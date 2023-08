5G - szybkość, zasięg, rozrywka, praca i... kino w lesie

Upragniony urlop rozpoczęty, ruszamy! Chwila moment. Najpierw nawigacja, ulubiona muzyka na drogę, sprawdźmy jeszcze pogodę. Życie stało się prostsze, od kiedy mamy dostęp do Internetu z każdego miejsca, niemal na wyciągnięcie ręki. Wakacje to moment, kiedy jeszcze częściej korzystamy z tej dogodności, zmieniają się także miejsca, w których potrzebujemy dobrego i stabilnego dostępu do Internetu.

Nie wszyscy mogą cieszyć się długim urlopem, ale możliwość pracy zdalnej znacznie ułatwiła nam znalezienie przyjemniejszych warunków do pracy niż biuro. Nie zrobimy jednak dobrego wrażenia, jeśli podczas spotkania zaczniemy ganiać po podwórku w poszukiwaniu zasięgu. Choć Tech Summer Challenge to dla nas spora przygoda, to nie dało się uniknąć pracy przy komputerze. Towarzyszył mi wtedy Internet 5G, a ja miałem pewność, że brak sieci nie będzie mi przeszkadzał. Nie bez znaczenia jest fakt, że Plus zapewnia swoim klientom najszybszą prędkość pobierania (maksymalna szybkość technologiczna do 1 Gb/s) spośród wszystkich operatorów w Polsce. Nawet z dala od redakcji miałem szybki dostęp do wszystkich niezbędnych mi w pracy materiałów.

Rozrywka bez granic

Na szczęście i nam udało się wyrwać odrobinę czasu na odpoczynek. Internet 5G od Plusa pozwala na oglądanie filmów, meczów czy transmisji na żywo w wysokiej jakości i bez zakłóceń. Można to robić również z dala od cywilizacji, ciesząc się spokojem i dobrej jakości rozrywką. My urządziliśmy sobie domowe, choć bardziej pasowałoby napisać "leśne" kino, oglądając film w środku lasu przy tafli jeziora, mając za plecami ognisko. Scenariusz jak z technologicznej bajki? Dzisiaj to rzeczywistość.

Rosnące możliwości technologiczne pozwalają nam chcieć coraz więcej. Nikogo więc nie dziwi, że korzystamy z Internetu na coraz bardziej wymyślne sposoby. Plus, będąc liderem technologii 5G, podąża za tym trendem, oferując największą zasięgowo oraz najszybszą sieć 5G.

Bez względu na to, czy wakacje wolicie spędzać, prażąc się na słońcu, przeczesując dzikie lasy czy intensywnie zwiedzając, Internet może okazać się niezbędny. W tym ostatnim przypadku normą stało się już sprawdzanie ciekawych miejsc, dobrych restauracji czy opinii turystów, by nawet na wakacjach podejmować dobre decyzje. Internet 5G dostępny jest we wszystkich 16 województwach, nie tylko dla mieszkańców największych miast, ale również tych znacznie mniejszych, więc ciekawych miejsc można szukać wszędzie. Stały rozwój sieci i innowacyjne rozwiązania pozwalają korzystać z 5G coraz większej liczbie ludzi, w coraz odleglejszych zakątkach Polski.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Internet to nie tylko praca i rozrywka. Dziś dostęp do Internetu to również bezpieczeństwo. Jeszcze ważniejszy okazuje się stabilny i pewny dostęp do sieci, jeśli od tego ma zależeć nasze zdrowie lub życie. I tak jak co roku i jak wszyscy będę teraz truł o bezpieczeństwie nad wodą. Tego nigdy za wiele, a tym razem możecie zrobić coś więcej. Jak już pakujecie na wakacje te wszystkie materace, dmuchane flamingi i inne zwierzęta, to pamiętajcie również o aplikacji Ratunek. Dostępna jest dla systemów operacyjnych Google i Apple i jest zupełnie darmowa. Jej najważniejszą funkcją jest możliwość wzywania pomocy i jednocześnie wysyłania ratownikom lokalizacji osoby poszkodowanej z dokładnością do 3 metrów. A jak do tego skrupulatnie wypełnicie wszystkie informacje, to ratownicy od razu dostaną szczegóły medyczne, listę przyjmowanych leków i kontakt do waszej bliskiej osoby. Aplikacja działa dzięki sieci Plus, która od lat wspiera ratowników, również poprzez Zintegrowany System Ratownictwa. To właśnie on zapewnia działanie numeru ratunkowego nad wodą – 601 100 100. Internet naprawdę może ratować życia.

Jeszcze szybciej, jeszcze lepiej

Zrobiło się poważnie, ale my wciąż rozmawiamy o wakacjach. To dalej czas odpoczynku i zabawy (i pracy dla tych, którzy nie mogą się odciąć), więc zostańmy jeszcze chwilę przy tym. Skupiamy się i wytężamy mózgi, bo przez chwilę będzie trudno. Kiedy my się lenimy na wakacjach, Plus nie zwalnia i ciągle usprawnia prędkość i zasięgi, między innymi dzięki 5G Ultra. To pionierskie rozwiązanie oparte jest o połączenie 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G oraz dodatkowo pasma 4G. Uruchomienie 5G na kolejnym paśmie nie tylko przyspieszy transmisję danych z wykorzystaniem 5G Ultra, ale zwiększy także pokrycie i dostępność technologii 5G. To tak, jakby na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią dołożyć dodatkowe pasy ruchu – zero korków, płynna jazda, a w tym przypadku płynny i szybki przepływ danych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania maksymalna prędkość pobierania danych wzrosła aż do 1 Gb/s. Szczegółowa mapa z zasięgiem 5G Ultra dostępna na plus.pl/mapa-zasiegu.

Kończąc, wspomnę jedne z moich wakacji w środku lasu. Cisza, spokój, niedaleko woda, ale zasięg udało się złapać tylko w jednym miejscu, trzymając telefon dość wysoko. I nie, nie mówię o ubiegłej dekadzie. Wciąż są miejsca, gdzie Internet nie dotarł, ale dzięki technologii 5G od Plusa jest ich znacznie mniej. Dobrze jest się czasem odłączyć i pozostać offline – ale tylko wtedy, kiedy możemy o tym sami decydować, a nie kiedy zmusza nas do tego brak zasięgu.

Płatna współpraca z marką Polkomtel