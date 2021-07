WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne huawei + 4 jaki smartwatch?tani smartwatchHuawei Sharehuawei watch Modest Wilanowski Dzisiaj, 07-07-2021 14:30 Artykuł poleca Huawei Najnowsze smartwatche Huawei Watch 3 – nawet 3 tygodnie pracy bez ładowania Obecnie rynek urządzeń wearables – czyli noszonych przez użytkownika na ciele - oferuje szeroki wybór relatywnie niedrogich opasek i bandów, a także zaawansowanych, inteligentnych zegarków. Jednym z najważniejszych kryteriów, które obok ceny urządzenia decydują o jego zakupie, jest czas działania. Share Źródło: Huawei Im mocniejszy sprzęt, im więcej czujników, funkcji, transmisji musi obsłużyć, tym częściej wymaga ładowania. A przynajmniej tak było do tej pory, bowiem na rynku pojawiły się smartwatche serii Huawei Watch 3. HUAWEI | Watch 3 series Smartwatche Huawei serii Watch 3, czyli nawet 3 tygodnie pracy bez ładowania Najnowsze flagowe smartwatche od Huawei dostępne są w aż 4 wariantach – Watch 3 Pro w wersjach Elite (tytanowa bransoletka) i Classic (skórzany pasek) oraz Watch 3 w odsłonach Active (opaska z flouroelastomeru) i Classic (na skórzanym pasku). To, co przede wszystkim zwraca uwagę, to czas działania na bateriach litowo-polimerowych. Watch 3 Pro, dzięki zastosowaniu podwójnego chipsetu i inteligentnych algorytmów wykorzystania energii może działać nawet do 21 dni w trybie ultra oraz 5 dni przy typowym użytkowaniu z obsługą LTE – to wynik, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Watch 3 działa odpowiednio do 14 dni w trybie ultra i 3 dni przy typowym użytkowaniu bez konieczności podłączania do ładowania. Wszystkie warianty Watch 3 Pro i Watch 3 wyposażone są w dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 oraz ceramiczny spód, gładki w dotyku i przyjemny dla skóry. Ekran wersji Pro zabezpieczono dodatkowo szafirowym szkłem odpornym na zarysowania i ślady odcisków palców. Tarcze zegarków wykonano ze stopu tytanu klasy lotniczej, połączonego z kryształami szafiru, co gwarantuje najwyższą jakość i trwałość. Tytanowe koperty wersji Pro mają średnicę 48 mm, a stalowe koperty modelu Watch 3 - 46,2 mm. Mocne wnętrze... Huawei Watch 3 i Watch 3 pro działają w oparciu o system operacyjny HarmonyOS, zapewniają łącznośc Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC; w przypadku wersji Pro mamy do dyspozycji również dwuzakresowy GPS, a przy Watch 3 - jednozakresowy. Smartwatche wyposażono w pamięć wewnętrzną 16 GB umożliwiającą instalowanie dedykowanych aplikacji oraz 2 GB pamięci RAM. Urządzenia wspierają usługę eSIM, wirtualnej karty SIM, dzięki czemu użytkownik może korzystać z jednego numeru zarówno w telefonie, jak i smartwatchu. Wśród szeregu czujników, w jakie wyposażono Watch 3 i Watch 3 Pro, znajdziemy akcelerometr, kompas, magnetometr, pulsometr, termometr, żyroskop, czujnik światła i wysokościomierz barometryczny. ... i wysoka funkcjonalność Huawei Źródło: Huawei Projektanci najnowszych smartwatchy Huawei postawili zdecydowanie na maksymalizację funkcjonalności oraz użyteczności zegarków. System HarmonyOS w najnowszej serii smartwatchy przynosi również nowy wygląd interfejsu wyświetlacza – menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, dzięki czemu odczytywanie informacji jest proste i wygodne. Smartwatche serii Watch 3 mogą pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego (odbieranie i odrzucanie połączeń), a także przekazywać powiadomienia o samych połączeniach, SMSach i emailach. Za ich pośrednictwem zlokalizujemy również sparowany smartfon. Watch 3 i Watch 3 Pro wyposażono w funkcję SOS, dzięki której w nagłych przypadkach można połączyć się telefonicznie z lokalnymi służbami ratunkowymi. Urządzenia wyposażone są w funkcje umożliwiające śledzenie informacji o taksówkach czy statusu lotu podczas podróży, bez konieczności wyjmowania smartfona. Monitorowanie aktywności na najwyższym poziomie Smartwatche serii Watch 3, dzięki wbudowanym czujnikom i inteligentnej aplikacji, są w stanie monitorować aż 100 trybów sportowych, wśród których znajdziemy 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych – między innymi bieganie, pływanie czy jazdę na rowerze, ale także golf, wspinaczkę czy narciarstwo. Pod kontrolą mamy czas trwania treningu, spalone kalorie, postęp ćwiczeń, tętno i czas regeneracji. TruSeen 4.5 to ulepszona technologia, dzięki której zegarek w trybie ciągłym rejestruje puls oraz poziom natlenienia krwi SpO2. Całość umożliwia mierzenie poziomu stresu i jakości snu. Kompatybilne dodatki materiały partnera Źródło: materiały partnera Sam zegarek serii Watch 3 to naprawdę mocna pozycja na rynku smartwatchy, jednak w połączeniu z kompatybilnymi słuchawkami bezprzewodowymi Huawei FreeBuds 4 deklasuje konkurencję. Zastosowana w nich hybrydowa technologia podwójnych mikrofonów oraz technologia Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego użytkownika oraz warunki zewnętrzne, zapewniają doskonałą redukcję szumów. Dynamiczne przetworniki, o średnicy 14,3 mm i udoskonalone tuby basowe zapewniają mocniejszy bas, a kompozytowa membrana z polimeru ciekłokrystalicznego minimalizuje zniekształcenia dźwięku. Huawei FreeBuds 4 oferują 4 godziny pracy na jednym ładowaniu z wyłączoną funkcją redukcji szumów oraz 22 godziny, kiedy używane są razem z etui ładującym. Rewolucja smartwatchy Niezależnie od tego, czy szukamy swojego pierwszego smartwatcha, czy chcemy wymienić sprzęt na lepszy i mocniejszy, Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro są zdecydowanie pozycjami, które warto rozważyć ze względu na stosunek świetnej jakości do atrakcyjnej ceny. Do 8 lipca 2021 roku trwa przedsprzedaż modeli Watch 3 i Watch 3 Pro – wszystkie dostępne w zestawach z bezprzewodowymi słuchawkami, odpowiednio FreeBuds Pro dla smartwatcha Watch 3 Pro i FreeBuds 4i dla Watch 3. Huawei Watch 3 Pro i Watch 3 w ofercie przedsprzedażowej dostępne są w sklepie internetowym huawei.pl oraz w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia.