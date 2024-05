Apple CarPlay i Android Auto w starym samochodzie. Jak to zrobić?

Obecność stacji multimedialnych z ekranem dotykowym i obsługą smartfona jest czymś oczywistym w przypadku nowych samochodów. Jednak średnia wieku aut w Polsce wynosi ok. 14 lat, a wtedy takie rozwiązania były niedostępne. Jak wjechać w technologiczną nowoczesność? To bardzo proste!

Obecnie nawet nowe samochody kwalifikowane do niższej klasy są wyposażone w proste systemy multimedialne, które pozwalają na połączenie ze smartfonem, żeby móc korzystać z nawigacji i słuchać ulubionej muzyki z serwisów streamingowych. Jeszcze 15 czy 20 lat temu takie rozwiązania były zarezerwowane dla aut klasy premium, dlatego popularne modele są ich pozbawione, a ich właściciele są skazani na używanie kabli AUX lub różnego rodzaju adapterów. Na rynku są jednak urządzenia, które pozwalają tchnąć ducha nowoczesności nawet w starsze pojazdy.

Radio z obsługą smartfona

Obecnie chyba mało kto nie korzysta ze smartfona z systemem Android lub iOS. Firmy odpowiedzialne za obie platformy już dawno wdrożyły rozwiązania pozwalające na bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie telefonów w trakcie jazdy, a mowa o Android Auto oraz Apple CarPlay. W ślad za tym poszli nie tylko producenci aut, ale również producenci akcesoryjnych radioodbiorników samochodowych. Obecnie już za mniej niż 1 tys. zł można kupić multimedialne radio z obsługą nawigacji, Android Auto i Apple CarPlay.

Jak wybrać radio samochodowe?

Wybór multimedialnego radia samochodowego wcale nie należy do trudnych. Najpierw należy się upewnić, że producent auta przewidział montaż rozwiązań od producentów zewnętrznych. Jeżeli tak, to zaczynamy od określenia rozmiaru wnęki na radio i tu spotkacie się z określeniem 1 DIN i 2 DIN. Pod tymi oznaczeniami kryje się norma ISO 7736, która określa rozmiar wnęki na radio. Tak oto 1 DIN oznacza wnękę o wymiarach 180 x 50 mm.

Jeżeli macie tylko pojedynczą kieszeń, to jeszcze nie oznacza, że jesteście skazani na zwykłe radio. Można bowiem spotkać takie, które mają rozmiar 1 DIN i wysuwany ekran. Takie rozwiązanie ma zaletę w postaci dyskrecji. Po wyłączeniu radia wyświetlacz chowa się do wnętrza urządzenia i tym samym nie przyciągnie wzroku amatorów cudzej własności.

Co z właścicielami samochodów, którzy mają starsze radia, ale dopasowane kształtem do pozostałych elementów konsoli środkowej? W przypadku popularnych modeli samochodów można znaleźć producentów, którzy oferują radia z ekranami dotykowymi i systemami multimedialnymi wyprofilowanymi tak, by współgrać z kształtem np. sterowania od klimatyzacji oraz nawiewów. Dzięki temu będziecie mogli zjeść ciastko i mieć ciastko.

Rozbudowa dla ambitnych

Jeżeli chcecie wycisnąć jeszcze więcej ze swojego samochodu, to możecie to zrobić w prosty sposób. Skoro już kupiliście dobre radio, dzięki któremu dojedziecie do celu i posłuchacie ulubionej muzyki, to warto pomyśleć o poprawie jakości dźwięku. Już sama wymiana podstawowych głośników na wysokiej jakości zamienniki sprawi, że ulubione piosenki zabrzmią lepiej. Dla polepszenia wrażeń można zamontować w tylnej półce głośniki trójdrożne, gdzie jeden głośnik będzie odtwarzał w wysokiej jakości cały przekrój tonów.

Bardziej ambitnym i droższym rozwiązaniem jest np. montaż odseparowanego zestawu głośników z przodu oraz skrzyni basowej ze wzmacniaczem, ale musicie liczyć się z tym, że stracicie trochę miejsca w bagażniku. Przy wyborze głośników ważna jest wielkość wnęk w drzwiach. W przypadku dokonania błędnych obliczeń można ratować się dystansami, ale wtedy możecie mieć problem z założeniem maskownic tak, by głośniki nie wystawały poza obrys boczków drzwiowych.