Obok tej propozycji trudno jest przejść obojętnie. Samsung Galaxy M34 5G to naprawdę świetny sprzęt, zwłaszcza w tak niskim zakresie cenowym. Jeszcze rok temu nie do pomyślenia było, że już za takie pieniądze można mieć telefon z ekranem wykorzystującym najnowocześniejszą, najbardziej zaawansowaną matrycę Super AMOLED. A jednak, jak pokazuje Samsung Galaxy M34, jest to jak najbardziej możliwe. Można mieć samoświecące piksele, nieporównywalne pokrycie palety naturalnych kolorów oraz perfekcyjny kontrast nawet przy ograniczonym budżecie. Miłą niespodzianką jest także funkcja Vision Booster, podnosząca jasność ekranu nawet do niebotycznych 1000 nitów. Dzięki temu ekran będzie wyraźny i czytelny nawet w najostrzejszym świetle słonecznym. I do tego smartfon ten oferuje jeszcze odświeżanie 120 Hz, które zapewnia fantastyczną płynność wyświetlanych materiałów wideo, seriali i filmów. Oraz gier, bo dzięki bardzo solidnemu, 8-rdzeniowemu procesorowi Samsung Exynos 1280 oraz 6 GB pamięci RAM ten telefon jest również wydajną maszynką do gier mobilnych.

I robi też bardzo dobre zdjęcia. Samsung znany jest z aparatów i układów optycznych wysokiej jakości, dodatkowo wspieranych zaawansowanym oprogramowaniem. I nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Mamy tutaj standardowy, ale porządny aparat przedni 13 MP do robienia selfie oraz potrójny aparat tylny, z główną matrycą 50 MP, szerokokątną 8 MP i kamerą do makro 3 MP. Główny aparat ma dodatkowo świetną optyczną stabilizację obrazu, więc zawsze można liczyć na ostre zdjęcia. Patrząc na te parametry, zapomnimy, że mamy do czynienia ze sprzętem z nie najwyższej półki, przynajmniej jeśli chodzi o cenę. Zwłaszcza gdy zobaczymy, że w obudowie inżynierom Samsunga udało się zmieścić naprawdę pojemną baterię 6000 mAh. Ten smartfon szybko się nie rozładuje. A gdy już stan akumulatora nieuchronnie zejdzie do kilku procent, dzięki superszybkiej ładowarce można będzie błyskawicznie uzupełnić zapas energii.

W tej promocyjnej cenie Samsung Galaxy M34 5G jest praktycznie bezkonkurencyjny. Także dlatego, że bez problemu współpracuje właśnie z najnowszymi protokołami szerokopasmowej transmisji 5G!

Jeszcze tańsze Xiaomi

Bardzo lubiane w Polsce Xiaomi od samego debiutu tej marki w naszym kraju było niekwestionowanym królem niższych półek cenowych. Nikt nie oferował takiej jakości i tak dobrych podzespołów w często niewiarygodnie niskich cenach. I podobnie jest teraz, gdy w Black Weeks znaleźć można Xiaomi Redmi 12 z dużym, 6,79-calowym wyświetlaczem. W tak niskim przedziale cenowym oczywiście nie ma szans na ultranowoczesny ekran AMOLED, ale solidna matryca IPS DotDisplay o rozdzielczości FHD+ z odświeżaniem 90 Hz i tak świetnie sobie tutaj radzi z każdym zadaniem. Zwłaszcza zaś w nocy, kiedy to dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi emisji światła ze szkodliwego pasma aktywnie chroni nasze oczy. Gwarantuje to przyznany temu modelowi Xiaomi certyfikat SGS.

Z przodu mamy aparat 8 MP do selfie, a z tyłu zestaw trzech obiektywów, z których główny współpracuje z bardzo mocną matrycą 50 MP. Telefon za takie pieniądze nie powinien robić tak dobrych fotografii. A jednak robi. I sam przy tym świetnie wygląda. Kiedyś nie do pomyślenia bowiem było, by budżetowy smartfon miał eleganckie szklane wykończenia na krawędziach oraz ultrasmukłą obudowę, w której udało się nawet ukryć wysepkę z obiektywami aparatów. Xiaomi Redmi 12 wygląda jak sprzęt trzy- lub czterokrotnie droższy! A w przypadku prezentu wygląd ma dość duże znaczenie.

I nawet jeśli dla kogoś liczy się przede wszystkim wnętrze, to nie może narzekać na ten model. Główny procesor MediaTek Helio G88 może nie należy do najpotężniejszych układów, ale jego 8 szybkich rdzeni spokojnie radzi sobie z każdym wyzwaniem. Wielu innych producentów stosuje dokładnie ten sam procesor w telefonach ze średniej półki. Jeśli do tego dołożymy 4 GB RAM i 128 GB miejsca na dysku oraz nowoczesny system operacyjny Android 13 z lubianą przez fanów Xiaomi nakładką MIUI, to otrzymamy zestaw, który naprawdę powinien więcej kosztować. Na nasze szczęście jednak nie kosztuje i dzięki rabatowi Black Weeks w RTV Euro AGD można tym smartfonem bardzo oszczędnie załatwić przynajmniej jeden prezentowy problem.

Płatna współpraca z marką RTV Euro AGD