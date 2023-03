3 zakłady produkcyjne P&G z tytułem "Fabryka Przyszłości"

Procter & Gamble to jedna z największych firm FMCG na świecie, która swój rynkowy sukces zawdzięcza między innymi innowacjom – to one napędzają biznes pozwalają coraz lepiej odpowiadać na ciągle zmieniające się potrzeby konsumentów. Polska zajmuje wyjątkowe miejsce w globalnej strukturze firmy – jest w pierwszej dziesiątce krajów na świecie i w pierwszej trójce w Europie, pod względem wartości inwestycji oraz liczby pracowników. P&G buduje swój biznes w kraju poprzez Biuro Sprzedaży i Marketingu, Globalnego Centrum IT, Europejskiego Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz 3 innowacyjne fabryki – maszynek i ostrzy Gillette w Łodzi, pieluszek Pampers na warszawskim Targówku oraz kosmetyków Old Spice, Secret i Olay w Aleksandrowie Łódzkim. O wszechstronnej nowoczesności tych zakładów świadczy m.in. fakt, że w tegorocznej edycji konkursu "Fabryki Przyszłości" wszystkie one otrzymały ten zaszczytny tytuł. Organizatorem konkursu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. W tegorocznej, II edycji konkursu wzięło udział 29 fabryk, które rywalizowały w 7 kategoriach konkursowych. Kapituła konkursu brała pod uwagę między innymi takie aspekty jak zaawansowanie technologii produkcyjnych, wykorzystywanie w zakładach inteligentnych i cyfrowych rozwiązań oraz dobre praktyki firmy w obszarze dbałości o pracowników i zasoby środowiska naturalnego.