10 szybkich laptopów do najcięższych zadań

Cyfrowy świat nie kończy się na służbowej poczcie, arkuszach kalkulacyjnych i telekonferencjach. Jest w nim coś więcej niż media społecznościowe, serwisy z filmami i serialami oraz szkolne aplikacje. Do tego wszystkiego wystarczy klasyczny laptop. Zgrabny, lekki, przenośny i uniwersalny, z podzespołami, które poradzą sobie z każdym z podstawowych zadań. Jeśli jednak chcemy wyjść poza standard i chcemy komputera osobistego, który potrafi coś więcej i sprosta dodatkowym wyzwaniom, trzeba mierzyć nieco wyżej.

Potrzebujemy mocniejszego procesora. Więcej pamięci RAM. I być może nawet dedykowaną kartę graficzną. Nie tylko do gier, które mają płynnie działać w najwyższej rozdzielczości i z maksymalnymi ustawieniami efektów wizualnych. Mocniejszy sprzęt może nam również być potrzebny do pracy lub do realizacji naszej pasji. Obróbka materiałów graficznych lub wideo czy też inne kreatywne zastosowania z całą pewnością skorzystają z każdego dodatkowego megaherca, gigabajta oraz teraflopa mocy obliczeniowej.

Dlatego właśnie w naszym zestawieniu szybkich laptopów umieściliśmy sprzęt, który właśnie w dziedzinie oferowanej mocy zdecydowanie wybija się ponad średnią. I dodatkowo robi to bez drastycznego obciążania naszego portfela.

DELL G15 5520-6600

W solidnej, stylowej obudowie tego laptopa 15,6 cala zamknięte są ponadprzeciętnie wydajne układy. Jego matryca WVA odświeżana jest w 120 Hz. 12-rdzeniowy procesor Intel i5-12500H jest naprawdę bardzo szybki. 16 GB pamięci RAM bazuje na najnowszych kościach DDR5 taktowanych z prędkością 4800 MHz. I do tego na pokładzie znajdziemy bardzo porządną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050, która nie tylko świetnie radzi sobie z grami, ale też wspomaga główny procesor w pracy z profesjonalnym oprogramowaniem. DELL G15 to po prostu wzorowy laptop o wysokich osiągach. I rozsądnej cenie.

LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IHU6

Potrzebujemy mocniejszego sprzętu, ale jednocześnie dysponujemy ograniczonymi środkami? W takiej sytuacji dobrym wyborem będzie właśnie ten LENOVO IdeaPad Gaming 3 przeznaczony dla fanów gier. Oprócz szybkiego, 8-rdzeniowego procesora Intel i5-11320H ma też na pokładzie wydajny układ graficzny Nvidia GeForce GTX 1650. Ten ostatni nie należy może do najnowszej generacji, ale i tak poradzi sobie bez problemu z większością gier. A do tego nie jest drogi. Dzięki takiej właśnie konfiguracji możemy mieć wyraźnie szybszego i mocniejszego laptopa bez większych nakładów finansowych.

© materiały partnera

HP Victus 15-FB0733NW

Jeśli jesteśmy skłonni zainwestować nieco więcej, by cieszyć się płynnym graniem w najwyższych ustawieniach, to powinniśmy rozpatrzyć kandydaturę właśnie tego HP Victus 15. Bardzo dobry procesor AMD Ryzen 5 5600H współpracuje tutaj z 16 GB pamięci RAM oraz popularną kartą graficzną GeForce RTX 3050. To połączenie pozwoli w pełni wykorzystać możliwości świetnej 15,6-calowej matrycy IPS o rozdzielczości Full HD i bardzo wysokim odświeżaniu 144 Hz. Taki zestaw gwarantuje nam bardzo płynną rozgrywkę i wysoką jakość efektów wizualnych.

HP Pavilion 15-EH1113NW

Potrzebujemy większej mocy i szybszego komputera, ale niekoniecznie do gier? W takim wypadku możemy zrezygnować z dedykowanej karty graficznej i skupić się na wydajności samego głównego procesora oraz ilości dostępnej pamięci operacyjnej. I ten HP Pavilion robi dokładnie to. Wyświetlanie zaawansowanej grafiki pozostawia zintegrowanemu układowi AMD Radeon Graphics, a swój zapas mocy kryje w znakomitym procesorze AMD Ryzen 5 5500U. Pamięci RAM też w nim nie zabraknie dzięki dwóm szybkim kościom RAM DDR4. Dodatkową zaletą tego sprzętu jest jego wytrzymała bateria oraz niewielka waga - poniżej dwóch kilogramów.

© materiały partnera

MSI Cyborg A12VE

Ten gamingowy laptop od MSI również waży mniej niż dwa kilogramy. I w swojej drapieżnej, futurystycznej obudowie mieści najnowsze rozwiązania dla tych fanów gier, którzy nie przepadają za kompromisami. Świetny, 8-rdzeniowy procesor Intel i5-12450H współpracuje tutaj z ultraszybkimi kośćmi pamięci DDR5 4800 MHz, które oferują aż 16 GB pojemności. Główną atrakcją tego modelu jest jednak oczywiście układ graficzny najnowszej generacji, znakomita karta Nvidia GeForce RTX 4050. Dzięki niej dosłownie każda gra będzie płynnie działać w najwyższej rozdzielczości. I to nie tylko dziś, ale również w przypadku najbardziej wymagających superprodukcji, które dopiero zostaną wydane. Ten MSI Cyborg to znakomity wybór dla prawdziwego pasjonata gamingu.

Apple MacBook Pro 14

Liczy się styl. Liczy się prawdziwa moc. Liczą się innowacyjne rozwiązania. Nie liczy się cena. To właśnie najnowszy, ultralekki, superszybki laptop od Apple. Każdy jego element, każdy podzespół to najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązanie dostępne dziś na rynku. Fenomenalna matryca Liquid Retina XDR oferuje niezrównaną jakość obrazu w rozdzielczości aż 3024x1964 pikseli. Rewolucyjny procesor Apple M1 Pro ma aż 16 niesłychanie wydajnych rdzeni obliczeniowych. I gdy dodamy do tego 16 GB pamięci RAM oraz znakomity terabajtowy dysk SSD, otrzymamy komputer dla najbardziej wymagających profesjonalistów.

© materiały partnera

HUAWEI MateBook D 15

Chcemy stylu, szybkości i niewielkiej wagi w naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie? Tutaj na scenę wkracza nowy HUAWEI MateBook D, cały na srebrno. Ten urodziwy laptop waży zaledwie 1,56 kg, ale dysponuje naprawdę robiącym wrażenie zapasem mocy obliczeniowej. A to wszystko dzięki topowemu, 8-rdzeniowemu procesorowi AMD Ryzen 7 5700U, któremu nie jest straszne żadne profesjonalne oprogramowanie. Zwłaszcza gdy wspiera go 16 GB szybkiej pamięci DDR4. Ten laptop świetnie sprawdza się w różnych specjalistycznych dziedzinach, a dzięki rezygnacji z karty graficznej do gier oferuje znacznie większą żywotność baterii i już wspomnianą bardzo niską wagę.

Lenovo IdeaPad 3 15ALC6

To kolejne połączenie stylowego designu, lekkiej konstrukcji oraz bardzo szybkiego procesora. Tym razem od Lenovo. Ten IdeaPad 3 ma na pokładzie znakomity procesor AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB RAM DDR4, 512 GB dysk SSD oraz zintegrowaną grafikę AMD Radeon Graphics. Jeśli mniej istotne są dla nas gry, a bardziej liczy się moc obliczeniowa w dziedzinie obróbki grafiki, to właśnie tej propozycji powinniśmy się przyjrzeć uważniej.

© materiały partnera

ASUS VivoBook Go E1504FA

Co nam oferuje ten bardzo lekki i bardzo elegancki, grafitowy laptop od ASUS? Solidną dawkę szybkości i mocy nowoczesnego procesora AMD Ryzen 5 7520U? Tak. Szesnaście gigabajtów ultraszybkiej, supernowoczesnej pamięci RAM opartej na kościach LPDDR5? To też. Najnowszą generację protokołu komunikacyjnego Wi-Fi 6E? Oczywiście. Błyskawiczny czas reakcji dysku SSD NVMe 3.0 o pojemności 512 GB? Tak, to także. W tym świetnym ASUS VivoBook Go najważniejsza jednak jest matryca. Niby to zwykłe, klasyczne Full HD o przekątnej 15,6 cala. Korzysta jednak z najnowszej technologii ciekłokrystalicznej OLED, która oferuje niezrównaną jakość obrazu, idealnie głęboki kontrast oraz perfekcyjne odtworzenie naturalnej palety kolorów. Ten laptop to doskonałe narzędzie dla wszystkich tych, którzy zajmują się obróbką zdjęć lub grafiki.

ASUS VivoBook 16X K3605ZC

I na koniec jeszcze jedna, trochę mniej typowa propozycja dla pasjonatów gier. Ten zgrabny i lekki ASUS VivoBook pochodzi ze zdobywającej sobie coraz większą popularność rodziny laptopów z większymi, 16-calowymi wyświetlaczami. Mimo tego, że ekran jest większy niż zwykle, same rozmiary urządzenia nie odbiegają od klasycznych, a waga utrzymana jest sporo poniżej dwóch kilogramów. Mocy również tutaj nie brakuje. Zapewnia ją połączenie szybkiego procesora Intel i5-12450H oraz popularnej karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3050. To kolejny już w naszym rankingu dobry wybór dla graczy, którym zależy na wydajności i jakości w ich ulubionej dziedzinie rozrywki.

Płatna współpraca z marką Media Expert