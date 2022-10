7 urządzeń, które trzeba zobaczyć na Audio Video Show 2022

System, do którego według wszelkich przewidywań stała będzie kolejka chętnych, bo suma 4 milionów złotych robi wrażenie! Polski dystrybutor Audiofast przygotował jeden z najdroższych zestawów audio, jaki kiedykolwiek zaprezentowano publicznie w Polsce. To niesamowite kolumny Wilson Audio Chronosonic XVX, zasilane przez topową elektronikę duńskiego Gryphona: przedwzmacniacz Commander, wzmacniacz mocy Apex oraz odtwarzacz Ethos. O Commanderze i Apex’ie Marcin Olszewski, redaktor naczelny soundrebels.com - portalu, który jest patronem medialnym wystawy, audiofil i recenzent, napisał tak: "Skoro za sprawą kolejnej odsłony uniwersum George’a R.R. Martina tematyka zionących ogniem latających przerośniętych jaszczurek znów znalazła się na topie, nie dziwi fakt, że i podczas tegorocznego Audio Video Show miłośnicy smoczych klimatów znajdą co nieco dla siebie. Od razu jednak uprzedzę, iż owego "co nieco" pod żadnym pozorem nie należy łączyć z określeniem małe, gdyż będący rozwinięciem iście szatańskiej pary (Pandora & Mephisto) duński zestaw sygnowany przez Gryphon Audio składający się z przedwzmacniacza liniowego Commander i stereofonicznego wzmacniacza mocy Apex to trzy imponujące korpusy o łącznej wadze ponad 270 kg! Składają się na nią iście pancerne płaty kruczoczarnego szczotkowanego aluminium, szkła, groźnie nastroszonych grzebieni radiatorów i ogrom elektroniki tak zaawansowanej, że spokojnie mogłaby trafić do laboratoriów NASA. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż ów duet jest w stanie oddać w najbardziej pożądanej przez audiofilów - czystej klasie A, moc od 210 W przy 8 Ohmach do blisko 1,5kW przy 1 ohmowym obciążeniu, to jasnym jest, że mamy do czynienia ze współczesnym odpowiednikiem mitycznych władców przestworzy. Jeśli zatem zdobędziecie się Państwo na odwagę, by stanąć oko w oko z mrocznymi Gryphonami, to serdecznie zapraszam na tegoroczne Audio Video Show".