Black Friday wystartował. Musisz odwiedzić promocyjną imprezę Samsunga!

Nadchodzi tradycyjny okres przedświątecznego szaleństwa zakupowego. I związanych z nim wielkich przecen, promocji oraz atrakcyjnych rabatów. Wiele osób wstrzymuje się z większymi zakupami właśnie do końca roku i planowanych wtedy w wielu sklepach zniżek z okazji Black Friday, nawet jeśli nie zamierza nabytego sprzętu umieszczać pod choinką i robi prezent nie najbliższym, ale sobie. To po prostu TEN moment roku, kiedy taka inwestycja opłaca się często najbardziej. Zwłaszcza jeśli planujemy nabycie nie jakiegoś drobiazgu, ale rzeczy większej i droższej.

I w wielu przypadkach ta rzecz będzie oznaczona logo Samsung. Koreański gigant zdobył sobie pozycję na światowym rynku dzięki innowacjom technologicznym oraz wysokiej jakości i niezawodności swoich produktów. Dlatego często jest domyślnym wyborem wielu osób.

A od 12 listopada, czyli startu oferty Black Friday na stronie samsung.pl oraz w aplikacji Samsung Shop, ten wybór jest jeszcze bardziej oczywisty. Dlaczego? Asortyment tego producenta jest bardzo szeroki. I powodów, by zainteresować się jego ofertą Black Friday jest też o wiele więcej niż tylko jeden czy dwa.

Telefony na początek

Bez wątpienia przebojem całej akcji Black Friday na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop jest telefon Samsung Galaxy A54 5G. Głównie dlatego, że jego wersję z 256 GB pamięci można nabyć o 1350 zł taniej¹. Ten świetny telefon, z ostrym jak brzytwa wyświetlaczem AMOLED Infinity-O oraz zestawem cyfrowo stablizowanych, wyjątkowo czułych aparatów można upolować już za 1299 złotych. Mało tego, oferta łączy się z wybranymi zniżkami jak na przykład z do 10% w ofercie dla Edukacji² czy z 5% na pierwsze zakupy za min. 1500 zł dla zalogowanych w aplikacji Samsung Shop³.

Oczywiście, nikt nikogo nie powstrzyma przed nabyciem jednego z najnowszych flagowców Samsung. Klasyczne Galaxy S24 i S24+ oraz składane Galaxy Z Flip6 i Z Fold6 kupione w ofercie Black Friday na samsung.pl lub w aplikacji Samsung Shop dotrą do nas w paczce razem z wartym grubo ponad tysiąc złotych zegarkiem Galaxy Watch 6 Classic, który w ofercie Black Friday jest do każdego z tych modeli dodawany w prezencie⁴. Dodatkowo, przy zakupie wyżej wymienionych smartfonów oraz modeli Galaxy S24 Ultra i Galaxy S24 FE można też zgarnąć 350 zł zniżki na zakup najnowszego cuda, czyli przełomowej obrączki Galaxy Ring⁵.

Warto też pamiętać, że najpotężniejszy dotychczasowy smartfon Samsung, czyli Galaxy S24 Ultra, można zdobyć przy odrobinie szczęścia całkiem za darmo. Wystarczy wziąć udział w loterii⁶ organizowanej dla klientów jednego z najnowszych telewizorów Samsung AI TV. Do wygrania jest aż 60 tych fantastycznych smartfonów! Co więcej, firma Samsung przygotowała ofertę wniesienia i instalacji zakupionego sprzętu w prezencie, z kodem INSTALACJA-TV dla produktów biorących udział w tej loterii⁷.

Do tego multirabaty i zwroty

Samsung ma bardzo szeroką ofertę. A teraz, im więcej kupimy, tym więcej zaoszczędzimy. Promocja Multirabaty⁸ sama w sobie jest wystarczającym powodem, by odwiedzić oficjalny sklep na samsung.pl. Jej zasada jest bardzo prosta. Nabywając dwa produkty, drugi (tańszy) kupimy taniej o 25 proc (wystarczy skorzystać z kodu MULTI podczas składania zamówienia). Jeśli weźmiemy trzy, to ten trzeci (najtańszy) będzie tańszy o 50 proc. Przy czterech zniżka rośnie do 75 proc na najtańszy z wybranych urządzeń.

Oferta Multirabatów kończy się na pięciu urządzeniach w koszyku i rabacie w wysokości aż 99 proc na najtańszy z nich.

Jeśli jednak interesuje nas zakup tylko jednego sprzętu z logo Samsung, robiąc zakupy na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop możemy również sporo zaoszczędzić. Przy okazji pozbywając się często kłopotliwego starego sprzętu. A to dzięki programowi OdZysk⁹, który przy zakupie telewizora Samsung oferuje zniżkę nawet do 350 zł, jeśli w zamian oddamy nasz wysłużony sprzęt.

Program obowiązuje również na monitory komputerowe¹⁰, soundbary¹¹ oraz wybrany sprzęt AGD¹², na które można w nim aktualnie dostać aż 10 procent zniżki, pod warunkiem oddania starego urządzenia, które zastępujemy naszym nowym Samsungiem.

Koniecznie wpadnij na samsung.pl i do aplikacji Samsung Shop

W ofercie Black Friday na stronie samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop można też zagrać o zniżkę 100 zł na dowolne zakupy sprzętu AGD lub RTV powyżej 500 zł¹³. A kandydata do tych zakupów na pewno się znajdzie, bo oferta Black Friday trwa kilka tygodni, a oferowane okazje i rabaty będą się zmieniać¹⁴.

Już teraz możemy dostać za złotówkę świetny odkurzacz Samsung Jet Pro Extra (kod modelu: VS20C9557TK/GE) przy zakupie wybranej lodówki Multidoor¹⁵, zwrot do 1200 zł przy zakupie płyty grzewczej i piekarnika¹⁶, albo zegarek Galaxy Watch FE w prezencie, nabywając jedną ze świetnych zmywarek Samsung Smart¹⁷. Deserem tej uczty dla łowcy okazji niech będzie informacja, że i piekarnik, i płyta, i wszystkie pozostałe urządzenia AGD zostaną bezkosztowo dostarczone oraz zainstalowane we wskazanym miejscu¹⁸.

Po 12 listopada regularne zaglądanie na samsung.pl oraz do aplikacji Samsung Shop może się naprawdę opłacić. Nawet jeśli w tym momencie nie planujemy zakupu żadnego z wyżej wymienionych produktów, może znajdziemy coś, co dzięki znacznej zniżce okaże się właśnie tym idealnym świątecznym prezentem dla najbliższej osoby? Albo kupimy po prostu coś dla siebie, bo kto powiedział, że tak nie można? Zwłaszcza przy takich ofertach! A Samsung dołoży do tego jeszcze jak zawsze darmową dostawę, raty 0 proc. i wymieniane na zniżki na kolejne zakupy punkty w programie lojalnościowym Samsung Rewards¹⁴.

Naprawdę nie wypada nie złożyć wizyty na stronie Black Friday Samsunga.

