"Białe kruki" w strefie winyli na Audio Video Show 22

Wystawa Audio Video Show 22 ruszy za trzy tygodnie! Dla miłośników najwyższej jakości dźwięku to prawdziwe święto, z roku na rok celebrowane w szerszym gronie. W przestrzeniach PGE Narodowego i apartamentach hoteli Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip tradycyjnie spotkają się nie tylko wystawcy prezentujący swoje urządzenia i systemy audio, ale też dziennikarze, recenzenci, muzycy i przede wszystkim pasjonaci muzyki w czystej postaci. To na nich czekać będą przedstawiciele 600 marek obecnych na wystawie, konstruktorzy i projektanci sprzętu , przedstawiciele wytwórni muzycznych, kolekcjonerzy i antykwariusze , w tych dniach prezentujący swoje zbiory w strefie winyli na PGE Narodowym.

Strefa winyli to tysiące płyt z największych polskich i zagranicznych sklepów z niezwykle bogatą ofertą, zarówno dla poszukiwaczy nowości, jak i dla koneserów prawdziwych analogowych rarytasów. To również okazja do spotkań z innymi kolekcjonerami i artystami, którzy podpisują swoje wydawnictwa.

A to tylko początek atrakcji, bo wystarczy odwiedzić poziom drugi na PGE Narodowym ( https://audioshow.pl/pl/wystawa/mapa/stadion_narodowy ), by trafić na światową premierę najnowszego ramienia gramofonowego kultowej marki J.Sikora . Firma po raz pierwszy zaprezentuje rewolucyjne kewlarowe ramię linii KV MAX, a prezentacja odbędzie się z flagowym modelem gramofonu J.Sikora Reference, który jako jeden z nielicznych na świecie otrzymał prestiżowy rating A+.

Jesteśmy przekonani, że winyle są wyjątkowe w szalonych, cyfrowych czasach XXI wieku. Dla wielu osób kluczowe jest naturalne, najbardziej dopasowane do naszego aparatu słuchowego brzmienie, a piękne, duże okładki stanowią uzupełnienie muzyki na krążku. Płyty często kupujemy w niezależnych sklepach muzycznych lub na targach, co jest okazją do spotkania z innymi pasjonatami muzyki. Wszystko to tworzy pewien rytuał poznawania i słuchania muzyki. Winyl każe nam zatrzymać się, być "tu i teraz". Płytę musimy ściągnąć z półki, położyć na talerzu gramofonu, nastawić igłę. To sprawia, że muzyka przez moment jest w centrum, a jej odbiór staje się pełniejszy. Nie jest tłem, ale esencją danej chwili" – przypomina Marcin Mieszczak - założyciel i redaktor prowadzący portalu Psychosonda.