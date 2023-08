5G: Tej rewolucji już nie da się zatrzymać

Współczesność przyzwyczaiła nas do tego, że internet jest praktycznie wszędzie. Dobrze niektórzy z nas pamiętają ciągle zajęty telefon stacjonarny w domu, magiczne liczby 0 20 21 22, które było trzeba wpisać, by modem połączył się z internetem. Na szczęście te czasy to relikt przeszłości jak napoje w woreczkach sprzedawane w sklepikach szkolnych.