4 powody, dla których warto kupować elektronikę z drugiej ręki

Powód 1: ekologia

Jednym z najważniejszych – o ile nie najważniejszym – powodem, dla którego warto sięgać po elektronikę z drugiej ręki, jest poszanowanie zasobów naturalnych środowiska i realne wspieranie polityki zrównoważonego rozwoju.

Szacuje się, że do wyprodukowania jednego smartfona potrzeba aż 12 tys. litrów wody, a do jednego laptopa – 160 tys. litrów! Używany sprzęt to także mniej odpadów, dodatkowych opakowań i sterty innych śmieci zalegających na wysypiskach. Tymczasem jeden smartfon sprzedany na OLX pozwala zaoszczędzić 2000 l wody, 104 g cennych materiałów, a także redukuje emisję CO₂ o 36 kg. Wodą zaoszczędzoną przy okazji sprzedaży telefonów z drugiej ręki na OLX Polska w ubiegłym roku, udałoby się zapełnić największy, znajdujący się w Chile, basen na świecie – i to aż 3 razy. A San Alfonso del Mar mieści prawie 300 000 metrów sześciennych wody!

Powód 2: oszczędność pieniędzy

To oczywiście nic odkrywczego, ale rzeczy używane są znacznie tańsze od nowych. Dotyczy to zarówno samochodów, ubrań, mebli, jak i elektroniki. W przypadku telefonów, komputerów czy telewizorów markowe i w pełni sprawne urządzenia można kupić za niewielką część pierwotnej ceny. Wystarczy tylko poświęcić trochę czasu na znalezienie idealnego, odpowiadającego naszym potrzebom modelu. Mnóstwo interesujących ofert znajdziemy na OLX, czyli największym serwisie ogłoszeniowym w Polsce, oferującym – między innymi – rzeczy z drugiej ręki.

Powód 3: używany sprzęt też ma gwarancję

Producenci elektroniki przynajmniej raz w roku dostarczają konsumentowi innowacje - nowe funkcje w danym modelu, szybszy procesor czy lepszej jakości matrycę. W branży elektronicznej produkty rzeczywiście zmieniają się dość szybko, ale nie oznacza to, że 3-letni telefon czy komputer przestają być użyteczne. Dlatego warto rozważyć jego zakup. Zwłaszcza, że jeśli zdecydujemy się kupić urządzenie w profesjonalnym sklepie z elektroniką z drugiej ręki (znajdziemy je na OLX), możemy być pewni, że otrzymamy pełnowartościowy sprzęt z gwarancją. Jest on zazwyczaj wcześniej sprawdzony przez specjalistów i wyczyszczony z niepotrzebnych plików. Co więcej, jeśli doszło do uszkodzenia wyświetlacza, to został on wymieniony, obudowa wypolerowana, a najnowsze oprogramowanie wgrane. Słowem, wszystko wygląda i pracuje jak nowe!

Powód 4: będziesz vintage!

Nie ma co ukrywać, kupowanie rzeczy z drugiej ręki niesie za sobą wiele korzyści ekologicznych i finansowych, ale jest też po prostu modne. Argument ten oczywiście najbardziej dotyczy ubrań, ale i w przypadku używanej elektroniki można postawić na styl vintage. W czasach, gdy niemal każdy wokół trzyma w dłoni najnowszy model smartfona, oryginalny i sprawnie działający telefon z antenką czy klapką pozwoli wyróżnić się z tłumu, ale przede wszystkim będzie wymiernym dowodem naszego świadomego stylu życia. Legendarne modele również znajdziemy na OLX.

Zacznij sprzedawać używaną elektronikę

Coraz większe zainteresowanie konsumentów sprzętem z drugiej ręki to też duża szansa dla firm, które oferują takie produkty. Jak wynika z danych portalu Statista, w 2023 r. wartość globalnego rynku używanej elektroniki oszacowano na 45 mld USD. W 2022 r. w Polsce został on wyceniony na ok. 120 mld zł (według Euromonitora). Ekonomiści spodziewają się dalszego wzrostu sektora re-commerce. Według danych operatora Visa małe i średnie biznesy zajmujące się sprzedażą używanej elektroniki wskazały, iż ich roczne przychody zwiększyły się o 22 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat.

Nie dziwi zatem, że na OLX sprzęt elektroniczny z drugiej ręki jest jedną z najpopularniejszych kategorii. Tylko na przestrzeni ostatniego roku liczba ogłoszeń w tym segmencie wzrosła niemal o 20 proc. Serwis to nie tylko idealne miejsce do kupowania używanych urządzeń, ale też do podarowania im drugiego życia. Jeśli w naszej szufladzie zalega sprawny, nieużywany telefon, komputer czy starszy model konsoli, z łatwością możemy taki sprzęt wystawić i sprzedać.

Bezpieczna paczka z OLX

OLX stale rozwija swoją usługę, aby zarówno kupowanie, jak i sprzedawanie elektroniki było jeszcze bardziej komfortowe i bezpieczne dla obu stron. Jednym z narzędzi zwiększających bezpieczeństwo transakcji jest udostępniona właśnie Przesyłka OLX, która jest objęta Pakietem Ochronnym.

Jak Pakiet Ochronny działa w praktyce? W sytuacji, gdy sprzedający np. pomyli paczki i wyśle nam produkt niebędący przedmiotem ogłoszenia lub gdy otrzymamy pustą przesyłkę, możemy powiadomić o tym Zespół OLX. Należy jedynie pamiętać, aby wniosek wysłać w ciągu 24 godzin od momentu odebrania paczki.

Proces zgłoszenia jest niezwykle prosty. Wystarczy kliknąć przycisk "Mam problem" w zakładce "Twoje przesyłki/Kupujesz" i wypełnić formularz (opisując problem) oraz załączyć dodatkowe materiały (np. zdjęcia paczki i przedmiotu). Kiedy wniosek zostanie zaakceptowany w systemie, OLX rozpocznie procedurę jego rozpatrywania. Sprzedający po zapoznaniu się ze zgłoszeniem ma 120 godzin na przekazanie swoich informacji oraz materiałów, które będą niezbędne w rozstrzygnięciu sprawy. Na czas jej rozwiązania (maksymalnie do 30 dni) wypłata pieniędzy za sprzedaż jest wstrzymana.

Gdy problem dotyczy zawartości paczki niezgodnej z treścią ogłoszenia, musimy odesłać zgłaszany przedmiot. Sprzedający otrzyma swój towar, a my zwrot pieniędzy. A co, jeśli otrzymana paczka jest pusta lub kupiony przedmiot uszkodzony? W takich sytuacjach wniosek zazwyczaj trafia do Działu Obsługi Klienta i jest indywidualnie rozpatrywany zgodnie z obowiązującą procedurą.

Pakiet Ochronny nie obejmuje jednak przypadków, w których przedmiot nie podoba się kupującemu lub na niego nie pasuje (z wyjątkiem różnicy w rozmiarze). Wówczas ewentualny zwrot przedmiotu obie strony transakcji powinny ustalić samodzielnie.

Płatna współpraca z OLX