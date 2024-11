Black Friday w RTV Euro AGD – sprawdź świetne promocje na smartfony, tablety i laptopy

Promocje z okazji Black Friday to najlepsza w roku okazja na zakupy. W tym także na wymianę starego smartfona na nowy, obsługujący najszybszą sieć 5G, albo zastąpienie letargicznego komputera nowoczesnym laptopem. Wymiana najważniejszych narzędzi do pracy, komunikacji ze światem oraz rozrywki w wolnym czasie to zawsze spora inwestycja, ale z tak atrakcyjnymi rabatami, jak te oferowane teraz przez RTV Euro AGD, będzie o wiele mniej bolesna dla portfela niż w dowolnym innym dniu w roku.

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD

Najważniejsze narzędzia w najlepszych cenach

Która z rzeczy przez nas posiadanych jest najważniejsza? Wiele osób nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez pralki czy też lodówki. Ale to nie ich dotyczy problem cyfrowego wykluczenia, czyli podziału na osoby z dostępem do sieci internetowej, nieskrępowanych metod komunikacji i zdobywania wiedzy oraz te, które takich możliwości z jakiegoś powodu nie mają. Nawet jeśli mamy stary telefon lub wiekowy komputer, które dostają zadyszki nawet podczas podstawowych działań, możemy się poczuć jeśli nawet nie cyfrowo wykluczeni, to na pewno mocno spóźnieni. Oczywiście, nowy sprzęt rozwiązuje ten problem. A w Black Friday w RTV Euro AGD jest on do nabycia w najlepszych cenach. Czy to nie świetna okazja, żeby sprawić sobie nowego smartfona, tablet czy komputer?

Niedroga średnia półka telefonów

Od lat już właśnie ten segment rynku smartfonów odpowiada na potrzeby tych wszystkich użytkowników, którzy uważają najtańsze telefony za zbytni kompromis między ceną a wydajnością, ale też nie chcą wydawać zbyt wiele, bo potrzebują smartfona do zwykłego, codziennego użytkowania, a nie ekstremalnych działań. W okolicach tysiąca złotych można zawsze znaleźć wiele solidnych propozycji. I nie inaczej jest w czasie Black Friday w RTV Euro AGD.

Świetnym przykładem jest Motorola Moto G84, która może pochwalić się nie tylko zgodnością ze standardem 5G, aparatem 50 Mpix i 256 GB pamięci oraz świetnym wyświetlaczem POLED z odświeżaniem 120 Hz. Jeszcze niedawno charakteryzujące się idealnym kontrastem i najbogatszą paletą kolorystyczną matryce bazujące na diodach samoświecących były zarezerwowane dla droższych telefonów. Ten telefon popularnej w Polsce marki udowadnia, że to stwierdzenie jest nieaktualne.

Nieco droższą, ale też bardziej zaawansowaną sprzętowo opcją jest Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Ten telefon pozwala zrozumieć, dlaczego Xiaomi jest jedną z najbardziej lubianych marek smartfonów w Polsce. Za całkiem niewielkie pieniądze oferuje nie tylko świetnej jakości ekran AMOLED 120 Hz CrystalRes, ale też mocny 8-rdzeniowy procesor i aż 12 GB RAM i 512 GB miejsca na pliki i zainstalowane aplikacje. To więcej niż w niektórych laptopach! A do tego dostajemy jeszcze znakomity aparat 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, odporność na wodę i pył IP68 oraz baterię, którą można naładować do 100 proc. w 19 minut!

Coś większego, czyli tablet lub komputer

Smartfony to fantastyczne, wielofunkcyjne i wygodnie przenośne narzędzia do wszystkiego. Ale te ekrany czasem są jednak za małe. Właśnie dlatego na rynku istnieją tablety, które łączą mobilność ze znacznie większymi wyświetlaczami, lepszymi do odbioru multimediów oraz przeglądania internetu. Właśnie takie dzieło renomowanej marki Samsung, tablet Galaxy Tab A9 z 11-calowym wyświetlaczem i kompletem 4 głośników, można teraz w Black Friday kupić aż o 250 złotych taniej!

Żaden tablet, nie mówiąc już o smartfonie, nie jest jednak tak uniwersalnym urządzeniem jak komputer osobisty. Większy ekran, klawiatura, myszka i możliwość zainstalowania dużo bardziej różnorodnego oraz zaawansowanego oprogramowania sprawiają, że wygrywa on w każdej konkurencji, poza mobilnością. Ale jeśli jest laptopem, to i tej mu nie brakuje. Zwłaszcza jeśli jest tak lekki i poręczny jak dostępny teraz w promocyjnej cenie srebrny laptop HP 12s. Mimo klasycznego wyświetlacza 15,6", bardzo dobrego procesora AMD Ryzen 5 oraz 16 GB RAM i dysku SSD 512 GB waży on tylko 1,7 kilograma. To świetne narzędzie do nauki, pracy i każdej rozrywki.

Dla wymagających gamerów polecamy objętego promocją laptopa z dedykowaną kartą graficzną. Na przykład w szybkiego Acer Nitro V 15, który do 16 GB RAM, 512 GB dysku SSD i szybkiego procesora Intel Core i5 13. generacji dokłada układ graficzny Nvidia GeForce RTX 2050. Nie należy on do tych najpotężniejszych, ale i tak pozwala spokojnie pograć we wszystko w rozdzielczości Full HD, a właśnie taką ma szybki, odświeżany 144 Hz, gamingowy wyświetlacz tego laptopa. Aby podkreślić jego charakter, możemy do kompletu dokupić mu bezprzewodową, precyzyjną, błyskawicznie reagującą myszkę dla graczy Logitech G502 Lightspeed. Zestaw można wzbogacić jeszcze o bezprzewodowe słuchawki Philips, świetnie grające dzięki 40 mm przetwornikom oraz posiadające opcję wzmocnienia basów. Wykorzystują one do połączeń protokół Bluetooth, więc można z nich korzystać nie tylko w parze z laptopem, ale też tabletem lub dowolnym smartfonem.

Komplet z najwyższej półki

Na koniec naszego zestawienia pozostał sprzęt z najwyższej półki. Na nim też można zaoszczędzić w Black Friday w RTV Euro AGD. Pierwsze z urządzeń, telefon Samsung Galaxy S24, to tegoroczna nowość od największego producenta elektroniki na świecie. I oprócz idealnego wykonania, gwarantowanej wydajności oraz jak zwykle bezkonkurencyjnego wyświetlacza AMOLED 2X czy też zaawansowanego aparatu, oferuje on rewolucyjną nowość, czyli wspierające praktycznie każdy aspekt działania telefonu algorytmy sztucznej inteligencji. Galaxy AI oferuje swoje wsparcie w każdej dziedzinie, od ułatwień wyszukiwania, przez bezbłędne tłumaczenia i transkrypcje na żywo, aż do asysty w czasie robienia i obróbki zdjęć oraz filmów. Samsung Galaxy S24 to smartfon, który robi śmiały krok w przyszłość.

Zwłaszcza w parze z inteligentnym zegarkiem Samsung Galaxy Watch Ultra, który również oferuje funkcjonalność i wsparcie Galaxy AI. Posiada oczywiście mnóstwo trybów sportowych i treningowych, a także komplet czujników do monitorowania ciśnienia krwi, pulsu, saturacji, a także jakości snu. Można go sparować ze swoim telefonem, ale nie jest to absolutnie konieczne, ponieważ działa również samodzielnie dzięki modemowi LTE.

Wymieniony powyżej sprzęt to oczywiście tylko niewielki wycinek bogatej oferty promocyjnej i atrakcyjnych rabatów, które RTV Euro AGD przygotowało z okazji Black Friday. Warto zajrzeć do sklepu i sprawdzić, czy któraś z okazji nie okaże się idealnie pasować do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

