Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany laptopy + 2 asuslaptopy dla graczy Artur Wigo Dzisiaj, 18-06-2021 13:30 Artykuł sponsorowany ASUS ROG Strix SCAR 17 to laptopy do zadań specjalnych – zarówno dla graczy, jak i twórców Szybki rzut okiem na nowe laptopy ASUS ROG Strix SCAR 17 ujawnia potężne podzespoły, ekrany z odświeżaniem dochodzącym do 300 Hz i podświetlenie RGB. Z początku można by pomyśleć, że to sprzęt przeznaczony wyłącznie dla graczy, ale… czy jest tak w rzeczywistości? Po co ci dwa laptopy – jeden do pracy, a drugi do rozrywki – kiedy wystarczy kupić jeden do zadań specjalnych? Share Źródło: materiały partnera Nowe modele ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 to (zgodnie z nazwą) 17-calowe laptopy, w których wnętrzu znajdziemy niezwykle udany mariaż podzespołów NVIDII i AMD. Laptopy te są wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce - modele GeForce RTX 3070 lub RTX 3080. Te potężne układy graficzne wspierane są przez nie mniej potężny procesor. W każdym modelu SCAR 17 jest to AMD Ryzen 9 5900HX, który charakteryzuje się 8 rdzeniami i 16 wątkami przy taktowaniu dochodzącym do 4,6 GHz. Żartów nie ma, to maszyny o wydajności których nie powstydziłby się solidny desktop. Nie da się ukryć, że są to laptopy gamingowe, ale po prostu szkoda, żeby tak poważna moc obliczeniowa była wykorzystywana wyłącznie do gier! materiały partnera Źródło: materiały partnera Naturalnie należy pamiętać, że mobilne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 i 3080 nie są odpowiednikami dużych kart graficznych znanych z komputerów desktop. Mobilne modele pobierają znacznie mniej energii i siłą rzeczy są nieco mniej wydajne. Często jednak otrzymujemy dodatkowe plusy, jak choćby 16 GB pamięci graficznej w modelu RTX 3080, czego na próżno szukać w dużych desktopowych kartach. Nie można też zapomnieć, że w laptopach i tak nic wydajniejszego od tych modeli NVIDIA GeForce nie znajdziemy. Laptopy ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 – czym jeszcze mogą się pochwalić? Świetne układy graficzne i mocny procesor to nie wszystko. Laptopy tej serii mogą być również wyposażone w dwa rodzaje ekranów – o rozdzielczości 2560 x 1440 i odświeżaniu 165 Hz oraz rozdzielczości 1920 x 1080 i odświeżaniu 300 Hz. Panele te są zgodne z technologią synchronizacji NVIDIA G-Sync Compatible. Z pozostałego wyposażenia można wymienić 32 GB pamięci RAM (z możliwością rozbudowy do 64 GB) oraz szybkie SSD M.2 w wersji PCIe, które mogą być również skonfigurowane w macierz RAID0. Nie zabrakło tu szybkiej sieci Wi-Fi 6 (ax), a wśród portów można wyróżnić dwa USB typu C – oba w standardzie 3.2 Gen2, jak i ze wsparciem DisplayPort 1.4 oraz Power Delivery. materiały partnera Źródło: materiały partnera Laptopy ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 zostały również wyposażone w optyczno-mechaniczną i dodatkowo podświetlaną klawiaturę (podświetlenie RGB jest oczywiście zgodne z ASUS Aura Sync). Jeśli chodzi o audio, to w laptopach tej serii zmieszczono cztery głośniki z certyfikatem Dolby Atmos, więc o jakość dźwięku absolutnie nie musimy się martwić. Do chłodzenia podzespołów wykorzystano między innymi ciekły metal i ulepszone wentylatory, by wycisnąć z tych konstrukcji jak najwięcej. ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 został również wyposażony w baterię o pojemności 90 Wh, co ma pozwalać na 12 godzin odtwarzania materiałów wideo non stop. Oprócz standardowego zasilacza do ich ładowania możemy wykorzystać również dowolną ładowarkę wyposażoną w USB typu C. Jakie korzyści przynosi taka specyfikacja graczom jak i twórcom kreatywnym, którzy mogą wykorzystać ten laptop do poważnych, zawodowych zadań? materiały partnera Źródło: materiały partnera Co układy GeForce oferują dla graczy? Układy NVIDIA Ampere (a więc karty graficzne serii GeForce 3000) mają wszystko, co graczowi potrzebne do szczęścia. To sprzętowy ray-tracing w grach (rdzenie RT) oraz wsparcie technologii DLSS 2.0, która przyśpiesza wybrane gry (rdzenie Tensor). Ostatnio o obsługę DLSS wzbogacił się między innymi Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Warto też przypomnieć, że znany i lubiany Doom Eternal otrzyma obsługę DLSS oraz ray-tracingu już pod koniec czerwca. materiały partnera Źródło: materiały partnera Sprzętowy ray-tracing i DLSS to oczywiście nie wszystko. Warto wspomnieć także o wsparciu technologii synchronizacji G-Sync (w przypadku paneli zastosowanych w tych laptopach jest to wersja G-Sync Compatible), technologii NVIDIA Reflex przyśpieszającej czas reakcji w grach sieciowych, czy licznych udogodnieniach dla streamerów (kodek NVENC pozwalający na komfortowy streaming podczas rozgrywki na tym samym laptopie, czy technologie usuwające szum z tła). Co układy GeForce oferują dla twórców kreatywnych? W kontekście pracy kreatywnej na kartach GeForce, warto wspomnieć o platformie NVIDIA Studio. NVIDIA Studio to zarówno certyfikowany sprzęt dla twórców (zarówno laptopy, jak i komputery desktop) o odpowiedniej wydajności, jak i przyśpieszanie działania aplikacji kreatywnych dzięki możliwościom kart GeForce. Na deser otrzymujemy również sterowniki NVIDIA Studio, które zapewniają wyższą wydajność programów profesjonalnych, a zarazem lepszą ich stabilność. Okazuje się, że specjalizowane rdzenie RT i Tensor nie muszą być wykorzystywane tylko w grach. Rdzenie RT mogą akcelerować tworzenie grafiki 3D, czy też wizualizacje architektoniczne, a rdzenie Tensor napędzać wszystkie obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Obecnie już cała masa programów korzysta z możliwości oferowanych przez karty GeForce. Wypada tu wymienić choćby rodzinę Adobe (oczywiście znajdują się tam zarówno Photoshop, jak i Premiere), Vegas Pro, Autodesk 3DS Max, Cinema 4D, SketchUp, Blender, V-ray, czy DaVinci Resolve. Pomimo tego, że laptopy ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 początkowo mogą się jawić jako typowo gamingowe maszyny, to szybko staje się jasnym, że ich możliwości znacznie wykraczają poza rozrywkę. Tak naprawdę otrzymujemy jeden laptop który sprawdzi się zarówno w przypadku najnowszych gier, jak i pracy wymagającej dużej mocy obliczeniowej. 