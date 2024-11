Black Week w RTV EURO AGD – tych promocji nie chcesz przegapić

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD

Laptop HP Pavilion 16-ag19 – idealny do pracy

Trzecia dekada XXI wieku to bezdyskusyjnie epoka pracy zdalnej. Większość pracowników biurowych jest, no właśnie, biurowa z nazwy. Przez lwią część tygodnia wykonujemy nasze obowiązki z domu, sprzed ekranu komputera – najczęściej przenośnego. Tylko od czasu do czasu musimy wziąć go pod pachę i udać się do siedziby firmy. Ale jednak musimy.

Nic więc dziwnego, że laptopy przeznaczone do pracy powinny być wydajne, reprezentacyjne, posiadać sporo portów i szybki dysk. I właśnie taki jest HP Pavilion 16-ag19 – to świetny laptop biurowy.

Zacznijmy od tego, co pierwsze wpada w oko – od wyglądu. Projektanci HP naprawdę się postarali, bo komputer prezentuje się bardzo elegancko, żeby nie powiedzieć: profesjonalnie. Dostępny jest w dwóch kolorach: natural silver i sky blue. Redakcyjna ankieta wykazała, że ten drugi zebrał więcej zwolenników.

Przejdźmy jednak do rozmiarów. Przekątna monitora to aż 16 cali, a touchpad został powiększony o 34 proc. względem innych modeli marki. I tak, oczywiście podepniesz myszkę do tego komputera, ale w awaryjnych sytuacjach może ci się przydać duży gładzik, prawda?

Laptop posiada aż 2 porty USB typu C, wejście HDMI 2.1, dwa porty USB-A (10 i 5 Gb/s), a także slot na słuchawki/ mikrofon. Jesteś w stanie podłączyć do niego naprawdę sporo sprzętu.

Producent szczyci się, że Paviliona można naładować do stanu 50 proc. baterii w zaledwie 30 minut – to bardzo dobry rezultat. A jak już go naładujesz, to odwdzięczy ci się ciągłą pracą do 12,5 godziny.

Jak tam podzespoły? Może nie ograsz na nim najnowszych gier, ale do zdecydowanej większości programów biurowych w zupełności wystarczą. Procesor AMD Ryzen 7 w połączeniu z 16 GB RAM gwarantuje płynne działanie nawet przy bardziej wymagających zadaniach, a 512 GB dysku SSD to miejsce na wszystko, co najważniejsze – od ulubionych zdjęć po zaawansowane projekty.

Lenovo LOQ – wejdź na nowy poziom gamingu

Skoro o gamingu mowa, to warto zatrzymać się przy laptopie, na którym z powodzeniem odpalisz najświeższe tytuły na rynku gier wideo – Lenovo LOQ.

Co tutaj kryje się pod maską? Procesor Intel Core i5™12gen 12450HX, 24 GB DDR5 (2 sloty po 12 GB), karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB.

To naprawdę solidny zestaw dla gracza. Szczególnie karta graficzna powinna budzić ciepłe odczucia – sprawdziła się w wielu testach i uniosła niejeden wymagający tytuł na wysokich detalach, wprawiając miliony miłośników gier na całym świecie w zachwyty.

Co jeszcze? Może to szczegół, ale ważny – producent pomyślał o podświetlanej klawiaturze. Każdy zapalony gamer przyzna, że o wiele przyjemniej upływają kolejne godziny rozgrywki z klawiaturą emitującą delikatne, kolorowe światło.

Na szybkim dysku SSD znaleźć można Windows 11. Nie trzeba go kupować oddzielnie. Wystarczy więc włączyć ten komputer, instalować, grać. Jest też na to sporo miejsca – wspomniane 512 GB spokojnie wystarczy na kilka rozbudowanych gier.

W skrócie – porządny gamingowy laptop w równie porządnej cenie. Do płynnej rozgrywki w zupełności wystarczy. Jeśli tej zimy planujesz spędzić trochę czasu w wirtualnych światach, nawet się nie wahaj.

Tablet Lenovo Tab M11 TB330FU 10,95" 8/128GB Wi-Fi Luna Grey + Rysik

Plotka głosi, że tablety świetnie sprawdzają się poza domem – tam, gdzie telefon jest za mały, a z kolei laptop za duży i zbyt nieporęczny. Coś w tym jest. Przykładem niech będzie długa podróż samolotem tanich linii lotniczych – tam twój tablet pokaże pełnię możliwości. A ty docenisz, że pomógł ci przetrwać trudne chwile w niewygodnej pozycji, na ciasnym siedzisku, targanym turbulencjami.

No dobrze, ale jaki to powinien być tablet? Na pewno znacznie większy niż współczesne telefony, które dochodzą już rozmiarem wyświetlacza do 7 cali. Naszym zdaniem tablet około 11-calowy zda egzamin. Nie będziesz się z nim męczyć, ale nadal jest bardzo kompaktowy. Powinien też mieć wytrzymałą baterię, która będzie towarzyszyć ci co najmniej przez 10 godzin z dala od wszelkich gniazdek i powerbanków. Rysik w zestawie nie zaszkodzi, ale nie będzie też żadnym gamechangerem.

Dobrze, to mamy już wszystkie informacje o modelowym tablecie zebrane do kupy. Czy takie urządzenie musi być drogie? Okazuje się, że wcale nie.

Przykładem niech będzie tytułowy tablet Lenovo Tab M11. Posiada on wyświetlacz o przekątnej 10,95 cala i zapewnia wyjątkową jakość obrazu – do oglądania filmów, przeglądania sieci czy prowadzenia wideorozmów będzie jak znalazł. Pojemna bateria 7040 mAh wystarcza nawet na cały dzień użytkowania.

128 GB pamięci wewnętrznej to więcej niż wystarczająco na twoje potrzeby. Filmy, seriale, gry, zdjęcia, programy. Zmieścisz wszystko. A jak wygląda? Jak to Lenovo – bardzo nowocześnie. Bardzo dobrze wygląda też cena.

A! No i prawie zapomnieliśmy o rysiku. Jest lekki, dobrze wyważony i łatwy w przechowywaniu. Jednak dopiero wykonując dużo ręcznych notatek lub rysując, docenisz jego obecność.

Philips TAH5205BK – tanie i dobre, bo dobre i tanie

Mamy już laptopa, mamy tablet, to jeszcze do kompletu przydałyby się porządne słuchawki, które nie zrujnują naszego budżetu. Najlepiej nauszne. Dlaczego tak? Dzięki większym poduszkom, które otaczają całe ucho, są wygodniejsze podczas długotrwałego słuchania.

W ten opis idealnie wpisują się słuchawki Philips TAH5205BK. Wyróżnia je przede wszystkim cena. Za mniej niż stówkę otrzymujemy solidny sprzęt. Są wyposażone w przetworniki 40 mm, które zapewniają dynamiczny i wyrazisty dźwięk. Szczególnie przypadną do gustu osobom lubiącym mocny, głęboki bas. Bateria też jest niczego sobie. Wytrzyma bezustanne odtwarzanie muzyki do 29 godzin. Chyba najgorszym wrogom nie życzymy tak długiego słuchania nawet najwspanialszych przebojów, ale trzeba odnotować, że to możliwe.

Co równie ważne, model TAH5205BK został zaprojektowany z myślą o komforcie noszenia. Słuchawki dobrze przylegają, ale nie uciskają. Do tego składana konstrukcja, która pozwala łatwo je przechowywać i nosić dosłownie wszędzie. Słowem – brać!

Bose QuietComfort SE – zanurz się w czystym dźwięku

Gdyby zrealizował się scenariusz, w którym na tych wszystkich promocjach w RTV Euro AGD zaoszczędzisz tyle pieniędzy, że postanowisz zaszaleć – rozważ zakup słuchawek Bose QuietComfort SE.

To prawdziwy biały kruk wśród słuchawek nausznych. Posiadają całe mnóstwo przydatnych technologii, które zachwycą użytkownika. Zacznijmy od aktywnej redukcji szumów – dzięki niej możesz całkowicie odizolować się od dźwięków otoczenia, niezależnie od tego, czy znajdujesz się w głośnym biurze, samolocie, czy na zatłoczonej ulicy (nawet w Bangkoku). Bose oferują również tryb świadomości, który pozwala szybko włączyć otaczające dźwięki, gdy chcesz być bardziej uważny na to, co dzieje się wokół (co może być dobrym pomysłem na ulicy w Bangkoku).

Co dalej? Oczywiście nieskazitelny dźwięk. Dzięki zaawansowanym przetwornikom każdy szczegół ulubionych utworów wybrzmi krystalicznie czysto, a głęboki, ale jednocześnie zbalansowany bas podkreśli dynamikę muzyki. Bez względu na to, czy słuchasz klasyki, jazzu, rocka, czy podcastów, ten model dostarczy ci niezwykłych wrażeń słuchowych.

Chodzą słuchy, że filmiki ASMR odpalone w trybie redukcji szumów na tych słuchawkach dosłownie stawiają wszystkie włoski na ciele.

Dla nas to argumenty w zupełności wystarczające, żeby wydać kilkaset złotych na słuchawki. Nie jesteś przekonany? Cóż, załóż je raz, a obiecujemy, że nie wrócisz do tańszych modeli. A jeśli jednak wrócisz, przypomnij sobie o Philipsie TAH5205BK.

