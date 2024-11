Black Friday w RTV Euro AGD – telewizory w świetnych cenach

Nadszedł Czarny Piątek, czyli doroczne święto najniższych cen. Nadeszła również jesień, a za nią postępuje zima, czyli czas wczesnych zachodów słońca i długich wieczorów, które przyjemnie spędza się przed telewizorem. Dużym telewizorem, z nowoczesnym systemem operacyjnym pozwalającym uruchomić serwisy streamingowe z filmami i serialami, rozdzielczością 4K oraz wysoką jakością obrazu. Nie mamy jeszcze takiego? To żaden problem. Dzięki dużym rabatom z okazji Black Friday w RTV Euro AGD można to zmienić szybko i niewielkim kosztem.

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD

Jak dopasować telewizor do pomieszczenia?

Zasadę doboru odpowiedniej przekątnej telewizora znają chyba wszyscy. Aby oczy się nie męczyły, należy siedzieć w odpowiedniej odległości od ekranu. Im on większy, tym dalej powinniśmy siedzieć – ponad cztery centymetry na każdy cal przekątnej ekranu. Ta zasada dotyczyła ekranów o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Dziś jednak standardem są telewizory 4K, z czterokrotnie większą liczbą pikseli. Ostrzejszy, bardziej szczegółowy obraz pozwala nam usiąść o połowę bliżej, średnio nieco ponad 2 cm na każdy cal przekątnej, bez narażania wzroku. I jeszcze bardziej poczuć się jak na sali kinowej. Promocje Black Friday w RTV Euro AGD umożliwiają zaoszczędzenie sporej sumy na zakupie głównego jej elementu. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy krótką ściągawkę, która pomoże wybrać najbardziej odpowiedni sprzęt w ofercie promocyjnej RTV Euro AGD.

Opcja budżetowa poniżej 2000 zł

Minimalna odległość, w jakiej powinniśmy siedzieć od telewizora o rozdzielczości 4K i przekątnej 55 cali, wynosi już niewiele ponad metr. Ekran takich rozmiarów nadaje się więc do niedużych mieszkań i niewielkich salonów. I jest dość niedrogi, zwłaszcza teraz, w trakcie Black Friday w RTV Euro AGD. 50-calowy telewizor Sharp 4K można mieć już za 1499 złotych! I tak niska cena nie oznacza wcale kompromisów. Model ten obsługuje technologię głębokiego kontrastu HDR, posiada certyfikaty Dolby Vision i Dolby Atmos, a także najbardziej wszechstronny i uniwersalny system operacyjny Google TV, który pozwala instalować na nim te same aplikacje, co w naszym telefonie z Androidem.

Kolejna propozycja to nieco droższy, ale większy o 5 cali Xiaomi TV A Pro. Ten 55-calowy telewizor 4K jest w trakcie Black Friday tańszy aż o 400 złotych! Oprócz tej dużo niższej ceny otrzymujemy tutaj świetną matrycę Quantum Dot o rozszerzonej palecie barw miliarda kolorów, technologię MEMC pozwalającą na płynniejsze wyświetlanie dynamicznych scen oraz podwójny system dekodowania audio Dolby Atmos i DTS X dający niesamowite wrażenia dźwiękowe. Ten telewizor również wykorzystuje system Google TV z opcją sterowania głosowego.

Największy ekran i najlepsza jakość

Black Friday w RTV Euro AGD przynosi również atrakcyjne obniżki cen na sprzęt z najwyższej półki. Można sporo zaoszczędzić, nawet jeśli ma się naprawdę duży salon, do którego potrzebny jest odpowiednio pokaźny telewizor. Taki jak potężny TCL QLED 4K o przekątnej 98 cali, czyli dwóch i pół metra! Matryca tego olbrzyma bazuje na ulepszonej technologii Quantum Dot z podświetleniem Direct LED, przewyższającej jakością obrazu oraz głębią barw tradycyjne telewizory LED. Dodatkowo telewizor ten może się pochwalić szybkim odświeżaniem ekranu 120 Hz i gamingowymi technologami VRR i ALLM, co czyni go świetnym wyborem dla graczy pragnących podłączyć do niego swoje konsole. W potężnej obudowie kryje się również bardzo solidne, 60-watowe nagłośnienie z subwooferem. Popularny system Google TV pozwala instalować dowolne aplikacje i obsługiwać telewizor głosowo.

Sony Bravia XR 55" co prawda nie może się równać wielkością ze swoim poprzednikiem, ale jednocześnie żaden z telewizorów z naszej listy nie jest w stanie mu dorównać pod względem jakości wyświetlanego obrazu. A to dlatego, że wykorzystuje on najnowocześniejszą matrycę OLED 120 Hz, która bazuje na organicznych diodach samoświecących i umożliwia osiągnięcie praktycznie nieskończonego kontrastu oraz najbardziej zgodnej z naturalną palety barw. Oprócz wyśmienitej matrycy ta 55-calowa Sony Bravia naszpikowana jest najnowszymi technologiami, w tym potężnym procesorem służącym do podnoszenia jakości i rozdzielczości wejściowego źródła wideo do pełnego 4K. Oczywiście, jak na sprzęt producenta konsoli PlayStation przystało, ten wykorzystujący system Google TV telewizor posiada długą listę usprawnień i technologii czyniących z niego idealny ekran dla graczy.

Bohaterowie relacji ceny do wielkości

Czy da się pogodzić niską cenę, dużą przekątną i wysoką jakość? W Black Friday w RTV Euro AGD jak najbardziej jest to możliwe. Już za 2699 złotych, czyli o 300 zł taniej, można w czasie wielkiej, czarnopiątkowej promocji nabyć duży, 70-calowy telewizor Sharp QLED 4K. Tak duży ekran, na dodatek z matrycą Quantum Dot, w tak niskiej cenie? I do tego jeszcze świetne głośniki Harman/Kardon, standardy HDR10, Dolby Vision i Dolby Atmos oraz system operacyjny Google TV? To wydaje się zbyt dobre, by było prawdziwe. Ale wystarczy wejść na stronę sklepu RTV Euro AGD, by się przekonać, że ten telewizor jak najbardziej istnieje i rzeczywiście tylko tyle kosztuje.

Drugim bohaterem promocji Black Friday jest wielki, 85-calowy telewizor TCL QLED 4K. Oprócz tego, że jego przekątna przekracza dwa metry o 15 centymetrów, nie różni się on zbyt wiele od innych wymienionych wcześniej urządzeń. Posiada bardzo dobrą matrycę QLED o rozdzielczości 4K, system Google TV, certyfikaty Dolby Atmos i Dolby Vision, a także system głośników z subwooferem. Wyróżnia go ze stawki oczywiście wielkość i… cena. Ten 85-calowy TCL kosztuje bowiem tylko 4499 złotych! Z okazji Black Friday jego cena została obniżona aż o 1500 złotych! To się dopiero nazywa okazja!

Warto również wiedzieć, że RTV Euro AGD z okazji Black Friday przygotowało dodatkowe promocje, które pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej – wystarczy zajrzeć do sklepu w Black Friday, możemy jeszcze coś odjąć, wybierając jedną z tych opcji. Warto im się przyjrzeć już teraz, ponieważ wszystkie te okazje są bardzo ograniczone czasowo.

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD