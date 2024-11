Black Friday w RTV Euro AGD – popraw jakość życia dzięki promocjom na małe AGD

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD

Jedno… a może dwa?

Z okazji promocji Black Friday RTV Euro AGD przygotowało mnóstwo atrakcyjnych rabatów na cały swój asortyment. Jeśli jednak interesują nas tak zwane "małe AGD", to nie od rzeczy byłoby zastanowić się, czy nie lepiej od razu nabyć nie jedno, ale dwa urządzenia w obniżonych cenach. Dlaczego? Małe artykuły gospodarstwa domowego zwykle nie są drogie same z siebie. A tu jeszcze możemy liczyć na znaczące upusty z okazji Black Friday. Niższe ceny można też połączyć z różnymi dodatkowymi promocjami, które oferuje RTV Euro AGD. W ten sposób dodatkowo zaoszczędzimy, kupując nie tylko upatrzony produkt dla siebie, ale też od razu coś, co znakomicie sprawdzi się jako prezent dla bliskiej osoby z okazji Mikołaja lub pod choinkę.

Może coś do kuchni?

Jak można wzbogacić wyposażenie swojej kuchni w ten Czarny Piątek? Na kilka pomysłowych sposobów. Jednym z nich jest zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy DeLonghi Rivelia. Jedyną wadą tego świetnego sprzętu, który przygotowuje kilkanaście różnych rodzajów kawy z mlekiem lub bez, jest to, że codzienne korzystanie z niego wzbudzi w nas niechęć do kaw serwowanych w kawiarniach. Te domowe będą się po prostu wydawać dużo lepsze. Zwłaszcza jeśli kupimy dobrą kawę ziarnistą. DeLonghi Rivelia z dwoma pojemnikami systemu Bean Switch pozwala w dowolnym momencie wymieniać ją na inny gatunek, jeśli pozostali domownicy mają inne preferencje smakowe.

Pozostając przy napojach, ale schodząc mocno w dół z ceną, możemy sprawić sobie wiele radości kupując taniej domowy saturator SodaStream Terra Hydration, dostępny w komplecie z dwoma mniejszymi butelkami. Wszelkie wątpliwości co do zasadności tego zakupu rozwieją już pierwsze łyki naszej zwykłej wody z kranu nasyconej gazem z SodaStream. Stanie się tak pyszna, że sam jej smak będzie wystarczającym uzasadnieniem tego niedużego wydatku. Zwłaszcza że w dalszej perspektywie oznacza on tylko oszczędności, bo posiadając saturator w domu, przestaniemy już kupować napoje gazowane w sklepach. A w śmieciach wyląduje też mniej plastiku!

Ostatnia kuchenna propozycja związana jest już z typowym przygotowywaniem posiłków. Tylko że o wiele szybszym, wygodniejszym i zdrowszym niż do tej pory. Beztłuszczowa frytownica Philips OVI XL z systemem obiegu powietrza RapidAir oraz mnóstwem przepisów na różne pyszności w aplikacji NutriU ma duży koszyk, do którego zmieści się nawet kilogram frytek albo cały kurczak. Smaży, piecze, grilluje i podgrzewa potrawy praktycznie bez korzystania z tłuszczu, co jest nie tylko zdrowsze, ale też bardziej oszczędne. Niższe będą również rachunki za prąd, bo Philips OVI XL nie tylko zużywa go mniej niż tradycyjny piekarnik, ale też szybciej się nagrzewa i przygotowuje potrawy. A do tego jest z okazji Black Friday tańsza o prawie pół tysiąca złotych!

Zadbajmy o czystość domu

Czy tegoroczny Czarny Piątek to wreszcie ten dzień, gdy zdecydujemy się na zakup robota sprzątającego? Automatyczne odkurzacze stają się już powoli standardem w nowoczesnych domach, więc może rzeczywiście warto zainwestować w jedno z takich urządzeń? Zwłaszcza że model Beko RoboSmart Pro można teraz nabyć taniej aż o 300 złotych! Ta sprytna maszyna nie tylko samodzielnie poodkurza podłogi w zaprogramowany sposób, ale też wyposażona jest w końcówki myjące, więc zastąpi również mopa. I będzie działać całkowicie autonomicznie, ładując się w stacji dokującej, gdzie też zostawi wszystkie zebrane w trakcie swoich wypraw zabrudzenia.

Oczywiście nie każdy ufa technicznym nowinkom. Na Black Friday RTV Euro AGD przygotowało jednak też świetną okazję dla tradycjonalistów. Jest nią przeceniony klasyczny odkurzacz Bosch ProPower o mocy 850 W. Tej renomowanej marki nie trzeba nikomu przedstawiać. To gwarancja najwyższej jakości. W tym przypadku do mocarnego odkurzacza z antyalergicznym filtrem HEPA dostaniemy cały zestaw dodatkowych szczotek oraz bardzo wygodną rączkę z przyciskami sterowania, dzięki której nie trzeba się nawet schylać w trakcie sprzątania.

I jeszcze jakiś drobiazg, niekoniecznie dla siebie

RTV Euro AGD z powodu Black Friday przygotowało też świetne okazje na mniejsze przybory toaletowe. I to się bardzo dobrze składa, bo nawet jeśli nie szukamy czegoś na własny użytek, to może w tej ofercie znajdziemy idealny prezent dla ukochanej osoby pod choinkę? Do świąt czasu coraz mniej, a te ceny są naprawdę świetnie. Szczoteczkę Philips Sonicare Protective Clean kupimy teraz na przykład o 70 złotych taniej. To naprawdę spory rabat, a fakt, że nowoczesne szczoteczki soniczne, takie jak ta, o wiele lepiej myją zęby, potwierdzają nie tylko badania kliniczne. Wystarczy zapytać jakąś osobę, która z takiej szczoteczki już korzysta. Z okazji tak niskiej ceny warto dołączyć do ich grona.

Jeszcze więcej, bo aż 110 złotych można zaoszczędzić w ten Black Friday na golarce Braun RED. Potrójny system golący, blok ostrych noży, bateria wystarczająca na godzinę pracy, a do tego pełna wodoodporność, pozwalająca golić się i na sucho, i na mokro, nawet od razu pod prysznicem. Tej marki nie trzeba zresztą nikomu przedstawiać. Zwłaszcza w cenie niższej o ponad jedną trzecią. Jedną czwartą z kolei zaoszczędzimy, jeśli włosów nie chcemy golić, tylko suszyć i modelować. Zestaw Remington Style Essentials zawierający mocną, 2000 W suszarkę z jonizacją oraz świetną prostownicę do włosów, w ten Czarny Piątek zamiast 199,99 złotych kosztuje tylko 149,99. To bardzo dobra opcja, także prezentowa.

Wymienione urządzenia to oczywiście tylko kilka przykładów doskonałych okazji, które można upolować w ten jednocześnie chłodny i najgorętszy piątek w roku w czasie promocji Black Friday w RTV Euro AGD. Bez różnicy, czy spodobało nam się jedno z wymienionych urządzeń, czy też szukamy innego małego AGD, albo też w ogóle odmiennego sprzętu w bardzo dobrej cenie – warto zajrzeć na stronę sklepu i sprawdzić, czy te wielkie obniżki nie przekonają nas do zakupu.

