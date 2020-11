WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Black Friday – najlepsze promocje dla fanów mobilności Lubisz być ciągle w ruchu, a przy tym jesteś fanem gadżetów i nie rozstajesz się ze swoimi urządzeniami? Sprawdź najlepsze promocje sprzętu na Black Friday w kategorii elektronicznych zabawek dla małych i dużych. 700-watowy silnik, 10-calowe koła i maksymalna rozwijana prędkość 20 km/h – poznajcie Kawasaki KX-PRO10.0A. Ta elektryczna deskorolka doskonale nadaje się do pokonywania mniejszych i większych odległości w mieście, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla zatłoczonej komunikacji miejskiej. Urządzenie przyciąga uwagę atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem i wykonaniem z dbałością o bezpieczeństwo użytkownika, jest też odporne na kurz i zachlapanie (zgodność z normą z IP54). W czarnopiątkowej promocji kupisz je już za 699 zł, aż o 30 % taniej. Jeżeli hoverboard wydaje się zbyt trudny do opanowania, w zanadrzu mamy tradycyjną hulajnogę. Frugal Impulse to także pojazd napędzany silnikiem elektrycznym, w tym wypadku o mocy 250 W. Maksymalny dystans możliwy do pokonania na jednym ładowaniu akumulatora i przy włączonym trybie oszczędzania energii to 25 km. Jeżeli aktywujesz tryb sportowy, pojeździsz krócej (do 15 km) ale szybciej – nawet z prędkością 25 km/h. Bezpieczeństwo użytkownika zapewnia hamulec bębnowy, odblaski, kierunkowskazy i oświetlenie LED. Wbudowany w kierownicę wyświetlacz podaje najważniejsze parametry jazdy. A cena? Obniżona o 10% – do 999 zł. W monitorowaniu twojej aktywności pomoże ci zegarek sportowy Garmin Fenix 6, który z okazji Black Friday został przeceniony o 15% – do 1888 zł. Sprzęt jest wodoszczelny, ma 1,3-calowy ekran wzmocniony szkłem Corning Gorilla Glass 3 i 32 GB pamięci. Siłę gadżetu stanowią jednak jego funkcje użytkowe. Fenix ma wbudowane aplikacje treningowe i sensory nadzorujące wydajność i stan organizmu. Należą do nich czujnik do optycznego pomiaru tętna, mierzący intensywność ćwiczeń oraz tak modny i ostatnio pożądany pulsoksymetr – czujnik mierzący saturację, czyli wysycenie krwi tlenem. Bardzo przydaje się wsparcie dla usługi płatności Garmin Pay. Zegarek współpracuje z dowolnym smartfonem z systemem Android. To też się dobrze składa, bo w taki dzień, jak Czarny Piątek, smartfony również potaniały. Zwracamy uwagę zwłaszcza na propozycje Samsunga i Xiaomi. Galaxy A51 i Redmi Note 9 Pro to świetne urządzenia, na co dzień pozycjonowane w średniej półce cenowej. W obu zastosowano porządne wyświetlacze zapewniające, dzięki rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, bardzo szczegółowy obraz. To bardzo ważne przy tak dużych przekątnych ekranu, wynoszących odpowiednio 6,5" oraz 6,67". Bardzo pojemne akumulatory dostarczą odpowiedniego zapasu energii nawet w trakcie dłuższych wypadów – ten w Samsungu ma pojemność 4000 mAh, a w Xiaomi jeszcze więcej, bo ponad 5000 mAh. A teraz najlepsze: w promocji Galaxy A51 kosztuje zaledwie 1299 zł, o 20% mniej od standardowej ceny sklepowej. Redmi Note 9 Pro można dostać już za 1199 zł. Będąc w ruchu czy spędzając aktywnie czas, nie musisz rozstawać się z ulubioną muzyką. W końcu nic tak nie dopinguje do wysiłku jak ulubione dźwięki – najlepiej odtwarzane na głośniku mobilnym. Elegancki JBL Flip 5 został wyposażony w dwa przetworniki o łącznej mocy 20 W. Akumulator urządzenia pozwala na 12-godzinną nieprzerwaną pracę. Co ważne, JBL Flip jest odporny na zachlapanie – świadczy o tym zgodność z normą IPX7 – nawet gdyby wpadł do wody na pół godziny. Bez obaw zabierzesz go więc na basen czy na wakacje nad morzem. JBL Flip w promocji na Black Friday kupisz taniej aż o 200 zł – urządzenie jest przecenione o 40%.