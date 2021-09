WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne Materiał Partnera iphone + 4 nowośćsmartphonesmartfon applesmartfon Modest Wilanowski Dzisiaj, 21-09-2021 14:17 Materiał partnera: Media Expert 4 nowe modele iPhone’a – seria 13 dostępna w przedsprzedaży Z niecierpliwością wyczekiwana premiera nowej odsłony flagowego sprzętu giganta z Cupertino nie rozczarowała – na rynku zadebiutuje model 13 w czterech odsłonach. Podobnie jak w poprzednich latach otrzymamy dość zróżnicowane pod kątem technologicznym wersje smartfona – od iPhone 13 mini po najwyższy model iPhone 13 Pro Max. Share Źródło: Unsplash.com iPhone 13 – 4 nowe wersje iPhone 13 mini i standardowy iPhone 13 dostępne będą w jednym z 5 wariantów kolorystycznych - Product Red, księżycowa poświata, północ, niebieski oraz różowy. Pamięć wewnętrzna – wpływająca na cenę na równi z samym modelem – to 128GB, 256GB lub 512GB. Modele bardziej zaawansowane – iPhone 13 Pro oraz 13 Pro Max – dostępne będą w kolorze górski błękit, srebrny, złoty i mocny grafit. Pamięć w nich, oprócz podstawowego zestawu 128GB, 256GB i 512GB, może być rozbudowana do nawet 1TB. Wszystkie 4 modele działają w oparciu o nowy czip A15 Bionic, z nowymi rdzeniami (2 zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi) oraz nowy, 16-rdzeniowy system Neural Engine. Zestaw taki zapewnia, jak chwali się producent, do 50% szybsze działanie procesora i do 30% szybszą grafikę względem konkurencji. Różnice w technologii Dwie niższe wersje wyposażone zostały w wyświetlacz Super Retina XDR – odpowiednio 13 mini 5,4 cala oraz klasyczny 13 - 6,1 cala. Pokryte zostały także warstwą Ceramic Shield odporną na zarysowania i stłuczenia. Oferują do dyspozycji dwa obiektywy tylne (szerokokątny i ultraszerokokątny) – z trybem filmowym w jakości 1080p z częstotliwością 30 klatek na sekundę i trybem nagrywania HDR z Dolby Vision w jakości do 4K z częstotliwością 60 klatek na sekundę. W przypadku modeli wyższych – 13 Pro oraz 13 Pro Max – do zestawu obiektywów dołącza teleobiektyw. Wyświetlacze – odpowiednio 6,1 cala dla 13 Pro i 6,7 cala dla 13 Pro Max – to Super Retina XDR z funkcją Pro Motion. Oba ekrany OLED korzystają z funkcji adaptacyjnego odświeżania, które zmienia się w zakresie 10 – 120Hz w zależności od aktywności na ekranie. Unsplash.com Źródło: Unsplash.com Zbliżenie na aparaty Wspomniane obiektywy umieszczone zostały w większej wyspie, dzięki czemu do dyspozycji dostajemy większe matryce. iPhone 13 i 13 mini oferują aparaty o matrycy 12 Mpix; obiektyw szerokokątny gwarantuje jasną przesłonę f/1,6, a ultraszerokokątny f/2,4. W iPhone 13 Pro i Pro Max teleobiektyw posiada ponadto 3-krotny zoom. Efektowne rozmycia tła przy fotografowaniu obiektów nie będą dla niego wyzwaniem. Wszystkie modele oferują optyczną stabilizację obrazu. Filmowanie oraz robienie zdjęć ułatwiają specjalnie zaprojektowane tryby – tryb filmowy do kinowych ujęć, tryb makro wydobywający najmniejsze detale oraz tryb nocny, dzięki któremu nawet zdjęcia po zmroku będą charakteryzowały się ostrością i głębią niespotykaną w produktach konkurencji. Aparaty nie mogłyby dawać tak spektakularnych efektów bez skanera LiDAR - skanuje on otoczenie niezależnie od warunków oświetleniowych, widzi nawet przy bardzo słabym świetle i pozwala na to, aby telefon ustawił odpowiedni autofocus i zrobił wyraźne zdjęcie przy niekorzystnym oświetleniu. Dla osób zainteresowanych profesjonalną obróbką wideo modele 13 Pro i 13 Pro Max oferują tryb nagrywania ProRES – autorski kodek Apple wykorzystywany w produkcji profesjonalnych materiałów. Adobe Stock Źródło: Adobe Stock Więcej, lepiej – i dłużej Optymistycznie brzmią także zapowiedzi dotyczące pojemności baterii i wydajności urządzenia, które razem przekładają się na długość jego pracy. Wszystkie 4 modele pracują dłużej od poprzednich generacji. W przypadku modeli 13 mini i 13 możemy liczyć na czas pracy o nawet półtorej godziny dłuższy, a w wyższych modelach o nawet 2,5 godziny dłuższy niż u poprzedników. W efekcie najwyższy model 13 Pro Max oferuje nawet do 28 godzin odtwarzania wideo. Ceny – jak u Apple Ciężko najnowsze iPhone’y nazwać rozwiązania budżetowymi – chociaż bez wątpienia za ceną idzie znakomita jakość i wiemy, za co płacimy. Niemniej nawet najbardziej zaawansowane modele możemy nabyć na atrakcyjnych warunkach. MediaExpert wszystkie oferuje w przedsprzedaży już dziś, proponując korzystną opcję 30 rat 0%. Porównanie dostępnych w przedsprzedaży modeli oraz szczegółową ofertę znajdziemy na dedykowanej stronie https://www.mediaexpert.pl/lp,apple-new-2021 Materiał partnera: Media Expert Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku