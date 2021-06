WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne reklama internetowa + 3 seoporadnik seosem Informacja prasowa Dzisiaj, 30-06-2021 10:14 Informacja prasowa: interaktywnie.com Biznes w pandemii wydaje miliony na reklamy swoich stron internetowych. Padł kolejny rekord Reklama online dobrze poradziła sobie z trudnym 2020 rokiem - wynika z najnowszego raportu marketingowego portalu Interaktywnie.com. Wzrost nakładów na promocję w internecie dowodzi skuteczności tego rozwiązania. Szczególnie popularnym sposobem promocji sklepu internetowego lub strony jest SEM, czyli reklama w wyszukiwarce. Ale równie często firmy inwestują w reklamę display. Warto również pamiętać o połączeniu witryny z serwisami społecznościowymi. Share Biznes w pandemii wydaje miliony na reklamy swoich stron internetowych. Źródło: materiały partnera Cały raport Interaktywnie.com w pliku pdf można pobrać za darmo tutaj: https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/agencje-projektujace-strony-internetowe-raport-i-ranking-trendow-2021-roku-261271 Kiedy wartość całego rynku reklamowego się kurczyła, wydatki na reklamę online rosły. W Polsce w 2020 roku wydatki związane z reklamą wyniosły 8,973 mld zł i były o 8,6 procent niższe w stosunku do wyniku z 2019 roku. Wydatki na reklamę w internecie w naszym kraju w ubiegłym roku zwiększyły się natomiast o 4,9 procent, do poziomu 5,198 mld zł. Widać zatem, że ten sektor odgrywa w branży coraz większe znaczenie. SEM najpopularniejszy Największą popularnością w przypadku reklamy online cieszy się SEM. Udział tej formy marketingu stanowi 34,4 procent, a pod względem wartości daje to wzrost na poziomie 12,5 procent. Na drugim miejscu znajdziemy reklamę display z udziałem wynoszącym 32,1 procent, a na trzecim ogłoszenia. Nieco mniejszą popularnością w naszym kraju cieszy się reklama wideo, którą wybierano nieco rzadziej (udział 13,8 procent). Na SEM (ang. search engine marketing) składa się SEO (ang. search engine optimization) oraz PPC (ang. pay per click), czyli płatny i bezpłatny marketing w wyszukiwarce internetowej. SEO, czyli promocja strony internetowej lub e-sklepu w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, może dawać wymierne korzyści biorąc pod uwagę zainwestowane środki. Skupiając się na nim należy zadbać o odpowiednią optymalizację strony lub sklepu. Tworząc stronę lub sklep internetowy, już na etapie projektowania warto pomyśleć o kluczowych treściach, które później będą miały wpływ na postrzeganie witryny przez odbiorców oraz przeglądarki internetowe. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych elementów, które powinny się znaleźć się na stronie, a także o których powinniśmy pamiętać, kiedy rozważamy wprowadzenie działań SEO i PPC. Działania SEO należy ukierunkować przede wszystkim w kierunku sposobów działania Google. Jest to bowiem najbardziej popularna wyszukiwarka internetowa na świecie. W przypadku komputerów stacjonarnych, odpowiada ona za ponad 70 procent ruchu związanego z wyszukiwaniem informacji. W Polsce przewaga Google jest jeszcze bardziej widoczna, gdyż według danych Statcounter, w maju odpowiadała ona za 95,52 procent rynku wyszukiwarek. Według raportu BrightEdge, 68 procent aktywności użytkowników w internecie zaczyna się od wyszukiwarki internetowej. Ten sam raport wskazuje, że 53,3 procent ruchu internetowego pochodzi z bezpłatnych wyników wyszukiwania, a do tego eksperci badania wskazują, że SEO generuje około 10-krotnie większy ruchu w stosunku do przekierowań z portali social media. PPC W przypadku kampanii PPC, czyli płatnych wyników wyszukiwania, należy zwrócić uwagę na słowa kluczowe, w związku z którymi witryna internetowa lub e-sklep będzie się wyświetlał w wyszukiwarce. Dobór słów kluczowych powinien być związany z tematyką witryny internetowej, tj. sprzedawanych przez firmę produktów lub usług. Najwięcej zapytań wpisywanych w Google składa się z dwóch słów (42,49 procent). Dość popularne są również jednowyrazowe zapytania oraz te składające się z trzech elementów. W przypadku PPC szczególnie ważne będzie również targetowanie reklamy. Targetować reklamy możemy np. na płeć, wiek, zainteresowania, miejsce zamieszkania. Istotnym aspektem reklamy w wyszukiwarkach jest remarketing, czyli ponowne dotarcie z przekazem promocyjnym do użytkownika, który wcześniej wszedł w interakcję z daną stroną internetową lub sklepem. Zwiększyć ruch na stronie można również poprzez kierowanie reklam na użytkowników o zainteresowaniach podobnych do zainteresowań osób z list remarketingowych administratora. Reklamy umieszczone w sieci reklamowej Google (GDN) docierają do 90 procent internautów. Z kolei 75 procent internautów twierdzi, że płatne wyniki wyszukiwania pomagają w znalezieniu przydatnych informacji. Cały raport Interaktywnie.com w pliku pdf można pobrać za darmo tutaj: https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/agencje-projektujace-strony-internetowe-raport-i-ranking-trendow-2021-roku-261271 Informacja prasowa: Interaktywnie.com Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku