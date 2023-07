55 cali to już za mało. Przyszłość należy do gigantycznych ekranów

Dziś telewizor przywodzi na myśl zupełnie inne skojarzenia niż jeszcze 10-15 lat temu. Znacznie zmieniły się także nasze oczekiwania wobec tej kategorii urządzeń i preferencje wobec rozmiaru ekranu. Telewizory o przekątnej 32 czy 40 cali to obecnie już rzadkość na sklepowych półkach. Zdecydowanie częściej wybieramy te 55 czy 65-calowe, ale nawet one przestają być wystraczająco duże. Obecnie na sklepowych półkach pojawiają się już telewizory o przekątnej 98 cali. Okazuje się, że gigantyczny ekran to nie jest tylko pieśń przyszłości, ale namacalna rzeczywistość.