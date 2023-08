5G na każdą kieszeń w T-Mobile – pierwszy T Tablet od operatora i nowa generacja T Phone’ów 5G już na wyciągniecie ręki

Technologia nie powinna wykluczać, ale być dostępna dla każdego – z taką myślą działamy w T-Mobile od lat, a w zeszłym roku, jako pierwszy operator na rynku, wprowadziliśmy własne smartfony 5G na każdą kieszeń, by zapewnić szeroki dostęp do innowacji wszystkim Polkom i Polakom. Teraz idziemy o krok dalej: 24 sierpnia w naszych sklepach pojawi się nie tylko kolejna, ulepszona generacja smartfonów T Phone i T Phone Pro, ale także zupełna nowość, czyli T Tablet, który z pewnością sprawdzi się w domowej rozrywce czy nauce. Nowym urządzeniom towarzyszyć będzie też atrakcyjna oferta abonamentowa oraz gratis w postaci słuchawek.

Rozwój innowacji jest nie tylko ekscytujący, ale przede wszystkim sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze. A perspektywy, które otwiera przed nami popularyzacja 5G, są szczególnie atrakcyjne. I Polacy doskonale o tym wiedzą! Z badań naszego rynku wynika jasno: 72 proc.[1] ankietowanych jest zdania, że 5G ułatwia korzystanie z internetu i kontakt z bliskimi i właśnie dlatego aż 78 proc.[2] Polaków chce, aby dostęp do sieci nowej generacji był powszechny. W T-Mobile staramy się spełniać życzenia klientów. Z tego powodu rozwijamy nie tylko infrastrukturę, stawiając kolejne stacje bazowe, ale także tworzymy kompatybilne urządzenia, by technologie były dostępne dla każdego i na każdą kieszeń.

W T-Mobile od lat kierujemy się mottem: nie zatrzymamy się, dopóki wszyscy nie będą połączeni. Dlatego konsekwentnie rozbudowujemy infrastrukturę i doskonalimy usługi, a sieć 5G odgrywa tu szczególnie istotną rolę. Linia urządzeń T Phone 5G, T Phone Pro 5G i T Tablet to kolejny etap w zwiększaniu dostępności nowego standardu łączności. Wierzę, że dzięki nowym urządzeniom z tej serii, oferowanym na korzystnych warunkach, jeszcze więcej osób będzie mogło czerpać z potencjału 5G – powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Potrzeby klientów wyznaczają w T-Mobile kierunek naszego myślenia o produktach czy usługach. Z badań, które przeprowadziliśmy, jednoznacznie wynika, że Polacy chcą możliwie swobodnego i szerokiego dostępu do 5G, ale oczekują też rozwiązań przystępnych cenowo. Naszą ambicją jest więc, aby w T-Mobile potencjał nowego standardu łączności był w zasięgu ręki i przełożył się na najlepsze doświadczenia dla naszych klientów. Liczę, że poszerzenie naszego portfolio o gamę kolejnych urządzeń 5G, a także wdrożenie dopasowanej do nich, atrakcyjnej oferty odpowie na oczekiwania naszych klientów – skomentował Goran Markovic, członek zarządu i dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska.

Pierwszy taki na rynku: T Tablet od T-Mobile

Nie będziemy ukrywać: w T-Mobile lubimy przełamywać schematy i wprowadzać jako pierwsi nowe rozwiązania, szczególnie gdy odpowiadają one na potrzeby czy oczekiwania klientów. A te są jasne: 77 proc. osób[3] poszukuje urządzeń oferujących najnowsze funkcje w przystępnej cenie. Dlatego właśnie w naszym portfolio, jako pierwszy operator na rynku, umieściliśmy tablet pod własną marką! Podobnie jak pozostałe urządzenia sygnowane naszym logo, T Tablet łączy dobrą specyfikację, ciekawy design i przystępną cenę, dzięki czemu z pewnością przypadnie do gustu studentom i rodzinom. Dzięki ekranowi 10,36-cali korzystanie z urządzenia w ramach zabawy, edukacji czy pracy zapewnia pełnię komfortu.

Jaki jest zatem T Tablet? Mocny! Z baterią o pojemności aż 7040 mAh, T Tablet pozwala na wielogodzinne korzystanie bez problemów. Urządzenie działa w oparciu o 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane użytkownika, co sprawia, że zmieszczą się tam wszystkie pliki niezbędne np. do nauki. W razie potrzeby przestrzeń tę, podobnie jak w przypadku smartfonów, można zwiększyć za pomocą karty microSD nawet do 2 TB. Dodatkowo tablet sprawdzi się w fotografii mobilnej – został on bowiem wyposażony w podwójny zestaw tylnych aparatów 8 MP + 2 MP, jak również aparat przedni 8 MP. Co ważne, model obsługuje karty eSIM. T Tablet będzie można kupić w cenie 1089 PLN, co czyni go jednym z tańszych tego typu urządzeń 5G w Polsce. Do tego, w specjalnej ofercie łączonej, T Tablet będzie dostępny już za 50 zł miesięcznie w zestawie z nielimitowaną usługą internetu.

T Phone 5G – wszystko, czego potrzebujesz, na wyciągnięcie ręki

T Tablet to nie jedyna nowość w naszym portfolio, które wzbogaciło się także o odświeżone i ulepszone modele smartfonów sygnowanych marką T-Mobile. Nowa generacja podstawowego modelu T Phone daje użytkownikom do dyspozycji więcej miejsca na dane: 4 GB pamięci RAM towarzyszy aż 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo smartfon umożliwia skorzystanie z karty microSD, która dostarczy nawet 2 TB przestrzeni na filmy, zdjęcia i inne pliki. Nowością w tegorocznej wersji telefonu jest ponadto NFC, znane i lubiane rozwiązanie pozwalające m.in. na błyskawiczne, bezproblemowe płatności za pomocą urządzenia. Co więcej, na pokładzie premierowej wersji smartfona znalazł się ulepszony aparat portretowy – jego rozdzielczość z 5 MP w pierwszej edycji smartfona wzrosła aż do 8 MP, dzięki czemu selfie będą prezentować się jeszcze lepiej. T Phone jest wyposażony również w potrójny zestaw aparatów tylnych z głównym obiektywem 50 MP. Całość działa zaś w oparciu o pojemną baterię 4500 mAh, aby urządzenie mogło służyć swojej właścicielce czy właścicielowi przez wiele godzin.

T Phone Pro 5G – innowacyjność w zasięgu ręki

Podobnie jak w zeszłym roku, w kolekcji znalazł się również smartfon dla użytkowników oczekujących maksimum możliwości w przystępnej cenie. T Phone Pro w premierowej wersji oferuje więcej, bo aż 256 GB miejsca na dane użytkownika, które również w tym modelu można dodatkowo poszerzyć kartą microSD do 2 TB. 6 GB pamięci RAM gwarantuje płynne funkcjonowanie sprzętu, natomiast mocna bateria 5000 mAh umożliwia korzystanie z telefonu przez cały dzień. Jeśli smartfon wymagałby zaś zasilenia, warto zwrócić uwagę na niezwykle wygodną funkcję ładowania bezprzewodowego, w którą został wyposażony. Wyjątkowo praktyczny jest także zestaw aparatów: z tyłu znajdziemy aż 4 obiektywy, w tym główny 50 MP. Z kolei 16-megapikselowy aparat przedni pozwoli wykonać zdjęcia portretowe wysokiej jakości.

Nowa wersja systemu, intrygujące wykończenie

Oba smartfony działają w oparciu o chętnie wybierany przez użytkowników system Android – tutaj w wersji 13. Tak jak w przypadku sprzętów pierwszej generacji, oprogramowanie zostało zaprojektowane we współpracy z Google, a posiadacze i posiadaczki obu modeli znajdą wszystkie popularne aplikacje firmy na pokładzie urządzeń. Dostępne w tym roku wersje smartfonów oferują ponadto nowe warianty kolorystyczne wykończenia – w przypadku T Phone jest to Dusty Grey, natomiast premierowa odsłona T Phone Pro to Moonlight Blue. Teraz obie wersje można kupić w zestawie: w oferującym nielimitowany dostęp do internetu abonamencie M lub L z kompletem akcesoriów, w tym ładowarką, etui, folia ochronną i słuchawkami T-TWS w prezencie. W tym wariancie cena T Phone to 1149 PLN, a T Phone Pro 1349 PLN.

Więcej informacji o nowych urządzeniach T-Mobile i towarzyszącej ofercie można znaleźć na stronie: www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/t-phone.

[1] Badanie własne T-Mobile, lipiec 2023.

[2] Badanie własne T-Mobile, lipiec 2023.

[3] Badanie własne T-Mobile, lipiec 2023.

Materiał sponsorowany przez T-Mobile