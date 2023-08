Aplikacja Ratunek - nowe technologie dostarczane przez Plusa wsparciem dla służb ratowniczych

Plus od lat wspiera służby ratownicze w naszym kraju i to na wielu płaszczyznach. Dba o całą infrastrukturę informatyczną, od serwerów po same zaplecze komunikacyjne, ale także wspiera ratowników sprzętowo, zapewniając im odpowiednio wydajne komputery, szybkie łącza internetowe oraz sprzęt ratowniczy. To dzięki Plusowi i jego zamiłowaniu do pomagania służbom ratowniczym aplikacja Ratunek i numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 pomagają w niesieniu pomocy tym, których zdrowie lub życie będą realnie zagrożone.