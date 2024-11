Black Friday w RTV Euro AGD – sprawdź najlepsze okazje na duże AGD

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD

Jeszcze niższa obniżona cena

Przeglądając asortyment, który RTV Euro AGD przygotowało z okazji Black Friday, warto pamiętać o jednym. Ostateczny koszt może być jeszcze niższy. Dlaczego? RTV Euro AGD oprócz bezpośrednich rabatów oferuje również dodatkowe promocje, pozwalające zaoszczędzić jeszcze więcej. Szczegóły na ich temat można znaleźć na poświęconej akcji Black Friday Weeks stronie sklepu.

Przygotowaliśmy również listę okazji z oferty Black Friday RTV Euro AGD, które należą do segmentu dużego AGD, czyli pralek, suszarek oraz niezbędnego wyposażenia kuchni.

Zmywarka Electrolux 700 GlassCare

Na liście alfabetycznej zmywarka znalazłaby się na ostatnim miejscu, ale my wymienimy ją na pierwszym. Przede wszystkim dlatego, że aż dwie trzecie polskich rodzin takiego urządzenia jeszcze nie posiada. A jest ono fantastycznie przydatne, bo zdejmuje wszystkim z barków jeden z najbardziej przykrych i czasochłonnych domowych obowiązków, czyli zmywanie naczyń. Nie znajdziemy osoby, która byłaby niezadowolona z zakupu zmywarki. Jeśli więc jeszcze jej nie posiadamy, to właśnie teraz jest najlepszy moment, by naprawić ten błąd.

Na przykład za pomocą świetnej Electrolux 700 GlassCare, której cena w promocji Black Weeks jest niższa aż o 500zł! Oprócz świetnej ceny głównymi zaletami tego urządzenia jest wygodna, pogłębiona trzecia szuflada na sztućce, do której zmieszczą się też inne przybory kuchenne oraz system inteligentnego rozpoznawania zabrudzeń AutoSense, który dostosuje zużycie wody i energii w taki sposób, by nie zmarnować ich na mycie już czystych naczyń i zastawy. Nawet bez niego zmywarka zaoszczędzi mnóstwo wody i prądu, w porównaniu do tradycyjnego zmywania. I dzięki potwierdzonej atestem funkcji ExtraHygiene upewni się również, że z powierzonego jej wkładu zniknie 99,99 proc. wszystkich bakterii i wirusów.

Suszarka BEKO Slim

Drugie urządzenie na naszej liście to kolejny sprzęt, którego nie znajdziemy w każdym domu. A powinniśmy, bo bardzo ułatwia życie, zwłaszcza jeśli mamy nieduże mieszkanie, w którym trudno znaleźć miejsce na suszenie ubrań. I w szczególności także zimą, gdy tradycyjny sposób suszenia, czyli wystawienie prania na zewnątrz, po prostu nie jest dostępny. W takiej sytuacji suszarka taka jak BEKO DF7424RTDCX Slim wyda nam się dosłownie darem niebios. Zwłaszcza w aktualnej cenie, obniżonej w Black Friday prawie o 200 złotych w stosunku do tej z Black Weeks.

Dwa najmocniejsze punkty zgrabnej i wąskiej BEKO Slim, która łatwo zmieści się obok pralki, to świetny współczynnik energooszczędności oraz spory, mimo wąskiego korpusu, bęben. Do tego ostatniego mieści się aż 7 kilogramów prania, więc nie trzeba będzie niczego odkładać na bok do wysuszenia później. Urządzenie ma również klasę energetyczną A+++, więc zużywa bardzo mało prądu. Głównie dzięki temu, że do oszczędnego silnika inwerterowego producent dołożył jeszcze pompę ciepła, która dodatkowo zwiększa wydajność.

Nowa pralka Samsung i lodówka od LG

W odróżnieniu od zmywarki czy suszarki, takie podstawowe wyposażenie domu jak pralka i lodówka posiada już każdy. Często jednak nadaje się do wymiany, czy to z powodu wadliwego działania oraz wysokich kosztów naprawy, czy też zwykłego zużycia, niewygody i dużego poboru prądu. Black Friday w RTV Euro AGD to świetny moment, żeby w końcu zrobić to, o czym myślimy od dawna, i zastąpić je nowoczesnymi, znacznie lepszymi urządzeniami.

Takimi jak na przykład tańsza teraz o pół tysiąca złotych elegancka, czarna, ultranowoczesna pralka Samsung z bębnem o pojemności aż 9 kilogramów. Ten inteligentny sprzęt posiada aż 23 programy prania, w tym superszybki 39-minutowy, i dzięki technologii AI EcoBubble z aktywną pianą doskonale czyści ubrania nawet w niskich temperaturach. A na dodatek jest wyjątkowo energooszczędny i zaskakująco cichy nawet podczas wirowania. Jeśli zaś potrzebujemy nowej lodówki, to smukła, dwudrzwiowa LG z pełnym No Frost spełni wszystkie oczekiwania. Należy do najnowszej linii urządzeń, które dzięki Multi Air Flow nie pozwalają osiadać szronowi ani w samej lodówce, ani też w zamrażarce. Jej serce, czyli kompresor Smart Inverter, na który dostajemy 10-letnią gwarancję, jest nie tylko energooszczędny, ale również pozwala na bardzo cichą pracę, co ma niebagatelne znaczenie w mieszkaniach z aneksem kuchennym.

Kuchenka klasyczna czy do zabudowy?

W Black Friday RTV Euro AGD ma również coś dla fanów klasyki. Tradycyjną, wolnostojącą kuchenkę gazową z elektrycznym piekarnikiem termoobiegowym Amica można mieć już za 1099 złotych, czyli o 300 zł taniej niż zwykle. I mimo klasycznej konstrukcji dostaniemy tutaj bardzo nowoczesny sprzęt, z wytrzymałymi, żeliwnymi rusztami oraz świetnym piekarnikiem, który nagrzewa się do 150 stopni w zaledwie 4 minuty i wyposażony jest w parowy system czyszczenia, a także potrójną szybę, która gwarantuje, że front kuchenki zawsze będzie bezpiecznie chłodny.

Poszukujący sprzętu do zabudowy też nie zostaną z niczym. W Black Friday tańszy jest również doskonały piekarnik parowy Electrolux 700 SteamCrisp, który oferuje zdrowsze, szybsze i lepiej wydobywające smak i zapach potraw pieczenie i gotowanie na parze. Do pary lub samodzielnie można również nabyć wydajną, indukcyjną płytę grzewczą Electrolux 600 Slim-fit, dopasowaną nawet do bardzo cienkich blatów. Energooszczędna, z funkcją łączenia pól grzewczych pod większe naczynia i opcją SuperBoost do ekspresowego gotowania wody, posiada również opcję bezprzewodowej komunikacji podczerwienią z kuchennym okapem.

Wybrane produkty to oczywiście tylko mała część promocyjnej oferty na Black Friday od RTV Euro AGD. Obejmuje ona o wiele większą część asortymentu sklepu, nie tylko wybrane duże AGD. Na skorzystanie z tych okazji nie pozostało już wiele czasu, ale wystarczy go, żeby udać się do jednego ze stacjonarnych marketów lub internetowego sklepu RTV Euro AGD i sprawdzić, czy nie znajdziemy w nim sprzętu, który i tak chcieliśmy i mieliśmy kupić, a właśnie teraz jest o wiele tańszy.

